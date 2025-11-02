Biệt thự tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa được cho thuê với giá khiến nhiều người bất ngờ

Giá biệt thự cho thuê tại 3 phường mới thuộc quận Cầu Giấy cũ tăng nóng

Tại thời điểm đầu tháng 11/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê biệt thự, liền kề tại khu vực 3 phường mới tại quận Cầu Giấy cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Yên Hòa.

Phường Yên Hòa là phường mới được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Nhân Chính, Trung Hòa thuộc quận Cầu giấy, phường Mễ Trì thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ và phần còn lại của phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng nhà biệt thự, liền kề cho thuê nhộn nhịp nhất so với các phường thuộc quận Cầu Giấy cũ. Giá biệt thự cho thuê tại đây dao động phổ biến từ 40 đến gần 80 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự, thiết kế 4 tầng, rộng 130m2 tại đường Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 70 triệu đồng/tháng.

Phường Cầu giấy hiện nay được hình thành từ việc sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ và phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ. Phường Cầu Giấy cũng có số lượng biệt thự cho thuê đứng sau phường Yên Hòa trong số 3 phường mới được sáp nhập từ quận Cầu Giấy cũ, giá biệt thự cho thuê tại đây hiện cũng đang dao động từ 45 đến gần 100 triệu đồng/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự sân vườn, thiết kế 4 tầng, rộng 250m2 tại khu đô thị Dịch Vọng, đường Dịch Vọng Hậu, phường Cầu Giấy (tức phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 100 triệu đồng/tháng.

Có lượng thông tin cho thuê khá ít ỏi, tuy nhiên giá biệt thự cho thuê tại phường Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động phổ biến từ 65 – 90 triệu đồng/tháng. Chẳng hạn, căn biệt thự thiết kế 4 tầng, rộng 205m2 tọa lạc tại đường Trần Đăng Ninh, phường Nghĩa Đô (tức phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cũ) hiện đang được cho thuê với giá 90 triệu đồng/tháng.

Như vậy giá biệt thự cho thuê tại 3 phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô đang ở ngưỡng rất cao, dao động phổ biến từ 40 cho đến gần 100 triệu đồng/tháng/căn.

Nguyên nhân khiến biệt thự được cho thuê với giá cao

Biệt thự cho thuê thường có mức giá cao bởi hội tụ nhiều yếu tố vượt trội so với các loại hình nhà ở khác. Thứ nhất, giá nhà đất liên tục tăng trong nhiều năm khiến chi phí sở hữu biệt thự ngày càng lớn, kéo theo giá thuê tăng tương ứng. Thứ hai, biệt thự thường có vị trí đắc địa, nằm trong các khu đô thị cao cấp, gần trung tâm, gần trường học quốc tế hoặc các trục giao thông quan trọng, tạo lợi thế lớn về kết nối và giá trị sống. Bên cạnh đó, biệt thự sở hữu diện tích rộng, thiết kế sang trọng, không gian xanh cùng hệ tiện ích riêng tư như sân vườn, gara, hồ bơi… đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống của nhóm khách thuê có khả năng chi trả cao. Cuối cùng, tại nhiều khu vực, nguồn cung biệt thự cho thuê không dồi dào, trong khi nhu cầu của chuyên gia nước ngoài và giới doanh nhân tăng mạnh, khiến giá thuê càng giữ ở mức cao.

