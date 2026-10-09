Hà Nội: Cận cảnh trận địa pháo hoa bên Hồ Tây sẵn sàng cho đêm kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10/10

Ngày 9/10, theo ghi nhận của PV, công tác chuẩn bị tại các điểm bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, nghiêm ngặt và tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.

