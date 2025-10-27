Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự tại 3 phường mới Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa

Tại thời điểm tháng 10/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, dù số lượng các thông tin rao bán biệt thự, liền kề tại khu vực 3 phường mới tại quận Cầu Giấy cũ không quá rầm rộ như các khu vực khác, tuy nhiên giá bán biệt thự tại đây cũng khiến cho nhiều nhà đầu tư giật mình.

Phường Cầu Giấy hiện nay được hình thành từ việc sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ và phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ. Dù số lượng thông tin rao bán chênh lệch không quá lớn, tuy nhiên theo khảo sát, phường Cầu Giấy vẫn là khu vực có số lượng biệt thự rao bán nhộn nhịp nhất so với các phường khác thuộc quận Cầu Giấy cũ. Giá biệt thự tại đây hiện đang có giá bán dao động từ 280-800 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự thiết kế 4 tầng, rộng 210m2 tại dự án đô thị mới Dịch Vọng, phố Hoàng Quán Chi, phường Cầu Giấy hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 168 tỷ đồng, tương đương 800 triệu đồng/m2.

Đứng sau phường Cầu Giấy, hiện nay phường Yên Hòa cũng ghi nhận lượng giao dịch ổn định. giá biệt thự tại đây cũng tương đối cao, dao động từ 200 đến gần 700 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến, căn biệt thự lô góc, thiết kế 5 tầng, rộng 300m2 tại dự án Yên Hòa, đường Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa hiện đang được định giá bán là 200 tỷ đồng, tương đương 666,67 triệu đồng/m2. Phường Yên Hòa là phường mới được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Nhân Chính, Trung Hòa thuộc quận Cầu giấy, phường Mễ Trì thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ và phần còn lại của phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ.

Có lượng rao bán khiêm tốn hơn 2 phường trên, tuy nhiên giá bán biệt thự tại phường Nghĩa Đô vẫn rất cao, dao động phổ biến từ 200 cho đến gần 400 triệu đồng/m2. Chẳng hạn, căn liền kề thiết kế 7 tầng, rộng 130m2, tọa lạc tại đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô hiện đang được rao bán với giá 51 tỷ đồng, tương đương 392,31 triệu đồng/m2.

Biệt thự xưa nay vốn là phân khúc bất động sản hạng sang, với giá bán rất cao, tuy nhiên mức giá biệt thự hiện nay cũng đã tăng cao theo đà tăng chung của thị trường bất động sản gia đoạn 2024-2025. 3 phường mới Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa là những khu vực có vị trí chiến lược, nằm trung tâm thủ đô, bởi thế giá nhà nói chung, giá biệt thự nói riêng trên địa bàn 3 phường này càng có sự tăng trưởng mạnh về giá. Các nhà đầu tư nên thận trọng, tìm hiểu kỹ về giá, cũng như tiềm năng sinh lời để có hướng đầu tư sáng suốt khi tham gia vào phân khúc này.

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.

