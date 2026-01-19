Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô gần 1.800 tỷ đồng
GĐXH - Một đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả với quy mô đặc biệt lớn, doanh thu gần 1.800 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Lào Cai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hà Nội triệt phá.
Tối 18/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên phạm vi cả nước.
Trước đó, ngày 5/1/2026, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các lực lượng đã thành lập 10 tổ công tác với gần 200 cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt khám xét 5 địa điểm tại Hà Nội.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng đang được sản xuất, đóng gói tại một nhà máy thuộc Công ty TNHH Medistar Việt Nam (Lô 38-2, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, Hà Nội) để chuẩn bị đưa ra thị trường. Các sản phẩm giả chủ yếu là collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa…
Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ năm 2012 đến năm 2025, các đối tượng đã bán ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả, thu lợi bất chính gần 1.800 tỷ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 18/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Đức (SN 1980, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Medistar Việt Nam, cùng 5 đối tượng liên quan về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
