Hà Nội tăng hỗ trợ lãi suất vay mua xe buýt điện lên 70%
GĐXH - Ngày 29/9, tại Kỳ họp thứ 26, HĐND TP Hà Nội khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND liên quan đến chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng.
Theo đó, Thành phố sẽ nâng mức hỗ trợ lãi suất vay vốn từ 50% lên 70% cho các doanh nghiệp đầu tư mua sắm xe buýt điện, xe sử dụng năng lượng xanh và hạ tầng kèm theo (trạm biến áp, trạm sạc, trạm nạp khí).
Khoản hỗ trợ áp dụng đối với lãi vay ngân hàng hoặc Quỹ đầu tư phát triển thành phố, với hạn mức tối đa bằng 100% giá trị hợp đồng vay, trong toàn bộ thời gian vay vốn nhưng không quá 10 năm.
UBND TP Hà Nội cho biết, chi phí đầu tư xe buýt điện cao gấp 2-3 lần so với xe buýt diesel, kéo theo chi phí lãi vay tăng khoảng 67-70%.
Do đó, việc nâng mức hỗ trợ lên 70% vừa để giảm gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp, vừa phù hợp với mặt bằng hỗ trợ đang được áp dụng tại nhiều địa phương khác.
Ngoài ra, thời gian hỗ trợ theo thời gian hợp đồng vay và không quá 10 năm (thay vì trong 5 năm đầu tại Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND), theo UBND TP Hà Nội, việc tăng thời gian hỗ trợ theo thời gian hợp đồng vay và không quá 10 năm nhằm đảm bảo hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp đầu tư.
Đồng thời phù hợp với thời gian khấu hao đầu tư phương tiện xe buýt hiện nay trên địa bàn thành phố (thời gian khấu hao phương tiện xe buýt hiện nay đang là 10 năm, theo các quyết định phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật các loại hình xe buýt trên địa bàn thành phố).
Thành phố kỳ vọng chính sách mới sẽ khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, góp phần mở rộng mạng lưới vận tải công cộng xanh, hiện đại và thân thiện với môi trường.
Hơn 300 chuyến bay phải đổi đường bay, gần 100 chuyến buộc hủy vì bão số 10Bảo vệ người tiêu dùng - 6 giờ trước
GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, hôm nay, các Cảng hàng không sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, một chuyến bay buộc phải đổi hướng hạ cánh.
Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa, hải đảoBảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước
GĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký, ban hành Công điện số 179/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 8% trong năm 2025.
Buộc tiêu hủy hơn 5,3 tấn thịt gà, thịt lợn và thịt bò đông lạnh nhập lậuBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Ngày 27/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin, hơn 5,3 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu vừa được tiêu hủy tại Quảng Trị.
Hà Nội mở gian hàng trên sàn thương mại Shopee, 3 nhóm hàng này không nằm trong danh mục hàng hóa được bánBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Trước ngày 15/12, Hà Nội sẽ hoàn thành thí điểm Chương trình "Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô" và hình thành "Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội" trên sàn thương mại điện tử Shopee. Theo đó, danh mục hàng hóa được bán sẽ không bao gồm các sản phẩm nông, thủy sản tươi sống và sơ chế thuộc nhóm thực phẩm.
Vì sao người dân mong chờ đề xuất chủ sàn bán lẻ trực tuyến định danh người bán qua VNeID sớm thực thi?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Một trong những điểm mới của dự Luật Thương mại điện tử được nhiều người dân mong chờ sớm thực thi là chủ nền tảng bán lẻ trực tuyến có thể phải định danh người bán hàng trên mạng trong nước qua VNeID.
Hà Nội tăng cường kiểm soát thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mọi 'mặt trận'Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 22/9/2025 về Chuyên đề "tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.
Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTPBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (thôn Tiền Lệ, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) với 5 hành vi vi phạm.
Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩmBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày 22/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, trước thềm Tết Trung thu, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiểu thương sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, nhân bánh Trung thu không đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Kem Sun G8 Collagen lừa dối người tiêu dùng bằng chỉ số chống nắng SPF 50+, thực tế chỉ 12,7Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi đối với sản phẩm kem chống nắng SPF Sun G8 Collagen do chỉ số chống năng công bố trên nhãn không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm.
Dầu gội diệt chấy Newgi.C tiếp tục bị thu hồi, buộc tiêu hủy toàn bộBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế các tỉnh thu hồi để tiêu hủy đối với dầu gội đầu Newgi.C do không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.
Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩmBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Ngày 22/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, trước thềm Tết Trung thu, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiểu thương sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, nhân bánh Trung thu không đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.