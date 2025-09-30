Hà Nội có 220 vụ vi phạm về bảo vệ công trình thủy lợi phát sinh trong năm 2025 chưa được xử lý

Theo nội dung công văn, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố, tập trung vào công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý triệt để các hành vi vi phạm liên quan đến công trình thủy lợi.

Đặc biệt, các địa phương phải khẩn trương xử lý dứt điểm 220 vụ vi phạm phát sinh trong năm 2025 còn tồn tại, trong đó có nhiều vụ đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường nhiều lần đôn đốc nhưng đến nay chưa được giải quyết. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/10/2025.

Đồng thời, chính quyền cơ sở cần phối hợp với các công ty thủy lợi xây dựng kế hoạch xử lý những vi phạm còn tồn đọng từ các năm trước.

Ngày 29/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Công văn số 5316/UBND-NNMT về việc tăng cường xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Ảnh minh họa

UBND Thành phố cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể và cá nhân có liên quan. Trường hợp để xảy ra vi phạm mà không có biện pháp xử lý theo đúng quy định sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm căn cứ theo Nghị định số 19/2020/NĐ-CP và Nghị định số 93/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Cùng với đó, các công ty thủy lợi phải tăng cường kiểm tra, kịp thời ngăn chặn vi phạm mới phát sinh, không để tình trạng tái phạm hoặc mở rộng vi phạm cũ.

Các đơn vị này có trách nhiệm xây dựng phương án bảo vệ công trình theo đúng quy định, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện và đôn đốc xử lý vi phạm.

Ngoài ra, cần hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục xin cấp phép đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Về phía Sở Nông nghiệp và Môi trường, công văn yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương trong công tác xử lý vi phạm, đồng thời phối hợp với cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về thủy lợi, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ công trình thủy lợi của cộng đồng.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên được kỳ vọng sẽ giúp ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm những vi phạm tồn tại, qua đó bảo vệ hiệu quả các công trình thủy lợi, đảm bảo an toàn và phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

