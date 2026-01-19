Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô gần 1.800 tỷ đồng

Thứ hai, 07:00 19/01/2026 | Pháp luật
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả với quy mô đặc biệt lớn, doanh thu gần 1.800 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Lào Cai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hà Nội triệt phá.

Tối 18/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên phạm vi cả nước.

Triệt phá đường dây thực phẩm chức năng giả 1 . 800 Tỷ đồng tại Lào Cai - Ảnh 1.

Nhà máy thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Medistar Việt Nam, có địa chỉ tại Lô 38 - 2, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, Hà Nội nơi đang sản xuất và đóng gói hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng giả để đưa đi tiêu thụ.

Trước đó, ngày 5/1/2026, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các lực lượng đã thành lập 10 tổ công tác với gần 200 cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt khám xét 5 địa điểm tại Hà Nội.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng đang được sản xuất, đóng gói tại một nhà máy thuộc Công ty TNHH Medistar Việt Nam (Lô 38-2, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, Hà Nội) để chuẩn bị đưa ra thị trường. Các sản phẩm giả chủ yếu là collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa…

Triệt phá đường dây thực phẩm chức năng giả 1 . 800 Tỷ đồng tại Lào Cai - Ảnh 2.

Đối tượng Đoàn Trung Đức, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn MEDISTAR Việt Nam và một số đối tượng khác bị khởi tố.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ năm 2012 đến năm 2025, các đối tượng đã bán ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả, thu lợi bất chính gần 1.800 tỷ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.

Triệt phá đường dây thực phẩm chức năng giả 1 . 800 Tỷ đồng tại Lào Cai - Ảnh 3.

Hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả được các đối tượng sản xuất và đưa đi tiêu thụ trên cả nước.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 18/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Đức (SN 1980, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Medistar Việt Nam, cùng 5 đối tượng liên quan về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ngân 98 có thể đối diện mức án nào với hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”?

Ngân 98 có thể đối diện mức án nào với hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”?

Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn giữa lòng Thủ đô: Khởi tố 3 vụ án hình sự 'Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm'

Đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn giữa lòng Thủ đô: Khởi tố 3 vụ án hình sự 'Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm'

Hé lộ chủ nhân lô thực phẩm chức năng đổ tại bãi rác ở Quảng Ninh

Hé lộ chủ nhân lô thực phẩm chức năng đổ tại bãi rác ở Quảng Ninh

Chủ sở hữu tài khoản Tiktok 'Gia đình Hải Sen' chính thức bị khởi tố vì buôn bán thực phẩm giả là Siro ăn ngon Hải Bé

Chủ sở hữu tài khoản Tiktok 'Gia đình Hải Sen' chính thức bị khởi tố vì buôn bán thực phẩm giả là Siro ăn ngon Hải Bé

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ, 28 người không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình ngày 18/1

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ, 28 người không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình ngày 18/1

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ trưa ngày 17/1 đến trưa ngày 18/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm. Trong đó chủ yếu vẫn là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.

Ninh Bình: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh 1.200 tỷ đồng

Ninh Bình: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh 1.200 tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Tạm giữ hình sự tài xế xe khách lao xuống cống khiến 4 người thương vong ở Sơn La

Tạm giữ hình sự tài xế xe khách lao xuống cống khiến 4 người thương vong ở Sơn La

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc làm 3 người chết và 1 người bị thương nặng xảy ra vào ngày 17/1.

Bắt giữ 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi tại Ninh Bình

Bắt giữ 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi tại Ninh Bình

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Đại Hoàng và Công an xã Gia Viễn bắt giữ 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi.

Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1

Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 16/1 - 17/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận hơn 100 trường hợp phương tiện phớt lờ đèn đỏ. Tình trạng này phản ánh ý thức giao thông đang có chiều hướng đi xuống khi áp lực đi lại dịp cận Tết gia tăng.

Bắt 7 đối tượng lập sàn Nasdaq giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Bắt 7 đối tượng lập sàn Nasdaq giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Xã hội - 1 ngày trước

Lợi dụng hình thức đầu tư tiền ảo, 7 đối tượng đã lập sàn giao dịch giả mang tên Nasdaq để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bắt 4 thanh thiếu niên tấn công, cướp tài sản của người nước ngoài

Bắt 4 thanh thiếu niên tấn công, cướp tài sản của người nước ngoài

Xã hội - 1 ngày trước

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt giữ 4 thanh thiếu niên tấn công, cướp tài sản của một du khách nước ngoài.

Quản lý spa núp bóng để chứa mại dâm ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn

Quản lý spa núp bóng để chứa mại dâm ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn

Xã hội - 1 ngày trước

Sau khi vụ án tổ chức chứa mại dâm núp bóng spa, massage bị triệt xóa tại Đà Nẵng, đối tượng giữ vai trò quản lý cơ sở đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Phá đường dây tài khoản 'ảo' tiếp tay lừa đảo tại Campuchia, giao dịch nghìn tỷ đồng

Phá đường dây tài khoản 'ảo' tiếp tay lừa đảo tại Campuchia, giao dịch nghìn tỷ đồng

Xã hội - 1 ngày trước

Hàng trăm tài khoản ngân hàng không chính chủ, dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng, hoạt động liên tục ngày đêm.

Vừa rời trại cai nghiện, người đàn ông trộm 6 xe Honda SH chỉ trong vài giờ

Vừa rời trại cai nghiện, người đàn ông trộm 6 xe Honda SH chỉ trong vài giờ

Xã hội - 1 ngày trước

Sáng vừa bước chân ra khỏi trung tâm cai nghiện, chiều Nguyễn Văn Duy đã liên tiếp thực hiện 6 vụ trộm xe Honda SH "chớp nhoáng" trên khắp địa bàn Hà Nội trước khi bị sa lưới tại phố Thợ Nhuộm.

Xem nhiều

Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1

Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1

Pháp luật

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 16/1 - 17/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận hơn 100 trường hợp phương tiện phớt lờ đèn đỏ. Tình trạng này phản ánh ý thức giao thông đang có chiều hướng đi xuống khi áp lực đi lại dịp cận Tết gia tăng.

Vừa rời trại cai nghiện, người đàn ông trộm 6 xe Honda SH chỉ trong vài giờ

Vừa rời trại cai nghiện, người đàn ông trộm 6 xe Honda SH chỉ trong vài giờ

Xã hội
Bắt giữ tên cướp nguy hiểm ở Hà Tĩnh

Bắt giữ tên cướp nguy hiểm ở Hà Tĩnh

Pháp luật
Xe khách lao xuống cống trong đêm mưa mù khiến 4 người thương vong ở Sơn La

Xe khách lao xuống cống trong đêm mưa mù khiến 4 người thương vong ở Sơn La

Pháp luật
Phá đường dây tài khoản 'ảo' tiếp tay lừa đảo tại Campuchia, giao dịch nghìn tỷ đồng

Phá đường dây tài khoản 'ảo' tiếp tay lừa đảo tại Campuchia, giao dịch nghìn tỷ đồng

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top