Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa vượt ngưỡng 5 tỷ đồng/căn

Thứ tư, 15:07 29/10/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, dù nằm sâu trong ngõ, nhiều căn nhà riêng tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ tiếp tục ghi nhận ở ngượng cao.

Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa vượt ngưỡng 5 tỷ đồng/căn

Tại thời điểm tháng 10/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 3 phường mới tại quận Cầu Giấy cũ được đăng tải khá rầm rộ với mức giá rất cao, thậm chí ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại đây, giá bán cũng đã chạm ngưỡng gần chục tỷ đồng/căn.

Đơn cử có thể kể đến, căn nhà riêng 5 tầng, rộng 40m2, nằm trên mặt ngõ rộng 3m tại đường Trần Thái Tông, phường Cầu Giấy (tức phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 9,8 tỷ đồng, tương đương 245 triệu đồng/m2.

Tại đường Yên Hòa, phường Yên Hòa, một căn nhà 4 tầng, rộng 40m2, nằm trên mặt ngõ rộng 3m hiện cũng đang được rao bán với giá 9,6 tỷ đồng, tương đương 240 triệu đồng/m2.

Thậm chí một căn nhà thiết kế 7 tầng, rộng 41m2 nằm tại ngõ 201, phố Trần Quốc Hoàn, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, đang được định giá bán là 24,5 tỷ đồng, tương đương 597,56 triệu đồng/m2.

Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, những căn nhà có giá dưới 5 tỷ đồng gần như vắng mặt tại 3 phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô, ngay cả những căn nhà có vị trí khiêm tốn, nằm sâu trong ngõ.

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở." Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.

3 phường mới thuộc quận Cầu Giấy cũ sau sáp nhập

Phường Nghĩa Đô 

Phường Nghĩa Đô được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Tân thuộc quận Cầu Giấy cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cổ Nhuế 1, Xuân La, Xuân Tảo thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mai Dịch, Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ và phần còn lại của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa thuộc quận Cầu Giấy cũ.

Phường Yên Hòa 

Phường Yên Hòa là phường mới được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Nhân Chính, Trung Hòa thuộc quận Cầu giấy, phường Mễ Trì thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ và phần còn lại của phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ.

Phường Cầu Giấy

Phường Cầu giấy hiện nay được hình thành từ việc sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ và phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ. Có lượng rao bán khiêm tốn hơn 2 phường trên, tuy nhiên lượng giao dịch tại phường Cầu Giấy vẫn khá nhiều.

Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa vượt ngưỡng 5 tỷ đồng/căn - Ảnh 1.Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự tại 3 phường mới Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa

GĐXH - Thị trường biệt thự, liền kề tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ khiến không ít người mua nhà cảm thấy bất ngờ.

Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa vượt ngưỡng 5 tỷ đồng/căn - Ảnh 2.Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ tiếp tục "nóng".

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô

Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự tại 3 phường mới Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa

Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự tại 3 phường mới Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá nhà mặt phố tại quận Cầu Giấy cũ tăng nhiệt, Yên Hòa hay Nghĩa Đô, phường nào đang lập ‘đỉnh’?

Giá nhà mặt phố tại quận Cầu Giấy cũ tăng nhiệt, Yên Hòa hay Nghĩa Đô, phường nào đang lập ‘đỉnh’?

Cùng chuyên mục

Lãi suất kỳ hạn 12 tháng cao nhất vượt 7%: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi tiết kiệm 200 triệu đồng

Lãi suất kỳ hạn 12 tháng cao nhất vượt 7%: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi tiết kiệm 200 triệu đồng

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Một số ngân hàng đang niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng ở mức cao, song khách hàng phải đáp ứng điều kiện về số tiền gửi rất lớn.

Giá bạc hôm nay ngày 29/10: Thị trường thế giới hồi phục, giá trong nước tăng gần 1 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 29/10: Thị trường thế giới hồi phục, giá trong nước tăng gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá bạc quốc tế ghi nhận sự hồi phục từ ngưỡng 46 USD/oz lên 47,5 USD/oz, kéo theo thị trường trong nước tăng mạnh khoảng 1 triệu đồng/kg.

