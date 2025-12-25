Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Danh sách hơn 100 phương tiện vi phạm bị Camera AI phát hiện ngày 24/12

Thứ năm, 14:57 25/12/2025 | Pháp luật

GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI được lắp đặt tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành giao thông, trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 23/12 đến 12h00 ngày 24/12/2025), hệ thống camera AI đã phát hiện 101 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, tổng số trường hợp vi phạm được ghi nhận là 98 trường hợp, trong đỏ lượng người vượt đèn đỏ37 trường hợp. Lỗi không đội mũ bảo hiểm lại tăng vọt lên 61 trường hợp.

Danh sách vi phạm giao thông qua Camera AI ngày 24 / 12 tại Hà Nội - Ảnh 1.

Trường hợp vi phạm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi. Ảnh: Cục CSGT

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, tình hình giao thông được duy trì rất tốt khi Camera AI không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn đường trong suốt 24 giờ qua.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện vẫn duy trì ở mức cao với 10.852 lượt xe qua lại, tốc độ trung bình 78 km/h.

Danh sách vi phạm giao thông qua Camera AI ngày 24 / 12 tại Hà Nội - Ảnh 2.

Trường hợp tài xế không thắt giây an toàn bị camera AI ghi hình trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT

Ý thức của các tài xế trên cao tốc trong ngày 24/12 được đánh giá là tích cực hơn. Hệ thống chỉ phát hiện 3 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Hiện tại, danh sách và hình ảnh bằng chứng của các trường hợp vi phạm đã được chuyển tự động về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để tiến hành xử lý.

Cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo: Trong những ngày lễ Tết cuối năm, mật độ giao thông sẽ còn tăng cao. Người dân cần tuyệt đối tuân thủ quy tắc giao thông, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, để đảm bảo an toàn cho chính mình và tránh bị xử phạt trong những ngày đầu năm mới.

