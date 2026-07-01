Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh
GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.
Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an xã Xuân Cẩm điều tra, làm rõ 4 đối tượng có hành vi đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa người dân để cướp tài sản.
4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Quang Huy (SN 2010), Nguyễn Văn Tuấn (SN 2009), cùng trú tại thôn Trung Tâm, xã Xuân Cẩm; Trần Đức Trưởng (SN 2009, trú tại thôn Mã Quần, xã Xuân Cẩm) và Nguyễn Văn Dũng (SN 2008, trú tại thôn Đông, xã Hiệp Hòa).
Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 26/6, tại thôn Lý Viên, xã Xuân Cẩm. Nạn nhân bị nhóm đối tượng cướp xe là anh Đặng Anh Dương (SN 2008, trú tại thôn Bái Thượng, xã Hiệp Hòa).
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng phân công một người đứng ven đường, khi phát hiện anh Dương điều khiển xe máy đi một mình đã xin đi nhờ. Sau khi lên xe, đối tượng điều nạn nhân đến khu vực vắng vẻ, tạo điều kiện cho đồng bọn đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa, khống chế và cướp xe máy.
Sau khi gây án, nhóm đối tượng mang chiếc xe cướp được (trị giá khoảng 26,5 triệu đồng) đi bán với giá hơn 6 triệu đồng rồi chia nhau.
Nhận tin báo, văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an xã Xuân Cẩm khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm thủ phạm vụ cướp.
Đến ngày 28/6, lực lượng chức năng đã xác định, bắt giữ nhóm đối tượng gây án và đề xuất tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Theo Cơ quan Công an, 4 đối tượng đều đã nghỉ học, thuộc diện thanh, thiếu niên chưa ngoan. Sau khi bán chiếc xe cướp được, các đối tượng chia nhau số tiền hơn 6 triệu đồng và cơ bản đã tiêu xài hết trước khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thu giữ các vật chứng gồm chiếc xe máy bị cướp, 1 con dao và chiếc mặt nạ mà các đối tượng sử dụng khi thực hiện hành vi phạm tội.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểmPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh ánPháp luật - 11 giờ trước
Tất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...
Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thúPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giảPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.
Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'Pháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng nhà dân được xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa và camera giám sát để tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 21 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sảnPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Các đối tượng lừa đảo tập trung nhắm vào nhóm nạn nhân là người cao tuổi, người có uy tín trong xã hội, lợi dụng chính lòng tin, sự kính trọng của người dân đối với chính quyền địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Phá đường dây số đề hơn 200 triệu đồng/ngày do một phụ nữ điều hànhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong đường dây ghi số đề liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 200 triệu đồng/ngày để điều tra về hành vi đánh bạc.
Tuyên Quang: Chỉ vì một tin nhắn 'nộp phạt giao thông', người phụ nữ suýt sập bẫy lừa đảoPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Một người phụ nữ ở phường Hà Giang 1 (tỉnh Tuyên Quang) vừa kịp thời trình báo cơ quan công an sau khi nhận được tin nhắn yêu cầu nộp phạt vi phạm giao thông qua đường link giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Nhờ cảnh giác, chị đã tránh được nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản và lộ lọt thông tin cá nhân.
Ninh Bình: Đánh sập 'đế chế' ma túy của 'Bún', thu hơn 3,4kg ma túyPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ 94 đối tượng, thu giữ hơn 3,4kg ma túy các loại, hơn 6.400 viên ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng, 14 ô tô cùng nhiều tang vật liên quan.
Bắt giữ cô gái 20 tuổi môi giới mại dâm với số tiền 4 triệu đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đối tượng Lý Thị Phương Thảo (SN 2006, nơi ở hiện tại: Tây Hồ, Hà Nội) bị Công an phường Giảng Võ bắt về hành vi môi giới mại dâm.
Vay lãi nặng không có tiền trả, con nợ liền báo công anPháp luật
GĐXH - Trong quá trình anh Q vay tiền của Tùng, hai bên thỏa thuận thống nhất mức lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Tuy nhiên do không có khả năng chi trả, anh Q đã đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.