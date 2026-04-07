Hà Nội: Biệt thự tại phường Kiến Hưng rao bán rầm rộ tháng 4/2026
GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Kiến Hưng mới có lượng biệt thự rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 120 cho đến gần 300 triệu đồng/m2.
Hiện nay, phường Kiến Hưng là phường được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, phường Phú La, quận Hà Đông; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Lương, Hà Cầu, Quang Trung thuộc quận Hà Đông và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì.
Tại thời điểm tháng 4/2026, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, khu vực phường Hà Đông mới là nơi có lượng biệt thự, liền kề rao bán khá sôi nổi, giá bán vẫn duy trì ở ngưỡng cao.
Sở dĩ có lượng thông tin rao bán nhiều vì khu vực này tập trung một loạt các dự án biệt thự, liền kề có thể kể đến như: Khu đô thị mới Văn Phú, Khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh, Khu đô thị mới Phú Lương, Kiến Hưng Luxury, La Casta Văn Phú, Mipec City View, Hyundai Hillstate, Khu nhà ở V5 V6, Văn Phú Victoria, Khu đô thị Kiến Hưng, Phân lô liền kề Vinaconex.
Theo khảo sát, giá bán biệt thự tại đây đang dao động phổ biến với mức giá từ 120 đến gần 300 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến, một căn biệt thự liền kề thiết kế 5 tầng, rộng 90m2, tại khu đô thị mới Văn Phú, đường Lê Trọng Tấn, phường Kiến Hưng, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 25 tỷ đồng, tương đương 277,78 triệu đồng/m2.
Căn biệt thự liền kề thiết kế 5 tầng, rộng 63m2 tại dự án khu đô thị mới Phú Lương, phường Kiến Hưng hiện đang được rao bán với giá 17,5 tỷ đồng, tương đương 277 triệu đồng/m2.
Tại dự án La Casta Văn Phú, đường Lê Trọng Tấn, phường Kiến Hưng, căn biệt thự liền kề thiết kế 5 tầng, rộng 88m2 hiện đang được rao bán với giá 23 tỷ đồng, tương đương 261,36 triệu đồng/m2.
Tuy giá cao, nguồn cung lớn nhưng lượng dao dịch phân khúc bất động sản biệt thự, liền kề lại tăng trưởng không quá mạnh, bởi đây là phân khúc hạng sang, khá kén khách. Thực tế hiện nay, kinh doanh thuê biệt thự, liền kề cũng không dễ. Nhiều dãy "nhà cho người giàu" hiện nay trên địa bàn phường Hà Đông rơi vào tình trạng đăng thông tin cho thuê kéo dài vẫn không có khách, nhiều dãy nhà đóng cửa im ỉm, giấy dán cho thuê, bán nhà chồng dán hết lớp này đến lớp khác.
