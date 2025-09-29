Hà Nội tăng hỗ trợ lãi suất vay mua xe buýt điện lên 70%

Theo đó, Thành phố sẽ nâng mức hỗ trợ lãi suất vay vốn từ 50% lên 70% cho các doanh nghiệp đầu tư mua sắm xe buýt điện, xe sử dụng năng lượng xanh và hạ tầng kèm theo (trạm biến áp, trạm sạc, trạm nạp khí).

Khoản hỗ trợ áp dụng đối với lãi vay ngân hàng hoặc Quỹ đầu tư phát triển thành phố, với hạn mức tối đa bằng 100% giá trị hợp đồng vay, trong toàn bộ thời gian vay vốn nhưng không quá 10 năm.

UBND TP Hà Nội cho biết, chi phí đầu tư xe buýt điện cao gấp 2-3 lần so với xe buýt diesel, kéo theo chi phí lãi vay tăng khoảng 67-70%.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.

Do đó, việc nâng mức hỗ trợ lên 70% vừa để giảm gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp, vừa phù hợp với mặt bằng hỗ trợ đang được áp dụng tại nhiều địa phương khác.

Ngoài ra, thời gian hỗ trợ theo thời gian hợp đồng vay và không quá 10 năm (thay vì trong 5 năm đầu tại Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND), theo UBND TP Hà Nội, việc tăng thời gian hỗ trợ theo thời gian hợp đồng vay và không quá 10 năm nhằm đảm bảo hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp đầu tư.

Đồng thời phù hợp với thời gian khấu hao đầu tư phương tiện xe buýt hiện nay trên địa bàn thành phố (thời gian khấu hao phương tiện xe buýt hiện nay đang là 10 năm, theo các quyết định phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật các loại hình xe buýt trên địa bàn thành phố).

Thành phố kỳ vọng chính sách mới sẽ khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, góp phần mở rộng mạng lưới vận tải công cộng xanh, hiện đại và thân thiện với môi trường.

