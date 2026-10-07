Hà Nội: Treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

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Sở Tài chính Hà Nội thông tin về dự án Safari Ba Vì chưa được phê duyệt GĐXH - Chiều 5/10, tại phiên họp thông tin báo chí định kỳ của UBND TP Hà Nội, đại diện Sở Tài chính đã chính thức trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến tình hình triển khai và quy mô đề xuất dự án Safari tại khu vực Ba Vì.

UBND Thành phố Hà Nội vừa có Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Để việc thực hiện đồng bộ và đúng quy định, UBND Thành phố chỉ đạo tất cả các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và toàn thể nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Thời gian treo cờ: Bắt đầu từ ngày 09/10/2026 đến hết ngày 11/10/2026.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn thực hiện treo cờ Tổ quốc từ ngày 09/10/2026 đến hết ngày 11/10/2026.

UBND Thành phố giao trách nhiệm cho UBND các phường, xã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc tại các khu dân cư.

Đồng thời, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc treo cờ tại đơn vị thuộc quyền quản lý, bảo đảm đúng quy cách và mỹ quan.

Ô nhiễm không khí bắt đầu cao điểm, Hà Nội kích hoạt đợt cao điểm xử lý 3 nguồn phát thải lớn GĐXH - Chiều 5/10, tại phiên họp thông tin báo chí định kỳ của UBND TP Hà Nội, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã đặt câu hỏi về công tác quản lý và cải thiện chất lượng môi trường không khí - một trong những "điểm nóng" nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Trung ương đến chính quyền địa phương.