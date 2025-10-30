Chung cư mini dưới 2 tỷ đồng, điểm sáng cho người mua nhà tại 3 phường Cầu Giấy, Yên Hoà, Nghĩa Đô

Chung cư mini, điểm sáng cho người mua nhà

Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².

Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m². Như vậy không chỉ các phường mới thuộc quận Cầu Giấy cũ, mà thị trường căn hộ chung cư trên toàn thành phố Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở".

Thị trường bất động sản Hà Nội thời gian qua chứng kiến đà tăng giá không ngừng, đặc biệt tại các quận nội đô. Giá căn hộ thương mại liên tục lập đỉnh, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người có thu nhập trung bình. Trong bối cảnh đó, chung cư mini nổi lên như một "phao cứu sinh" dành cho người mua đang loay hoay tìm kiếm chốn an cư vừa túi tiền.

Nếu như trước đây, loại hình này từng bị đánh giá thấp vì thiếu ổn định pháp lý, kém an toàn thì hiện nay, nhờ những thay đổi trong chính sách nhà ở, thị trường đã dần có cái nhìn cởi mở hơn.

Thực tế, việc tiếp cận nhà ở xã hội hiện nay không hề đơn giản: người mua phải đáp ứng nhiều điều kiện khắt khe như chưa có nhà ở, thuộc diện chính sách, thu nhập theo quy định và thời gian cư trú nhất định. Trong khi đó, chung cư mini do tư nhân xây dựng lại linh hoạt hơn nhiều về thủ tục, không yêu cầu điều kiện đặc biệt nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi sinh hoạt cơ bản.

Chính điều này khiến loại hình này trở nên phổ biến hơn với người độc thân, gia đình trẻ, cặp vợ chồng mới cưới, những nhóm khách hàng vốn "chật vật" với bài toán mua nhà tại đô thị lớn như Hà Nội.

Chung cư mini dưới 2 tỷ đồng lựa chọn sáng giá tại 3 phường Cầu Giấy, Yên Hoà, Nghĩa Đô

Từ ngày 1/7/2025, địa giới hành chính Hà Nội có bước thay đổi lớn khi thực hiện sáp nhập hàng loạt đơn vị hành chính. Sau khi sáp nhập, địa giới hành chính của quận Cầu Giấy cũ được tách thành 3 phường mới Cầu Giấy, Yên Hoà, Nghĩa Đô nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường nhờ vị trí trung tâm chiến lược, hạ tầng phát triển, tập trung nhiều trường đại học, trung tâm hành chính và trụ sở doanh nghiệp lớn. Giá bất động sản tại khu vực này cũng ghi nhận ở mức cao.

Tuy nhiên, theo khảo sát tại thời điểm tháng 10/2025 trên trang Batdongsan.com.vn (thuộc PropertyGuru Việt Nam), chung cư mini tại 3 phường mới thuộc quận Cầu Giấy cũ vẫn còn nhiều lựa chọn dưới 2 tỷ đồng mức giá được coi là "vàng" với phần lớn người mua nhà hiện nay.

Đơn cử có thể kể đến căn hộ chung cư 2 phòng ngủ, rộng 35m2 sổ đỏ chính chủ tại đường Yên Hòa, phường Yên Hòa hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 2,88 tỷ đồng, tương đương 82,29 triệu đồng/m2.

Tại đường Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Giấy (tức phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy cũ), căn hộ chung cư mini rộng 45m2 hiện đang được bán với giá 1 tỷ đồng, tương đương 22,22 triệu đồng/m2.

Căn chung cư mini 2 phòng ngủ, rộng 45m2 nằm trong ngõ, trên đường Nguyễn Khang, phường Cầu Giấy (tức phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 1,99 tỷ đồng, tương đương 44,22 triệu đồng/m2.

Như vậy trong bối cảnh giá nhà tại Hà Nội tăng cao, phân khúc chung cư mini dưới 2 tỷ đồng là lựa chọn sáng giá tại 3 phường Cầu Giấy, Yên Hoà, Nghĩa Đô .

3 phường mới của quận Cầu Giấy sau sáp nhập

1. Phường Cầu Giấy

Phường Cầu giấy hiện nay được hình thành từ việc sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ và phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

2. Phường Nghĩa Đô

Phường Nghĩa Đô hiện nay được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Tân thuộc quận Cầu Giấy cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cổ Nhuế 1, Xuân La, Xuân Tảo thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mai Dịch, Nghĩa Đô thuận quận Cầu Giấy cũ và phần còn lại của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa thuộc quận Cầu Giấy cũ.

3. Phường Yên Hòa

Phường Yên Hòa là phường mới được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Nhân Chính, Trung Hòa thuộc quận Cầu giấy, phường Mễ Trì thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ và phần còn lại của phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ.

