Ô tô điện giá 265 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị ngang tầm Mitsubishi Xforce, đi 530km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ô tô điện thiết kế thể thao, trang bị ngang tầm Mitsubishi Xforce, đi 530km/lần sạc

MG4 2026

MG4 2026 nổi lên như một “nhân tố phá giá” khi mang tới sự kết hợp hiếm thấy giữa giá bán dễ tiếp cận và thông số vận hành ấn tượng.

Đây không chỉ là câu chuyện của một sản phẩm mới, mà còn phản ánh rõ xu hướng cạnh tranh đang thay đổi trong ngành ô tô – nơi xe điện dần “lấn sân” vào phân khúc phổ thông.

MG4 còn gây ấn tượng với phạm vi hoạt động: 437 km/lần sạc (pin 42,8 kWh); 530 km/lần sạc (pin 53,9 kWh). Những con số này đưa mẫu xe vào nhóm có quãng đường tốt trong phân khúc phổ thông, đủ để đáp ứng cả nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến đi dài.

Ngoài ra, xe còn hỗ trợ sạc nhanh cho phép nạp từ 30% lên 80% pin trong khoảng 20 phút là yếu tố quan trọng giúp tăng tính tiện dụng trong thực tế.

Dù là hatchback, MG4 2026 lại sở hữu kích thước khá “đáng gờm” với thông số 4.395 x 1.842 x 1.551 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm. Những con số này đặt xe vào nhóm có không gian tương đương các mẫu SUV đô thị như Mitsubishi Xforce, tạo lợi thế rõ rệt về tính thực dụng.

Thiết kế ngoại thất của MG4 tiếp tục theo đuổi phong cách thể thao nhưng đã được tinh chỉnh theo hướng tối giản hơn. Các đường nét thân xe gọn gàng, dứt khoát mang lại cảm giác hiện đại – đúng với xu hướng xe điện.

Khoang hành lý cũng là điểm cộng khi có dung tích 471 lít, có thể mở rộng lên 1.362 lít khi gập hàng ghế sau. Điều này giúp xe phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình hoặc di chuyển hàng ngày.

Bước vào bên trong, MG4 2026 thể hiện rõ định hướng công nghệ. Xe được trang bị hệ thống màn hình đa dạng tùy phiên bản, với các kích thước 10,25 inch, 12,8 inch hoặc 15,6 inch. Hệ thống giải trí sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155 mang lại khả năng xử lý nhanh và mượt.

Vô lăng hai chấu đa chức năng cùng cách bố trí tối giản giúp không gian cabin trở nên hiện đại và dễ sử dụng hơn. Về vận hành, xe sử dụng mô-tơ điện công suất 163 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0–50 km/h chỉ trong khoảng 3 giây, đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Tốc độ tối đa đạt khoảng 160 km/h, cho thấy MG4 không chỉ phù hợp đi phố mà còn có thể vận hành ổn định trên đường trường.

Giá ô tô điện MG4

Điểm khiến MG4 2026 trở thành tâm điểm chính là mức giá. Tại Trung Quốc, xe được phân phối với 6 phiên bản, giá dao động từ 68.800 đến 102.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 265–396 triệu đồng). Đây là mức giá thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe xăng cùng kích cỡ.thấy một xu hướng rõ ràng: xe điện đang dần tiến vào phân khúc giá phổ thông – nơi trước đây vốn là “lãnh địa” của xe xăng.

Với mức giá thấp, chi phí vận hành rẻ, quãng đường dài và công nghệ hiện đại, MG4 tạo ra sức ép trực tiếp lên các mẫu xe xăng cùng kích cỡ.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến chi phí sử dụng lâu dài và trải nghiệm công nghệ, lợi thế của xe điện đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nếu được phân phối tại các thị trường như Việt Nam với mức giá tương đương, MG4 hoàn toàn có thể trở thành “kẻ thách thức” đáng gờm trong phân khúc xe phổ thông.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.