Hà Nội có 220 vụ vi phạm về bảo vệ công trình thủy lợi phát sinh trong năm 2025 chưa được xử lý
GĐXH - Ngày 29/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Công văn số 5316/UBND-NNMT về việc tăng cường xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Theo đó, Hà Nội yêu cầu các địa phương phải khẩn trương xử lý dứt điểm 220 vụ vi phạm phát sinh trong năm 2025 còn tồn tại.
Theo nội dung công văn, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố, tập trung vào công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý triệt để các hành vi vi phạm liên quan đến công trình thủy lợi.
Đặc biệt, các địa phương phải khẩn trương xử lý dứt điểm 220 vụ vi phạm phát sinh trong năm 2025 còn tồn tại, trong đó có nhiều vụ đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường nhiều lần đôn đốc nhưng đến nay chưa được giải quyết. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/10/2025.
Đồng thời, chính quyền cơ sở cần phối hợp với các công ty thủy lợi xây dựng kế hoạch xử lý những vi phạm còn tồn đọng từ các năm trước.
UBND Thành phố cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể và cá nhân có liên quan. Trường hợp để xảy ra vi phạm mà không có biện pháp xử lý theo đúng quy định sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm căn cứ theo Nghị định số 19/2020/NĐ-CP và Nghị định số 93/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Cùng với đó, các công ty thủy lợi phải tăng cường kiểm tra, kịp thời ngăn chặn vi phạm mới phát sinh, không để tình trạng tái phạm hoặc mở rộng vi phạm cũ.
Các đơn vị này có trách nhiệm xây dựng phương án bảo vệ công trình theo đúng quy định, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện và đôn đốc xử lý vi phạm.
Ngoài ra, cần hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục xin cấp phép đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
Về phía Sở Nông nghiệp và Môi trường, công văn yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương trong công tác xử lý vi phạm, đồng thời phối hợp với cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về thủy lợi, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ công trình thủy lợi của cộng đồng.
Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên được kỳ vọng sẽ giúp ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm những vi phạm tồn tại, qua đó bảo vệ hiệu quả các công trình thủy lợi, đảm bảo an toàn và phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 – 2030".
GĐXH - Vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích, đến nay công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 4909/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.
GĐXH - Tối 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, bão số 10 khiến nhiều khu vực thành phố mưa lớn kéo dài, lượng mưa trên 300mm, nguy cơ ngập úng tăng mạnh. Trước tình hình đó, Thành phố đã triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó và học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 1/10 để đảm bảo an toàn.
GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, trong ít giờ tới mưa lớn ở Hà Nội sẽ ngớt dần. Tuy nhiên, đêm nay tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và kéo dài đến trưa 1/10.
GĐXH - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Công điện khẩn về việc tập trung ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.
GĐXH - Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội ngày 29/9 đã thảo luận và thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND. Đây là văn bản quy định cụ thể việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình, cơ sở vi phạm về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố, nhằm thực hiện quy định tại Điều 33 của Luật Thủ đô.
GĐXH - Một vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích.
GĐXH - Ngày 30/9, mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp (suy yếu từ bão số 10) khiến nhiều khu vực tại Hà Nội bị ngập nặng, gây ùn tắc giao thông. Người dân người dân phải dắt xe, lội nước, chật vật di chuyển qua những đoạn ngập sâu...
GĐXH - Các chuyên gia khí tượng đã phân tích nguyên nhân và đưa ra dự báo về diễn biến bão có thể xảy ra trong những tháng cuối năm.
