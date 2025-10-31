Hà Nội: Giá chung cư cho thuê cao bất ngờ tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá chung cư cho thuê tại 3 phường mới thuộc quận Cầu Giấy cũ tăng nóng
Tại thời điểm tháng 10/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê chung cư tại khu vực 3 phường mới tại quận Cầu Giấy cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Yên Hòa.
Phường Yên Hòa là phường mới được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Nhân Chính, Trung Hòa thuộc quận Cầu giấy, phường Mễ Trì thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ và phần còn lại của phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng căn hộ chung cư cho thuê nhộn nhịp nhất so với các phường thuộc quận Cầu Giấy cũ. Giá chung cư cho thuê tại đây dao động phổ biến từ 10 – 25 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn hộ chung cư 3 phòng ngủ, rộng 120m2 tại dự án Chelsea Park, phố Trung Kính, phường Yên Hòa hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 20 triệu đồng/tháng.
Phường Cầu giấy hiện nay được hình thành từ việc sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ và phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ. Phường Cầu Giấy cũng có số lượng căn hộ chung cư cho thuê khá rầm rộ, giá chung cư cho thuê tại đây hiện cũng đang dao động từ 12-48 triệu đồng/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn hộ 4 phòng ngủ, lô góc rộng 140m2 tại dự án Sky Park Residence, đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy (tức phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 48 triệu đồng/tháng.
Có lượng thông tin cho thuê khiêm tốn hơn 2 phường trên, tuy nhiên giá chung cư cho thuê tại phường này cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động phổ biến từ 10 – 55 triệu đồng/tháng. Chẳng hạn, căn hộ chung cư 3 phòng ngủ, rộng 160m2, tọa lạc tại dự án Watermark Tây Hồ, đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô hiện đang được cho thuê với giá 55 triệu đồng/tháng.
Như vậy giá chung cư cho thuê tại 3 phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô đang ở ngưỡng rất cao, dao động phổ biến từ 10-55 triệu đồng/tháng/căn.
Nguyên nhân khiến gía chung cư cho thuê tăng cao
Giá cho thuê nhà tăng cao nguyên nhân chính là do giá nhà hiện nay tăng rất cao. Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².
Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m². Như vậy không chỉ các phường mới thuộc quận Cầu Giấy cũ, mà thị trường căn hộ chung cư trên toàn thành phố Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở". Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.
