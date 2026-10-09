Hà Nội: Cận cảnh trận địa pháo hoa bên Hồ Tây sẵn sàng cho đêm kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10/10

Thứ sáu, 14:37 09/10/2026 | Thời sự
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GĐXH - Các trận địa pháo hoa tại hồ Tây và hồ Hoàn Kiếm đang được lực lượng chức năng gấp rút triển khai, lắp đặt. Mọi công đoạn đều được chuẩn bị chu đáo để phục vụ màn pháo hoa nghệ thuật kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Hà Nội chuẩn bị cho Màn trình diễn pháo hoa kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10 / 10 - Ảnh 1.

Ngày 9/10, theo ghi nhận của PV, công tác chuẩn bị tại các điểm bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, nghiêm ngặt và tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.

Hà Nội chuẩn bị cho Màn trình diễn pháo hoa kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10 / 10 - Ảnh 2.

Tại trận địa pháo hoa trên mặt nước khu vực hồ Tây, hàng loạt cụm sà lan, phương tiện nổi lớn, ống phóng... đã được bố trí thành hàng ngay ngắn.

Hà Nội chuẩn bị cho Màn trình diễn pháo hoa kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10 / 10 - Ảnh 3.

Các cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác lắp đặt các ống phóng pháo, đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và chuyên môn cao từ lực lượng trực tiếp thực hiện.

Hà Nội chuẩn bị cho Màn trình diễn pháo hoa kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10 / 10 - Ảnh 4.

Từng ống phóng chế tạo bằng kim loại với các đường kính khác nhau được sắp xếp đúng vị trí, cố định chắc chắn bằng hệ thống gông sắt và dây dù chuyên dụng.

Hà Nội chuẩn bị cho Màn trình diễn pháo hoa kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10 / 10 - Ảnh 5.
Hà Nội chuẩn bị cho Màn trình diễn pháo hoa kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10 / 10 - Ảnh 6.
Hà Nội chuẩn bị cho Màn trình diễn pháo hoa kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10 / 10 - Ảnh 7.

Những quả đạn pháo được phân loại và đưa vào ống phóng.

Hà Nội chuẩn bị cho Màn trình diễn pháo hoa kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10 / 10 - Ảnh 8.

Các chiến sĩ kiểm tra, đấu nối tỉ mỉ dây mồi lửa điện từ từng quả pháo tới hộp cầu đấu.

Hà Nội chuẩn bị cho Màn trình diễn pháo hoa kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10 / 10 - Ảnh 9.

Mọi công đoạn từ vận chuyển, lắp đặt cho đến kiểm tra hệ thống đều được giám sát chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy và an ninh trận địa.

Hà Nội chuẩn bị cho Màn trình diễn pháo hoa kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10 / 10 - Ảnh 10.
Hà Nội chuẩn bị cho Màn trình diễn pháo hoa kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10 / 10 - Ảnh 11.
Hà Nội chuẩn bị cho Màn trình diễn pháo hoa kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10 / 10 - Ảnh 12.

Theo kế hoạch, điểm nhấn nghệ thuật của chương trình pháo hoa kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 năm nay là 1.250 giàn hỏa thuật, trong đó 350 giàn được bố trí tại hồ Hoàn Kiếm và 900 giàn tại hồ Tây.

Hà Nội chuẩn bị cho Màn trình diễn pháo hoa kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10 / 10 - Ảnh 13.

Toàn bộ màn trình diễn được thiết kế đồng bộ kết hợp cùng âm nhạc, tận dụng tối đa không gian mặt nước rộng lớn cùng tầm quan sát thoáng đãng của khu vực để mang đến bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn cho người dân.

Hà Nội chuẩn bị cho Màn trình diễn pháo hoa kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10 / 10 - Ảnh 14.

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 15 phút, từ 21h00 đến 21h15 ngày 10/10/2026.

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