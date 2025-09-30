Mới nhất
Hà Nội có 220 vụ vi phạm về bảo vệ công trình thủy lợi phát sinh trong năm 2025 chưa được xử lý

Thứ ba, 06:50 30/09/2025 | Thời sự
GĐXH - Ngày 29/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Công văn số 5316/UBND-NNMT về việc tăng cường xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Theo đó, Hà Nội yêu cầu các địa phương phải khẩn trương xử lý dứt điểm 220 vụ vi phạm phát sinh trong năm 2025 còn tồn tại.

Theo nội dung công văn, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố, tập trung vào công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý triệt để các hành vi vi phạm liên quan đến công trình thủy lợi.

Đặc biệt, các địa phương phải khẩn trương xử lý dứt điểm 220 vụ vi phạm phát sinh trong năm 2025 còn tồn tại, trong đó có nhiều vụ đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường nhiều lần đôn đốc nhưng đến nay chưa được giải quyết. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/10/2025. 

Đồng thời, chính quyền cơ sở cần phối hợp với các công ty thủy lợi xây dựng kế hoạch xử lý những vi phạm còn tồn đọng từ các năm trước.

Hà Nội khẩn trương xử lý 220 vụ vi phạm công trình thủy lợi trong năm 2025 - Ảnh 1.

Ngày 29/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Công văn số 5316/UBND-NNMT về việc tăng cường xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Ảnh minh họa

UBND Thành phố cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể và cá nhân có liên quan. Trường hợp để xảy ra vi phạm mà không có biện pháp xử lý theo đúng quy định sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm căn cứ theo Nghị định số 19/2020/NĐ-CP và Nghị định số 93/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Cùng với đó, các công ty thủy lợi phải tăng cường kiểm tra, kịp thời ngăn chặn vi phạm mới phát sinh, không để tình trạng tái phạm hoặc mở rộng vi phạm cũ. 

Các đơn vị này có trách nhiệm xây dựng phương án bảo vệ công trình theo đúng quy định, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện và đôn đốc xử lý vi phạm. 

Ngoài ra, cần hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục xin cấp phép đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Về phía Sở Nông nghiệp và Môi trường, công văn yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương trong công tác xử lý vi phạm, đồng thời phối hợp với cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về thủy lợi, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ công trình thủy lợi của cộng đồng.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên được kỳ vọng sẽ giúp ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm những vi phạm tồn tại, qua đó bảo vệ hiệu quả các công trình thủy lợi, đảm bảo an toàn và phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Hà Nội khẩn trương xử lý 220 vụ vi phạm công trình thủy lợi trong năm 2025 - Ảnh 3.Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 6): Trong nửa tháng xử lý 62 trường hợp, tình trạng quây tôn, dựng nhà chiếm vẫn còn nguyên?

GĐXH - Tại khu vực K6+705 đê Tả Cà Lồ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, thuộc địa bàn xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội từ lâu xảy ra tình trạng quây tôn xây nhà xưởng lấn chiếm đất của Nhà nước với diện tích hàng héc ta. Điều đáng nói là việc này chính quyền xã, huyện đều biết, thông tin tới báo chí đã rốt ráo giải quyết nhưng thực tế lấn chiếm gần như vẫn còn nguyên.

Hà Nội khẩn trương xử lý 220 vụ vi phạm công trình thủy lợi trong năm 2025 - Ảnh 4.Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 7): Hàng trăm tấn rác thải lềnh bềnh trong nước lũ trôi về hạ lưu, sau cơn bão số 3

GĐXH - Những ngày qua, nước lũ tại các sông chảy qua địa bàn TP Hà Nội dâng cao, trong đó, nước lũ tại sông Cà Lồ báo động mức độ 3 (8,0mm). Bởi vậy, trong những ngày nước lũ dâng, điểm tập kết rác thải tại đê Tả Cà Lồ cũng bì bõm trong nước và phần lớn rác đã trôi về hạ lưu đúng như người dân dự đoán.

Bảo Loan