Danh sách phương tiện vi phạm:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển sốMàu biển
123-12-2025 08:05:28Vượt đèn đỏXe mô tô29L171545Trắng
223-12-2025 08:13:02Vượt đèn đỏXe mô tô29V750646Trắng
323-12-2025 08:34:24Vượt đèn đỏXe mô tô37V28711Trắng
423-12-2025 08:39:47Vượt đèn đỏXe mô tô54L22825Trắng
523-12-2025 11:21:38Vượt đèn đỏXe mô tô35N109897Trắng
623-12-2025 11:36:40Vượt đèn đỏXe mô tô29L166920Trắng
723-12-2025 12:14:31Vượt đèn đỏXe mô tô24B138438Trắng
823-12-2025 12:16:38Vượt đèn đỏXe mô tô29V39339Trắng
923-12-2025 13:01:30Vượt đèn đỏXe mô tô29F40132Trắng
1023-12-2025 13:10:54Vượt đèn đỏXe mô tô29AM06280Trắng
1123-12-2025 13:25:50Vượt đèn đỏXe mô tô29T154215Trắng
1223-12-2025 13:28:02Vượt đèn đỏXe mô tô29AC34169Trắng
1323-12-2025 14:13:04Vượt đèn đỏXe mô tô12T110941Trắng
1423-12-2025 14:20:45Vượt đèn đỏXe mô tô29L172245Trắng
1523-12-2025 14:24:25Vượt đèn đỏXe mô tô29V130527Trắng
1623-12-2025 14:47:12Vượt đèn đỏXe mô tô29D102694Trắng
1723-12-2025 14:59:50Vượt đèn đỏXe mô tô29L552939Trắng
1823-12-2025 15:30:18Vượt đèn đỏXe mô tô59M211796Trắng
1923-12-2025 16:21:13Vượt đèn đỏXe mô tô89F152002Trắng
2023-12-2025 16:28:55Vượt đèn đỏXe mô tô29H215157Trắng
2123-12-2025 16:39:38Vượt đèn đỏXe mô tô18K166686Trắng
2223-12-2025 16:39:39Vượt đèn đỏXe mô tô29F40132Trắng
2323-12-2025 16:49:09Vượt đèn đỏXe mô tô29Z121480Trắng
2423-12-2025 16:49:34Vượt đèn đỏXe mô tô29A206184Trắng
2523-12-2025 22:11:18Vượt đèn đỏXe mô tô29P100655Trắng
2624-12-2025 00:22:51Vượt đèn đỏXe mô tô17B251787Trắng
2724-12-2025 02:51:45Vượt đèn đỏXe mô tô30X76359Trắng
2824-12-2025 02:55:18Vượt đèn đỏXe mô tô15G198632Trắng
2924-12-2025 03:27:23Vượt đèn đỏXe mô tô2293302154Trắng
3024-12-2025 04:52:11Vượt đèn đỏXe mô tô29L546938Trắng
3124-12-2025 05:03:19Vượt đèn đỏXe mô tô29B167478Trắng
3224-12-2025 05:31:29Vượt đèn đỏXe mô tô18B207521Trắng
3324-12-2025 06:40:54Vượt đèn đỏXe mô tô29Y121674Trắng
3424-12-2025 06:46:26Vượt đèn đỏXe mô tô29F147069Trắng
3524-12-2025 06:48:20Vượt đèn đỏXe mô tô17M73803Trắng
3624-12-2025 06:58:04Vượt đèn đỏXe mô tô17M32668Trắng
3724-12-2025 06:59:51Vượt đèn đỏXe mô tô29X725118Trắng
3823-12-2025 07:37:02Không đội mũXe mô tô29G181233Trắng
3923-12-2025 07:49:22Không đội mũXe mô tô54F14888Trắng
4023-12-2025 07:50:03Không đội mũXe mô tô29U131731Trắng
4123-12-2025 08:18:44Không đội mũXe mô tô29H210601Trắng
4223-12-2025 09:27:21Không đội mũXe mô tô29BC06532Trắng
4323-12-2025 09:33:39Không đội mũXe mô tô29Y573990Trắng
4423-12-2025 09:52:27Không đội mũXe mô tô89C201553Trắng
4523-12-2025 10:05:05Không đội mũXe mô tô27B161574Trắng
4623-12-2025 10:07:50Không đội mũXe mô tô36F120197Trắng
4723-12-2025 10:15:50Không đội mũXe mô tô29Y79086Trắng
4823-12-2025 10:22:14Không đội mũXe mô tô15B258045Trắng
4923-12-2025 10:23:04Không đội mũXe mô tô29E255088Trắng
5023-12-2025 10:53:21Không đội mũXe mô tô29MD170750Trắng
5123-12-2025 10:59:09Không đội mũXe mô tô29F145350Trắng
