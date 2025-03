Những dự án nào ở Huế bị thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất?

Ngày 17/3, thông tin từ Thanh tra TP Huế, đơn vị vừa ban hành quyết định số 1280/QĐ-TTr về thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước trong chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác đối với 6 dự án trên địa bàn.

Thanh tra TP Huế vừa có quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước trong chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác đối với 6 dự án trên địa bàn.

Các dự án bao gồm dự án Khu ở căn hộ cao cấp, biệt thự đa chức năng, dịch vụ, thương mại tại khu đất ký hiệu TM2, OTM2, OTM4 và BT thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương (gọi tắt là Dự án Khu đô thị Phú Mỹ An); Dự án Khu quy hoạch LK7, BT1, OTM1 và OTM2, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương; Dự án Chỉnh trang khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 (đổi ký hiệu LK10, LK11, LK12 và LK 13) và khai thác quỹ đất xen ghép thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương; Dự án Khu phức hợp Thủy Vân, giai đoạn 2 thuộc Khu B - Đô thị An Vân Dương; Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1; Dự án Tổ hợp giáo dục tại Khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương.

Đối tượng thanh tra là Công ty Cổ phần ANINVEST. Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phú Xuân là đại diện liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phú Xuân - Công ty Cổ phần CONSTREXIM số 1 - Công ty Cổ phần CONFITECH Tân Đạt; Công ty Cổ phần Tập đoàn IUC là đại diện liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn IUC và Công ty Cổ phần tập đoàn BGI; Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản COTANA CAPITAL là đại diện liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA - Công ty Cổ phần Tập đoàn TELIN - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản COTANA CAPITAL; Công ty Cổ phần Apec Land Huế; Công ty TNHH Giáo dục FPT và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo quyết định, đoàn thanh tra gồm 5 thành viên, thời kỳ thanh tra từ thời điểm triển khai các dự án đến thời điểm thanh tra và thời hạn thanh tra là 45 ngày.