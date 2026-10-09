Hà Nội: Cận cảnh trận địa pháo hoa bên Hồ Tây sẵn sàng cho đêm kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10/10
GĐXH - Các trận địa pháo hoa tại hồ Tây và hồ Hoàn Kiếm đang được lực lượng chức năng gấp rút triển khai, lắp đặt. Mọi công đoạn đều được chuẩn bị chu đáo để phục vụ màn pháo hoa nghệ thuật kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.
Những quả đạn pháo được phân loại và đưa vào ống phóng.
Theo kế hoạch, điểm nhấn nghệ thuật của chương trình pháo hoa kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 năm nay là 1.250 giàn hỏa thuật, trong đó 350 giàn được bố trí tại hồ Hoàn Kiếm và 900 giàn tại hồ Tây.
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