5223-12-2025 11:21:24Không đội mũXe mô tô35N109897Trắng
5323-12-2025 11:33:01Không đội mũXe mô tô18H138451Trắng
5423-12-2025 11:46:43Không đội mũXe mô tô89AT02066Trắng
5523-12-2025 11:51:16Không đội mũXe mô tô90B258751Trắng
5623-12-2025 12:01:25Không đội mũXe mô tô29F145350Trắng
5723-12-2025 12:15:00Không đội mũXe mô tô29E176118Trắng
5823-12-2025 12:21:25Không đội mũXe mô tô14U154437Trắng
5923-12-2025 12:24:51Không đội mũXe mô tô29D272951Trắng
6023-12-2025 12:28:14Không đội mũXe mô tô29N161408Trắng
6123-12-2025 12:34:05Không đội mũXe mô tô20N56735Trắng
6223-12-2025 12:38:38Không đội mũXe mô tô29T190006Trắng
6323-12-2025 12:49:50Không đội mũXe mô tô29L168167Trắng
6423-12-2025 12:55:18Không đội mũXe mô tô30L35597Trắng
6523-12-2025 13:11:41Không đội mũXe mô tô29F147049Trắng
6623-12-2025 13:26:49Không đội mũXe mô tô29L179690Trắng
6723-12-2025 13:36:38Không đội mũXe mô tô98AA30693Trắng
6823-12-2025 13:38:29Không đội mũXe mô tô29D157981Trắng
6923-12-2025 13:44:56Không đội mũXe mô tô29V148755Trắng
7023-12-2025 13:53:01Không đội mũXe mô tô88F164550Trắng
7123-12-2025 13:56:47Không đội mũXe mô tô29Y317668Trắng
7223-12-2025 14:04:27Không đội mũXe mô tô29M0174577Trắng
7323-12-2025 14:21:25Không đội mũXe mô tô29T185800Trắng
7423-12-2025 14:22:52Không đội mũXe mô tô36AG01601Trắng
7523-12-2025 14:33:04Không đội mũXe mô tô29B228901Trắng
7623-12-2025 14:36:44Không đội mũXe mô tô35B158122Trắng
7723-12-2025 14:50:11Không đội mũXe mô tô29C203411Trắng
7823-12-2025 14:54:13Không đội mũXe mô tô29Y111227Trắng
7923-12-2025 15:24:24Không đội mũXe mô tô29E252261Trắng
8023-12-2025 15:39:20Không đội mũXe mô tô29T12747Trắng
8123-12-2025 15:40:55Không đội mũXe mô tô29B230020Trắng
8223-12-2025 15:53:36Không đội mũXe mô tô15G159191Trắng
8323-12-2025 16:19:12Không đội mũXe mô tô24B182283Trắng
8423-12-2025 16:24:05Không đội mũXe mô tô29E252261Trắng
8523-12-2025 16:28:45Không đội mũXe mô tô29H215157Trắng
8623-12-2025 16:33:26Không đội mũXe mô tô17B733556Trắng
8723-12-2025 16:41:38Không đội mũXe mô tô20B259360Trắng
8823-12-2025 17:04:13Không đội mũXe mô tô29B166747Trắng
8923-12-2025 17:41:15Không đội mũXe mô tô29P155281Trắng
9023-12-2025 18:29:27Không đội mũXe mô tô17AA83140Trắng
9123-12-2025 21:42:12Không đội mũXe mô tô29H152992Trắng
9223-12-2025 23:47:02Không đội mũXe mô tô29T14960Trắng
9324-12-2025 02:55:15Không đội mũXe mô tô15G198632Trắng
9424-12-2025 04:59:53Không đội mũXe mô tô29L107016Trắng
9524-12-2025 05:44:28Không đội mũXe mô tô33P17023Trắng
9624-12-2025 06:37:02Không đội mũXe mô tô19AE08074
Không xác định
9724-12-2025 07:17:40Không đội mũXe mô tô29L541160Trắng
9824-12-2025 07:21:13Không đội mũXe mô tô77AC03577Trắng
9923-12-2025 14:22:01Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn99H02532Vàng
10023-12-2025 22:45:46Không thắt dây đai an toànNhững loại khác24A20427Trắng
10124-12-2025 06:43:56Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn88C21326Trắng
Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12

