Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội, TP.HCM và các địa phương liên quan.
Đồng thời Cơ quan điều tra khởi tố 7 bị can, gồm: Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân, Nguyễn Hoàng Thanh, Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy.
Trong đó, Cơ quan điều tra bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng (Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân, Nguyễn Hoàng Thanh) để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng (Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân, Nguyễn Khương Duy).
Trước đó, qua công tác điều tra cơ bản nắm tình hình lĩnh vực, địa bàn và thông tin từ các Cơ quan chức năng phía Hoa Kỳ cung cấp, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Cơ quan Công an xác định đường dây phạm tội do Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh điều hành, hoạt động trên không gian mạng với quy mô xuyên quốc gia.
Kết quả điều tra bước đầu xác định: Trong thời gian từ năm 2020 đến tháng 4/2026, các đối tượng đã tạo lập hơn 100 trang web để đăng tải hơn 26.000 bộ phim được sao chép bất hợp pháp, không có bản quyền, không có sự đồng ý, cho phép của chủ sở hữu, thu hút lượng lớn người dùng trên thế giới truy cập xem phim. Số tiền thu được khoảng 12,85 triệu USDT (quy đổi được khoảng 308,4 tỷ đồng) tiền quảng cáo trên các trang web.
Số tiền hưởng lợi thu được, các đối tượng dùng thủ đoạn gian dối che giấu nguồn, dòng tiền để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng. Sau đó chuyển vào tài khoản cá nhân ở các ngân hàng để đưa vào lưu thông công khai và sử dụng mua bất động sản, xe ô tô để hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?Pháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”Pháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại LàoPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc NinhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểmPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh ánPháp luật - 1 ngày trước
Tất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...
Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thúPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giảPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.
Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng nhà dân được xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa và camera giám sát để tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 21 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sảnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Các đối tượng lừa đảo tập trung nhắm vào nhóm nạn nhân là người cao tuổi, người có uy tín trong xã hội, lợi dụng chính lòng tin, sự kính trọng của người dân đối với chính quyền địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểmPháp luật
GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.