Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng

Thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội, TP.HCM và các địa phương liên quan.

Đồng thời Cơ quan điều tra khởi tố 7 bị can, gồm: Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân, Nguyễn Hoàng Thanh, Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy.

Trong đó, Cơ quan điều tra bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng (Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân, Nguyễn Hoàng Thanh) để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng (Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân, Nguyễn Khương Duy).

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: BCA

Trước đó, qua công tác điều tra cơ bản nắm tình hình lĩnh vực, địa bàn và thông tin từ các Cơ quan chức năng phía Hoa Kỳ cung cấp, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan Công an xác định đường dây phạm tội do Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh điều hành, hoạt động trên không gian mạng với quy mô xuyên quốc gia.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Trong thời gian từ năm 2020 đến tháng 4/2026, các đối tượng đã tạo lập hơn 100 trang web để đăng tải hơn 26.000 bộ phim được sao chép bất hợp pháp, không có bản quyền, không có sự đồng ý, cho phép của chủ sở hữu, thu hút lượng lớn người dùng trên thế giới truy cập xem phim. Số tiền thu được khoảng 12,85 triệu USDT (quy đổi được khoảng 308,4 tỷ đồng) tiền quảng cáo trên các trang web.

Số tiền hưởng lợi thu được, các đối tượng dùng thủ đoạn gian dối che giấu nguồn, dòng tiền để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng. Sau đó chuyển vào tài khoản cá nhân ở các ngân hàng để đưa vào lưu thông công khai và sử dụng mua bất động sản, xe ô tô để hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.