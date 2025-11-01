Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà mặt phố tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá nhà mặt phố cho thuê tại 3 phường mới thuộc quận Cầu Giấy cũ tăng nóng

Tại thời điểm đầu tháng 11/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê nhà mặt phố tại khu vực 3 phường mới tại quận Cầu Giấy cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Yên Hòa.

Phường Yên Hòa là phường mới được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Nhân Chính, Trung Hòa thuộc quận Cầu giấy, phường Mễ Trì thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ và phần còn lại của phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng nhà mặt phố cho thuê nhộn nhịp nhất so với các phường thuộc quận Cầu Giấy cũ. Giá nhà mặt phố cho thuê tại đây dao động phổ biến từ 30 đến gần 400 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn nhà mặt phố, thiết kế 8 tầng, rộng 250m2 tại đường Hoàng Ngân, phường Yên Hòa (tức phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 360 triệu đồng/tháng.

Phường Cầu giấy hiện nay được hình thành từ việc sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ và phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ. Phường Cầu Giấy cũng có số lượng nhà mặt phố cho thuê khá rầm rộ, giá nhà mặt phố cho thuê tại đây hiện cũng đang dao động từ 30 đến gần 700 triệu đồng/tháng. Đơn cử có thể kể đến tòa nhà mặt phố, xây dựng kinh doanh khách sạn thiết kế 9 tầng, rộng 450m2 hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 680 triệu đồng/tháng.

Có lượng thông tin cho thuê khiêm tốn hơn 2 phường trên, tuy nhiên giá nhà mặt phố cho thuê tại phường Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động phổ biến từ 25 – 215 triệu đồng/tháng. Chẳng hạn, căn nhà mặt phố thiết kế 3 tầng, rộng 300m2 tọa lạc tại Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, rất thuận lợi cho kinh doanh hiện đang được cho thuê với giá 215 triệu đồng/tháng.

Như vậy giá nhà mặt phố cho thuê tại 3 phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô đang ở ngưỡng rất cao, dao động phổ biến từ 25 cho đến gần 700 triệu đồng/tháng/căn.

Nguyên nhân khiến nhà mặt phố được cho thuê với giá cao

Giá cho thuê nhà mặt phố tại Hà Nội luôn ở mức rất cao trước hết vì vị trí đắc địa, những tuyến phố trung tâm vốn chật hẹp, giá đất tăng đều qua từng năm, khiến mặt bằng trở thành tài sản "kim cương". Khi giá nhà bị đẩy lên quá cao, chủ sở hữu buộc phải cho thuê với mức tương xứng để bảo toàn lợi nhuận và chi phí cơ hội.

Cùng với đó, lưu lượng người qua lại lớn tạo ra giá trị thương mại vượt trội, khiến doanh nghiệp chấp nhận trả giá thuê cao để đổi lấy khả năng sinh lời. Tâm lý coi nhà mặt phố là tài sản truyền đời, thà để trống còn hơn cho thuê rẻ cũng góp phần giữ mặt bằng giá. Kết hợp với sự tham gia của các chuỗi bán lẻ, ngân hàng, F&B… nhu cầu luôn lớn hơn nguồn cung, tạo nên mức giá thuê gần như không bao giờ "hạ nhiệt".

