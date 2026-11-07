Cháy lớn ở An Khánh, Hà Nội, huy động 9 xe chữa cháy

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Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, trưa 7/11, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu nhà xưởng trên đường Ba Lương, xã An Khánh, TP Hà Nội. Lực lượng chức năng đã huy động gần 64 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến hiện trường tổ chức chữa cháy, ngăn chặn cháy lan.

Cụ thể, khoảng 11h48 ngày 7/11/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại khu nhà xưởng trên đường Ba Lương, xã An Khánh.

Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại vụ cháy nhà xưởng liền kề thuộc An Khánh, Hà Nội. (Ảnh Công an TP Hà Nội)

Nhận định đám cháy đã phát triển lớn, có nguy cơ lan sang các nhà xưởng liền kề, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội khẩn trương điều động lực lượng thuộc các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, 23, 24, 29 và 30 đến hiện trường.

Tổng lực lượng, phương tiện được huy động gồm 3 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện đặc chủng, 1 xe trạm bơm chữa cháy, 9 xe chữa cháy cùng gần 64 cán bộ, chiến sĩ.

Khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đã bùng phát mạnh, cháy lan sang dãy nhà xưởng lân cận. Chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa và các vật liệu dễ cháy khiến đám cháy tỏa nhiệt lớn, phát sinh nhiều khói và khí độc.

Khói dày đặc cùng lượng chất cháy lớn gây khó khăn cho công tác trinh sát, tiếp cận và triển khai đội hình chữa cháy.

Bên trong hiện trường vụ cháy nhà xưởng liền kề thuộc An Khánh, Hà Nội. (Ảnh Công an TP Hà Nội)

Trước tình hình đó, Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo các lực lượng triển khai đồng bộ nhiều mũi, tổ chức trinh sát, khai thác nguồn nước, tập trung khống chế ngọn lửa, khoanh vùng đám cháy và ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các công trình xung quanh.

Đáng chú ý, để tạo điều kiện cho lực lượng chữa cháy tiếp cận sâu vào khu vực bên trong, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương huy động máy xúc, máy ủi phá dỡ một số vị trí tường, mái tôn, phục vụ công tác chữa cháy.

Cùng với đó, Công an xã An Khánh phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực xảy ra cháy. Lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Ban Chỉ huy quân sự xã, dân quân tự vệ và người dân địa phương cũng tham gia hỗ trợ chữa cháy, di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo Công an TP Hà Nội, đến khoảng 12h26 cùng ngày, đám cháy được khống chế, ngăn chặn nguy cơ cháy lan. Đến 13h30, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH huy động máy xúc, máy ủi để phối hợp tổ chức chữa cháy. (Ảnh Công an TP Hà Nội)

Thông tin ban đầu, khu vực xảy ra cháy gồm các nhà xưởng liền kề, có kết cấu khung thép, mái tôn. Diện tích khu đất hơn 3.000m², tổng diện tích xây dựng hơn 2.700m².

Nhờ sự phối hợp của các lực lượng, hơn 2.000m² diện tích nhà xưởng lân cận được bảo vệ, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng thống kê, điều tra, làm rõ.