GĐXH - Trong khi tình trạng vượt đèn đỏ tại nội thành Hà Nội có dấu hiệu "hạ nhiệt" thì lỗi chủ quan không đội mũ bảo hiểm lại gia tăng, chiếm phần lớn số lượng vi phạm bị Camera AI phát hiện trong ngày 23/12.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12

Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12

Danh sách phạt nguội ngày 22/12: Hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'gọi tên'

Danh sách phạt nguội ngày 22/12: Hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'gọi tên'

Danh sách 135 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 21/12

Danh sách 135 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 21/12

Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12

Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12

Danh sách 181 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/12

Danh sách 181 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/12

Cùng chuyên mục

Công an dùng flycam quay lại địa điểm khai thác trái phép hơn 5.000m3 cát

Công an dùng flycam quay lại địa điểm khai thác trái phép hơn 5.000m3 cát

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện hơn 4.500m3 cát tại bãi tập kết, chủ mỏ còn khai nhận đã bán khoảng 1.000m3 trước đó.

Giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm, gửi theo xe khách Bắc - Nam

Giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm, gửi theo xe khách Bắc - Nam

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa đường dây giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm, gửi theo xe khách Bắc - Nam, bắt 2 đối tượng.

Đà Nẵng: Phá đường dây 'chạy án' liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Đà Nẵng: Phá đường dây 'chạy án' liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng. Các đối tượng bị khởi tố với các tội danh “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hà Nội: Thiếu niên 15 tuổi giấu dao và tuýp sắt trong bao vợt cầu lông để đi 'hỗn chiến'

Hà Nội: Thiếu niên 15 tuổi giấu dao và tuýp sắt trong bao vợt cầu lông để đi 'hỗn chiến'

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Hà Đông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội đã phát hiện, khống chế đối tượng mang theo nhiều hung khí đi đánh nhau.

Ngăn chặn nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

Ngăn chặn nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm học sinh sử dụng mạng xã hội để chửi bới, thách thức rồi hẹn gặp để đánh nhau.

Triệt phá hai đường dây pháo nổ lớn ngày cận Tết, thu giữ gần 7,3 tạ pháo

Triệt phá hai đường dây pháo nổ lớn ngày cận Tết, thu giữ gần 7,3 tạ pháo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cận Tết Nguyên đán, các đường dây pháo lậu âm thầm hoạt động, tìm mọi cách tuồn hàng cấm vào nội địa để bán kiếm lời. Từ tuyến biên giới đến quốc lộ, chợ dân sinh, lực lượng công an Nghệ An đang siết chặt kiểm soát, bóc gỡ từng mắt xích, chặn pháo nổ ngay từ gốc.

Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12

Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong khi tình trạng vượt đèn đỏ tại nội thành Hà Nội có dấu hiệu "hạ nhiệt" thì lỗi chủ quan không đội mũ bảo hiểm lại gia tăng, chiếm phần lớn số lượng vi phạm bị Camera AI phát hiện trong ngày 23/12.

Bắt nữ quái cuỗm 19 chỉ vàng của người quen sau 4 giờ truy xét

Bắt nữ quái cuỗm 19 chỉ vàng của người quen sau 4 giờ truy xét

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) bắt nữ quái trộm 19 chỉ vàng sau 4 giờ truy xét.

Bị dụ sang Campuchia làm việc, 77 công dân được lực lượng chức năng trao trả

Bị dụ sang Campuchia làm việc, 77 công dân được lực lượng chức năng trao trả

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất việc bàn giao 77 công dân được phía Campuchia trao trả, trong đó có 31 trường hợp xuất cảnh trái phép, bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế ô tô lật ngửa ở Ngã Tư Sở

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế ô tô lật ngửa ở Ngã Tư Sở

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe ô tô ở Ngã tư Sở về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Xem nhiều

Danh sách phạt nguội ngày 22/12: Hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'gọi tên'

Danh sách phạt nguội ngày 22/12: Hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'gọi tên'

Pháp luật

GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI đã ghi nhận gần 100 trường hợp vi phạm giao thông. Bên cạnh các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm thì nhiều tài xế vẫn "quên" thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc.

Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12

Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12

Pháp luật
Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế ô tô lật ngửa ở Ngã Tư Sở

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế ô tô lật ngửa ở Ngã Tư Sở

Pháp luật
Bắt nữ quái cuỗm 19 chỉ vàng của người quen sau 4 giờ truy xét

Bắt nữ quái cuỗm 19 chỉ vàng của người quen sau 4 giờ truy xét

Pháp luật
Điều tra vụ người phụ nữ bị tấn công giữa đường ở Đà Nẵng

Điều tra vụ người phụ nữ bị tấn công giữa đường ở Đà Nẵng

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top