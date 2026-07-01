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Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Thứ tư, 14:42 01/07/2026 | Thời sự
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.

Thông tin từ Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết, liên quan đến việc điều chỉnh tổ chức giao thông và hướng dẫn thực hiện phương án phân luồng, thành phố sẽ triển khai đồng bộ hệ thống điểm trông giữ phương tiện, mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, các trạm xe đạp công cộng và mô hình bãi đỗ xe trung chuyển (Park and Ride). Các giải pháp này được áp dụng đồng thời ngay khi phương án thí điểm vùng phát thải thấp chính thức có hiệu lực.

Hạ tầng giao thông tĩnh này được xây dựng trên cơ sở phương án phân luồng và hạn chế một số loại phương tiện lưu thông trong khu vực cốt lõi của vùng thí điểm. Việc rà soát và tổng hợp các điểm trông giữ phương tiện theo từng tuyến đường cụ thể nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu gửi xe cá nhân của cư dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người tham gia giao thông chủ động lựa chọn phương án tiếp cận vùng hạn chế phát thải bằng giao thông công cộng.

Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 1.

Tính đến 25/6/2026 đã có tổng cộng 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện giao thông đường bộ được triển khai.

Tính đến ngày 25/6/2026, Sở Xây dựng Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với UBND các phường liên quan trên địa bàn để hoàn tất công tác khảo sát thực địa. Hai bên thống nhất bố trí tổng cộng 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện giao thông đường bộ phục vụ giai đoạn thí điểm đầu tiên.

Bên cạnh các bãi đỗ xe nội vùng, hệ thống liên kết giao thông xanh cũng được thiết lập bao gồm 44 trạm xe đạp công cộng đặt tại các nút giao thông trọng điểm, nhà ga, bến xe buýt. Hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển (Park and Ride) bố trí ven Vành đai 1 sẽ giữ vai trò tiếp nhận xe cá nhân từ ngoại vùng, hỗ trợ hành khách chuyển đổi sang các loại hình giao thông thân thiện với môi trường như xe buýt điện, xe đạp hoặc đi bộ để di chuyển vào sâu bên trong khu vực hạn chế.

Hiện tại, danh mục chi tiết về vị trí các bãi đỗ xe, trạm xe đạp dọc theo từng tuyến phố thuộc phạm vi Vành đai 1 đã được bàn giao cho lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương để tổ chức cắm biển hướng dẫn, phân luồng giao thông cho người dân chủ động thực hiện.

Danh sách các điểm trông giữ phương tiện:

Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 2.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 3.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 4.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 5.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 6.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 7.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 8.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 9.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 10.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 11.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 12.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 13.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 14.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 15.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 16.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 17.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 18.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 19.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 20.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 21.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 22.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 23.

Danh sách các vị trí trạm/điểm đỗ xe đạp công cộng:

Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 24.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 25.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 26.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 27.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 28.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 29.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 30.
Hà Nội triển khai 220 bãi đỗ xe và 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp 2026 - Ảnh 31.Thí điểm hạn chế xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội sẽ thu hẹp đối tượng hưởng chính sách chuyển đổi xe xăng sang xe điện

GĐXH - Trong dự thảo mới nhất về Đề án Vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1, Hà Nội dự kiến thu hẹp phạm vi hỗ trợ chuyển đổi phương tiện từ xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện. Theo đó, chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người dân nói chung đã được lược bỏ, chỉ còn áp dụng đối với các hộ nghèo trên địa bàn thành phố.


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