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro mới nhất hạ sâu chưa từng thấy, xịn chẳng kém iPhone 17 nhưng rẻ hơn rất nhiều

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro mới nhất hạ sâu chưa từng thấy, xịn chẳng kém iPhone 17 nhưng rẻ hơn rất nhiều

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro mới nhất cung cấp nhiều trang bị tương đồng Iphone 17, 17 Pro nhưng rẻ hơn khá nhiều mà khách Việt có thể cân nhắc.

Giá vàng hôm nay 29/10: Vàng miếng SJC điều chỉnh, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao

Giá vàng hôm nay 29/10: Vàng miếng SJC điều chỉnh, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn bất ngờ tăng cao trở lại.

SUV hạng C giá 345 triệu đồng thiết kế hiện đại, nội thất sang trọng được đánh giá đẹp hơn Mazda CX-5, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi gây sốt ở Trung Quốc?

SUV hạng C giá 345 triệu đồng thiết kế hiện đại, nội thất sang trọng được đánh giá đẹp hơn Mazda CX-5, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi gây sốt ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - SUV hạng C của GWM sở hữu thiết kế hiện đại, nội thất sang trọng và mức giá chỉ từ 345 triệu đồng, được dự đoán sẽ khiến Mazda CX-5 phải dè chừng.

Xe ga 150cc giá 20,6 triệu đồng trang bị đẳng cấp, đẹp ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 150cc giá 20,6 triệu đồng trang bị đẳng cấp, đẹp ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc có giá bán rất rẻ, nhưng lại hứa hẹn mang tới trải nghiệm tuyệt vời hơn cả Honda LEAD và Vision nhờ hàng loạt trang bị, tiện ích đẳng cấp.

Giá bạc hôm nay ngày 28/10: Vì sao giá bán ra lùi về mốc 49 triệu đồng/kg?

Giá bạc hôm nay ngày 28/10: Vì sao giá bán ra lùi về mốc 49 triệu đồng/kg?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận mức điều chỉnh rõ rệt khi thị trường quốc tế giảm về ngưỡng 47 USD/oz, kéo theo giá bạc bán ra trong nước lùi về mốc 49 triệu đồng/kg.

Ký gửi quần áo cũ – Trào lưu thời trang tuần hoàn của giới trẻ hiện nay

Ký gửi quần áo cũ – Trào lưu thời trang tuần hoàn của giới trẻ hiện nay

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GiadinhNet - Thời trang ký gửi và thanh lý đồ cũ đang “lên ngôi” trong giới trẻ thời gian gần đây. Không chỉ giúp người mua săn được món đồ giá tốt, người bán có thêm thu nhập, mà còn lan tỏa lối sống xanh – tái sử dụng và giảm lãng phí trong thời trang.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, dù lượng giao dịch nhà phố thương mại tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy khá khiêm tốn, tuy nhiên giá bán đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động từ 85 đến hơn 600 triệu đồng/m2.

Giá vàng hôm nay 28/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, DOji tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay 28/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, DOji tiếp tục giảm

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm sâu.

Xem nhiều

Xe ô tô sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Xe ô tô sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường

GĐXH - Sedan hạng C hybrid hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm của Honda Civic khi sở hữu thiết kế hiện đại, nội thất cao cấp cùng giá bán cực cạnh tranh, chỉ từ hơn 270 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 28/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, DOji tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay 28/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, DOji tiếp tục giảm

Giá cả thị trường
Xe ga giá 19 triệu đồng của Honda thiết kế hoài cổ, đẹp tựa SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha về Việt Nam có giá ra sao?

Xe ga giá 19 triệu đồng của Honda thiết kế hoài cổ, đẹp tựa SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha về Việt Nam có giá ra sao?

Giá cả thị trường
Xe ga 150cc giá 20,6 triệu đồng trang bị đẳng cấp, đẹp ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 150cc giá 20,6 triệu đồng trang bị đẳng cấp, đẹp ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Trải nghiệm SUV hạng B giá 602 triệu đồng của Suzuki đến Việt Nam rộng như Toyota Corolla Cross, thiết kế sang trọng, khiến dân tình xôn xao

Trải nghiệm SUV hạng B giá 602 triệu đồng của Suzuki đến Việt Nam rộng như Toyota Corolla Cross, thiết kế sang trọng, khiến dân tình xôn xao

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top