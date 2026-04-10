Hà Nội: Cụ ông 91 tuổi bị xe Mercedes tông tử vong khi đi bộ sang đường

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 5h10 sáng nay (10/4) trên phố Đào Tấn, đoạn trước cổng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là một cụ ông 91 tuổi, trú tại phường Giảng Võ, đang trên đường băng qua phố để vào công viên Thủ Lệ tập thể dục buổi sáng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong trên phố Đào Tấn sáng 10/4.

Vào thời điểm trên, chiếc ô tô hiệu Mercedes lưu thông theo hướng đi Kim Mã đã bất ngờ tông trực diện vào cụ ông. Cú va chạm khiến nạn nhân ngã ra đường, tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe ô tô đã bỏ lại phương tiện và rời khỏi hiện trường.

Hiện lực lượng Công an phường Giảng Võ đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.