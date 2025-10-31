Hà Nội: Bắt giữ nhóm thanh niên gây ra 10 vụ trộm xe máy trên địa bàn thành phố
GĐXH - Nhóm thanh thiếu niên chỉ từ 13 đến 16 tuổi đã bị Công an phường Phú Thượng (TP Hà Nội) bắt giữ khi đang tụ tập, có biểu hiện nghi vấn. Qua đấu tranh, nhóm này thừa nhận đã gây ra 10 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Thành phố.
Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt phá một ổ nhóm trộm cắp tài sản do các đối tượng là thanh thiếu niên thực hiện.
Theo đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 28/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác của Công an phường Phú Thượng phát hiện một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập tại khu vực đầu ngõ 423 An Dương Vương có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi thấy lực lượng Công an, nhóm này lập tức bỏ chạy.
Tổ công tác đã kịp thời phối hợp cùng cán bộ Ban Chỉ huy quân sự phường gần đó, nhanh chóng khống chế và đưa các đối tượng về trụ sở Công an phường để xác minh, làm rõ.
Qua đấu tranh, Công an phường Phú Thượng đã làm rõ danh tính 7 đối tượng (đều là thanh thiếu niên từ 13 đến 16 tuổi) và xác định nhóm này đã gây ra 10 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các phường Đông Ngạc, Hồng Hà và Từ Liêm. Tang vật thu giữ gồm 6 xe máy các loại.
Công an phường Phú Thượng đã bàn giao các đối tượng và tang vật cho Công an phường Đông Ngạc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
