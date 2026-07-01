Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tuyển dụng lao động sang nước ngoài làm việc với những lời quảng cáo hấp dẫn như: "việc nhẹ, lương cao", "thu nhập vài chục triệu đồng/tháng", "bao ăn ở, không cần kinh nghiệm", "xuất cảnh nhanh"…

Bên cạnh những trường hợp bị lừa đảo, thực tế cũng có nhiều người biết rõ công việc mình sẽ làm là vi phạm pháp luật nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi, mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Phú về tội "Tổ chức đánh bạc" theo khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Lê Thanh Phú tại cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo điều tra, sau khi tìm hiểu trên mạng xã hội và tư vấn giới thiệu đến Công ty ASM tại Savannakhet (Lào), Lê Thanh Phú (SN 2002, trú tại khu phố Ninh Hưng 2, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh) được hướng dẫn thực hiện các thủ tục để sang Lào làm việc với mức thu nhập hấp dẫn.

Trong quá trình làm việc, mặc dù biết rõ công việc của mình là phục vụ hoạt động của đường dây đánh bạc trên không gian mạng vi phạm pháp luật, nhưng vì mức thu nhập cao nên Phú vẫn đồng ý tham gia.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi phát hiện Lê Thanh Phú đã trở về Việt Nam, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã triệu tập đối tượng đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Phú khai nhận, bản thân đã sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký mở và sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng khác nhau nhằm phục vụ hoạt động của đường dây đánh bạc. Đáng chú ý, mỗi tài khoản Phú được trả 6 triệu đồng/tháng.

Hằng ngày, Phú có nhiệm vụ nhận tiền, chuyển tiền và thanh toán tiền thắng, thua đánh bạc cho các đối tượng tham gia đánh bạc theo sự phân công của người điều hành.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan.

Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh niên đang có nhu cầu tìm việc làm không tin vào những lời quảng cáo "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội, nhưng không có thông tin rõ ràng về doanh nghiệp, hợp đồng lao động hoặc địa điểm làm việc. Tuyệt đối không xuất cảnh theo lời rủ rê của người quen trên mạng hoặc các đối tượng môi giới không rõ lai lịch. Không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng. Không sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để nhận, chuyển tiền cho người khác khi không rõ mục đích sử dụng. Không tham gia quản lý, vận hành, quảng bá hoặc thực hiện các giao dịch tài chính phục vụ các website, ứng dụng đánh bạc, cá cược trực tuyến dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các hành vi môi giới đưa người ra nước ngoài làm việc trái phép hoặc tuyển dụng có dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Giải cứu 2 học sinh dân tộc Mông bị dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” qua Tiktok GĐXH - Công an xã Minh Tân (tỉnh Tuyên Quang) nhận được bức thư cảm ơn của công dân G.M.G (SN 1976, trú tại xã Minh Tân) vì kịp thời giải cứu con trai và cháu của ông đã bỏ nhà đi tìm “việc nhẹ, lương cao”, trở về an toàn với gia đình.



