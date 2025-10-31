Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội: Giá chung cư cho thuê cao bất ngờ tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Thứ sáu, 13:48 31/10/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá chung cư cho thuê tại 3 phường mới thuộc quận Cầu Giấy cũ tăng nóng

Tại thời điểm tháng 10/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê  chung cư tại khu vực 3 phường mới tại quận Cầu Giấy cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Yên Hòa.

Phường Yên Hòa là phường mới được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Nhân Chính, Trung Hòa thuộc quận Cầu giấy, phường Mễ Trì thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ và phần còn lại của phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng căn hộ chung cư cho thuê nhộn nhịp nhất so với các phường thuộc quận Cầu Giấy cũ. Giá chung cư cho thuê tại đây dao động phổ biến từ 10 – 25 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn hộ chung cư 3 phòng ngủ, rộng 120m2 tại dự án Chelsea Park, phố Trung Kính, phường Yên Hòa hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 20 triệu đồng/tháng.

Phường Cầu giấy hiện nay được hình thành từ việc sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ và phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ. Phường Cầu Giấy cũng có số lượng căn hộ chung cư cho thuê khá rầm rộ, giá chung cư cho thuê tại đây hiện cũng đang dao động từ 12-48 triệu đồng/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn hộ 4 phòng ngủ, lô góc rộng 140m2 tại dự án Sky Park Residence, đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy (tức phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 48 triệu đồng/tháng.

Có lượng thông tin cho thuê khiêm tốn hơn 2 phường trên, tuy nhiên giá chung cư cho thuê tại phường này cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động phổ biến từ 10 – 55 triệu đồng/tháng. Chẳng hạn, căn hộ chung cư 3 phòng ngủ, rộng 160m2, tọa lạc tại dự án Watermark Tây Hồ, đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô hiện đang được cho thuê với giá 55 triệu đồng/tháng.

Như vậy giá chung cư cho thuê tại 3 phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô đang ở ngưỡng rất cao, dao động phổ biến từ 10-55 triệu đồng/tháng/căn.

Nguyên nhân khiến gía chung cư cho thuê tăng cao

Giá cho thuê nhà tăng cao nguyên nhân chính là do giá nhà hiện nay tăng rất cao. Theo  Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².

Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m². Như vậy không chỉ các phường mới thuộc quận Cầu Giấy cũ, mà thị trường căn hộ chung cư trên toàn thành phố Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở". Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.

Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa vượt ngưỡng 5 tỷ đồng/cănNhà riêng trong ngõ tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa vượt ngưỡng 5 tỷ đồng/căn

GĐXH - Hiện nay, dù nằm sâu trong ngõ, nhiều căn nhà riêng tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ tiếp tục ghi nhận ở ngượng cao.

Chung cư mini dưới 2 tỷ đồng, điểm sáng cho người mua nhà tại 3 phường Cầu Giấy, Yên Hoà, Nghĩa ĐôChung cư mini dưới 2 tỷ đồng, điểm sáng cho người mua nhà tại 3 phường Cầu Giấy, Yên Hoà, Nghĩa Đô

GĐXH - Giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội, theo đó xuất hiện chung cư mini dưới 2 tỷ đồng đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp, đặc biệt tại khu vực 3 phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô, khu vực trung tâm vừa được sáp nhập với quy hoạch đồng bộ, tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa vượt ngưỡng 5 tỷ đồng/căn

Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa vượt ngưỡng 5 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô

Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự tại 3 phường mới Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa

Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự tại 3 phường mới Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa

Cùng chuyên mục

Giá bạc hôm nay ngày 31/10: Thị trường trong nước điều chỉnh lên 200.000 đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 31/10: Thị trường trong nước điều chỉnh lên 200.000 đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận có sự điều chỉnh tăng – giảm và tăng rõ rệt. Nếu mức tăng tại mỗi phiên điều chỉnh có thể lên đến 200.000 đồng/kg thì mức "rơi" cũng tương ứng.

Giá vàng hôm nay 31/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 31/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn các thương hiệu tăng trở lại.

Xe sedan hybrid giá 357 triệu đồng, thiết kế đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi bán ở Trung Quốc?

