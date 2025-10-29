Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa vượt ngưỡng 5 tỷ đồng/căn

Tại thời điểm tháng 10/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 3 phường mới tại quận Cầu Giấy cũ được đăng tải khá rầm rộ với mức giá rất cao, thậm chí ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại đây, giá bán cũng đã chạm ngưỡng gần chục tỷ đồng/căn.

Đơn cử có thể kể đến, căn nhà riêng 5 tầng, rộng 40m2, nằm trên mặt ngõ rộng 3m tại đường Trần Thái Tông, phường Cầu Giấy (tức phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 9,8 tỷ đồng, tương đương 245 triệu đồng/m2.

Tại đường Yên Hòa, phường Yên Hòa, một căn nhà 4 tầng, rộng 40m2, nằm trên mặt ngõ rộng 3m hiện cũng đang được rao bán với giá 9,6 tỷ đồng, tương đương 240 triệu đồng/m2.

Thậm chí một căn nhà thiết kế 7 tầng, rộng 41m2 nằm tại ngõ 201, phố Trần Quốc Hoàn, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, đang được định giá bán là 24,5 tỷ đồng, tương đương 597,56 triệu đồng/m2.

Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, những căn nhà có giá dưới 5 tỷ đồng gần như vắng mặt tại 3 phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô, ngay cả những căn nhà có vị trí khiêm tốn, nằm sâu trong ngõ.

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở." Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.

3 phường mới thuộc quận Cầu Giấy cũ sau sáp nhập

Phường Nghĩa Đô

Phường Nghĩa Đô được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Tân thuộc quận Cầu Giấy cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cổ Nhuế 1, Xuân La, Xuân Tảo thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mai Dịch, Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ và phần còn lại của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa thuộc quận Cầu Giấy cũ.

Phường Yên Hòa

Phường Yên Hòa là phường mới được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Nhân Chính, Trung Hòa thuộc quận Cầu giấy, phường Mễ Trì thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ và phần còn lại của phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ.

Phường Cầu Giấy

Phường Cầu giấy hiện nay được hình thành từ việc sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ và phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ. Có lượng rao bán khiêm tốn hơn 2 phường trên, tuy nhiên lượng giao dịch tại phường Cầu Giấy vẫn khá nhiều.

