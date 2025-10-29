Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa vượt ngưỡng 5 tỷ đồng/căn
GĐXH - Hiện nay, dù nằm sâu trong ngõ, nhiều căn nhà riêng tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ tiếp tục ghi nhận ở ngượng cao.
Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa vượt ngưỡng 5 tỷ đồng/căn
Tại thời điểm tháng 10/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 3 phường mới tại quận Cầu Giấy cũ được đăng tải khá rầm rộ với mức giá rất cao, thậm chí ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại đây, giá bán cũng đã chạm ngưỡng gần chục tỷ đồng/căn.
Đơn cử có thể kể đến, căn nhà riêng 5 tầng, rộng 40m2, nằm trên mặt ngõ rộng 3m tại đường Trần Thái Tông, phường Cầu Giấy (tức phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 9,8 tỷ đồng, tương đương 245 triệu đồng/m2.
Tại đường Yên Hòa, phường Yên Hòa, một căn nhà 4 tầng, rộng 40m2, nằm trên mặt ngõ rộng 3m hiện cũng đang được rao bán với giá 9,6 tỷ đồng, tương đương 240 triệu đồng/m2.
Thậm chí một căn nhà thiết kế 7 tầng, rộng 41m2 nằm tại ngõ 201, phố Trần Quốc Hoàn, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, đang được định giá bán là 24,5 tỷ đồng, tương đương 597,56 triệu đồng/m2.
Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, những căn nhà có giá dưới 5 tỷ đồng gần như vắng mặt tại 3 phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô, ngay cả những căn nhà có vị trí khiêm tốn, nằm sâu trong ngõ.
Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở." Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.
3 phường mới thuộc quận Cầu Giấy cũ sau sáp nhập
Phường Nghĩa Đô
Phường Nghĩa Đô được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Tân thuộc quận Cầu Giấy cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cổ Nhuế 1, Xuân La, Xuân Tảo thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mai Dịch, Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ và phần còn lại của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa thuộc quận Cầu Giấy cũ.
Phường Yên Hòa
Phường Yên Hòa là phường mới được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Nhân Chính, Trung Hòa thuộc quận Cầu giấy, phường Mễ Trì thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ và phần còn lại của phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ.
Phường Cầu Giấy
Phường Cầu giấy hiện nay được hình thành từ việc sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ và phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ. Có lượng rao bán khiêm tốn hơn 2 phường trên, tuy nhiên lượng giao dịch tại phường Cầu Giấy vẫn khá nhiều.
Lãi suất kỳ hạn 12 tháng cao nhất vượt 7%: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi tiết kiệm 200 triệu đồngGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Một số ngân hàng đang niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng ở mức cao, song khách hàng phải đáp ứng điều kiện về số tiền gửi rất lớn.
Giá bạc hôm nay ngày 29/10: Thị trường thế giới hồi phục, giá trong nước tăng gần 1 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Giá bạc quốc tế ghi nhận sự hồi phục từ ngưỡng 46 USD/oz lên 47,5 USD/oz, kéo theo thị trường trong nước tăng mạnh khoảng 1 triệu đồng/kg.
Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro mới nhất hạ sâu chưa từng thấy, xịn chẳng kém iPhone 17 nhưng rẻ hơn rất nhiềuGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro mới nhất cung cấp nhiều trang bị tương đồng Iphone 17, 17 Pro nhưng rẻ hơn khá nhiều mà khách Việt có thể cân nhắc.
Giá vàng hôm nay 29/10: Vàng miếng SJC điều chỉnh, vàng nhẫn BTMC, Doji ra saoGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn bất ngờ tăng cao trở lại.
SUV hạng C giá 345 triệu đồng thiết kế hiện đại, nội thất sang trọng được đánh giá đẹp hơn Mazda CX-5, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi gây sốt ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C của GWM sở hữu thiết kế hiện đại, nội thất sang trọng và mức giá chỉ từ 345 triệu đồng, được dự đoán sẽ khiến Mazda CX-5 phải dè chừng.
Xe ga 150cc giá 20,6 triệu đồng trang bị đẳng cấp, đẹp ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc có giá bán rất rẻ, nhưng lại hứa hẹn mang tới trải nghiệm tuyệt vời hơn cả Honda LEAD và Vision nhờ hàng loạt trang bị, tiện ích đẳng cấp.
Giá bạc hôm nay ngày 28/10: Vì sao giá bán ra lùi về mốc 49 triệu đồng/kg?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận mức điều chỉnh rõ rệt khi thị trường quốc tế giảm về ngưỡng 47 USD/oz, kéo theo giá bạc bán ra trong nước lùi về mốc 49 triệu đồng/kg.
Ký gửi quần áo cũ – Trào lưu thời trang tuần hoàn của giới trẻ hiện nayGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GiadinhNet - Thời trang ký gửi và thanh lý đồ cũ đang “lên ngôi” trong giới trẻ thời gian gần đây. Không chỉ giúp người mua săn được món đồ giá tốt, người bán có thêm thu nhập, mà còn lan tỏa lối sống xanh – tái sử dụng và giảm lãng phí trong thời trang.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa ĐôGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, dù lượng giao dịch nhà phố thương mại tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy khá khiêm tốn, tuy nhiên giá bán đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động từ 85 đến hơn 600 triệu đồng/m2.
Giá vàng hôm nay 28/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, DOji tiếp tục giảmGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm sâu.
Xe ô tô sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường
GĐXH - Sedan hạng C hybrid hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm của Honda Civic khi sở hữu thiết kế hiện đại, nội thất cao cấp cùng giá bán cực cạnh tranh, chỉ từ hơn 270 triệu đồng.