Xe sedan hybrid giá 357 triệu đồng, thiết kế đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi bán ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Sedan hybrid mới thu hút sự chú ý khi đạt phạm vi di chuyển kết hợp ấn tượng lên tới 2.148 km, thuộc nhóm dẫn đầu trong phân khúc hybrid cắm điện.

Xe máy điện giá 15 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, tiện ích, chạy 80 km/lần sạc, rẻ hơn hẳn Vision, Wave Alpha

Xe máy điện giá 15 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, tiện ích, chạy 80 km/lần sạc, rẻ hơn hẳn Vision, Wave Alpha

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện với thiết kế nhỏ gọn, pin khỏe, đi tối đa 80 km/lần sạc và nhiều tiện ích thông minh phù hợp cho giới trẻ đô thị có giá siêu rẻ.

Giá xăng dầu bất ngờ đồng loạt bật tăng, mức cao nhất gần 1.500 đồng/lít

Giá xăng dầu bất ngờ đồng loạt bật tăng, mức cao nhất gần 1.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Chiều 30/10, Bộ Công thương vừa ban hành giá xăng dầu bán lẻ trên thị trường mới, có hiệu lực từ 15h chiều nay. Kỳ điều hành này, giá bán xăng dầu các loại đều bật tăng.

Giá bạc hôm nay ngày 30/10: Thị trường trong nước có dấu hiệu phục hồi sau phiên điều chỉnh giảm hơn 500.000 đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 30/10: Thị trường trong nước có dấu hiệu phục hồi sau phiên điều chỉnh giảm hơn 500.000 đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Tại phiên điều chỉnh hôm nay, giá bạc quốc tế phục hồi rất nhẹ kéo theo giá bạc trong nước cũng có sự điều chỉnh với giá ở chiều bán ra trên 50 triệu đồng/kg.

SUV hạng A giảm sốc, liên tục hạ giá, rẻ chỉ ngang sedan Toyota Vios

SUV hạng A giảm sốc, liên tục hạ giá, rẻ chỉ ngang sedan Toyota Vios

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - SUV hạng A gồm Toyota Raize, Kia Sonet và Hyundai Venue đều đồng loạt giảm giá mạnh, nhằm xả hàng tồn.

Giá vàng hôm nay 30/10: Vàng SJC điều chỉnh giảm, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá vàng hôm nay 30/10: Vàng SJC điều chỉnh giảm, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều được điều chỉnh giảm theo giá thế giới.

SUV hạng B giá 310 triệu đồng nội thất tiện nghi, trang bị ngang Kia Seltos, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có về Việt Nam?

SUV hạng B giá 310 triệu đồng nội thất tiện nghi, trang bị ngang Kia Seltos, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - SUV hạng B Suzuki Victoris hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc đầy cạnh tranh tại thị trường Ấn Độ bởi mức giá hấp dẫn.

Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế đậm chất châu Âu, công nghệ thông minh kết nối điện thoại, động cơ mạnh mẽ và quãng đường di chuyển tới 90 km/lần sạc.

Xem nhiều

Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa vượt ngưỡng 5 tỷ đồng/căn

Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa vượt ngưỡng 5 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường

GĐXH - Hiện nay, dù nằm sâu trong ngõ, nhiều căn nhà riêng tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ tiếp tục ghi nhận ở ngượng cao.

Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc rẻ chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
SUV hạng B giá 310 triệu đồng nội thất tiện nghi, trang bị ngang Kia Seltos, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có về Việt Nam?

SUV hạng B giá 310 triệu đồng nội thất tiện nghi, trang bị ngang Kia Seltos, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có về Việt Nam?

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 15 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, tiện ích, chạy 80 km/lần sạc, rẻ hơn hẳn Vision, Wave Alpha

Xe máy điện giá 15 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, tiện ích, chạy 80 km/lần sạc, rẻ hơn hẳn Vision, Wave Alpha

Giá cả thị trường
SUV hạng A giảm sốc, liên tục hạ giá, rẻ chỉ ngang sedan Toyota Vios

SUV hạng A giảm sốc, liên tục hạ giá, rẻ chỉ ngang sedan Toyota Vios

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top