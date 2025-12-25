Danh sách hơn 100 phương tiện vi phạm bị Camera AI phát hiện ngày 24/12
GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI được lắp đặt tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành giao thông, trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 23/12 đến 12h00 ngày 24/12/2025), hệ thống camera AI đã phát hiện 101 trường hợp vi phạm giao thông.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, tổng số trường hợp vi phạm được ghi nhận là 98 trường hợp, trong đỏ lượng người vượt đèn đỏ là 37 trường hợp. Lỗi không đội mũ bảo hiểm lại tăng vọt lên 61 trường hợp.
Tại tuyến đường Lê Văn Lương, tình hình giao thông được duy trì rất tốt khi Camera AI không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn đường trong suốt 24 giờ qua.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện vẫn duy trì ở mức cao với 10.852 lượt xe qua lại, tốc độ trung bình 78 km/h.
Ý thức của các tài xế trên cao tốc trong ngày 24/12 được đánh giá là tích cực hơn. Hệ thống chỉ phát hiện 3 trường hợp không thắt dây đai an toàn.
Hiện tại, danh sách và hình ảnh bằng chứng của các trường hợp vi phạm đã được chuyển tự động về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để tiến hành xử lý.
Cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo: Trong những ngày lễ Tết cuối năm, mật độ giao thông sẽ còn tăng cao. Người dân cần tuyệt đối tuân thủ quy tắc giao thông, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, để đảm bảo an toàn cho chính mình và tránh bị xử phạt trong những ngày đầu năm mới.
Danh sách phương tiện vi phạm:
|STT
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Biển số
|Màu biển
|1
|23-12-2025 08:05:28
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L171545
|Trắng
|2
|23-12-2025 08:13:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V750646
|Trắng
|3
|23-12-2025 08:34:24
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|37V28711
|Trắng
|4
|23-12-2025 08:39:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|54L22825
|Trắng
|5
|23-12-2025 11:21:38
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|35N109897
|Trắng
|6
|23-12-2025 11:36:40
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L166920
|Trắng
|7
|23-12-2025 12:14:31
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|24B138438
|Trắng
|8
|23-12-2025 12:16:38
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V39339
|Trắng
|9
|23-12-2025 13:01:30
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F40132
|Trắng
|10
|23-12-2025 13:10:54
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AM06280
|Trắng
|11
|23-12-2025 13:25:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29T154215
|Trắng
|12
|23-12-2025 13:28:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AC34169
|Trắng
|13
|23-12-2025 14:13:04
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|12T110941
|Trắng
|14
|23-12-2025 14:20:45
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L172245
|Trắng
|15
|23-12-2025 14:24:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V130527
|Trắng
|16
|23-12-2025 14:47:12
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D102694
|Trắng
|17
|23-12-2025 14:59:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L552939
|Trắng
|18
|23-12-2025 15:30:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|59M211796
|Trắng
|19
|23-12-2025 16:21:13
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|89F152002
|Trắng
|20
|23-12-2025 16:28:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29H215157
|Trắng
|21
|23-12-2025 16:39:38
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18K166686
|Trắng
|22
|23-12-2025 16:39:39
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F40132
|Trắng
|23
|23-12-2025 16:49:09
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Z121480
|Trắng
|24
|23-12-2025 16:49:34
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29A206184
|Trắng
|25
|23-12-2025 22:11:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P100655
|Trắng
|26
|24-12-2025 00:22:51
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17B251787
|Trắng
|27
|24-12-2025 02:51:45
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30X76359
|Trắng
|28
|24-12-2025 02:55:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|15G198632
|Trắng
|29
|24-12-2025 03:27:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|2293302154
|Trắng
|30
|24-12-2025 04:52:11
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L546938
|Trắng
|31
|24-12-2025 05:03:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B167478
|Trắng
|32
|24-12-2025 05:31:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18B207521
|Trắng
|33
|24-12-2025 06:40:54
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y121674
|Trắng
|34
|24-12-2025 06:46:26
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F147069
|Trắng
|35
|24-12-2025 06:48:20
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17M73803
|Trắng
|36
|24-12-2025 06:58:04
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17M32668
|Trắng
|37
|24-12-2025 06:59:51
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X725118
|Trắng
|38
|23-12-2025 07:37:02
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29G181233
|Trắng
|39
|23-12-2025 07:49:22
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|54F14888
|Trắng
|40
|23-12-2025 07:50:03
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29U131731
|Trắng
|41
|23-12-2025 08:18:44
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29H210601
|Trắng
|42
|23-12-2025 09:27:21
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BC06532
|Trắng
|43
|23-12-2025 09:33:39
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Y573990
|Trắng
|44
|23-12-2025 09:52:27
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|89C201553
|Trắng
|45
|23-12-2025 10:05:05
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|27B161574
|Trắng
|46
|23-12-2025 10:07:50
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36F120197
|Trắng
|47
|23-12-2025 10:15:50
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Y79086
|Trắng
|48
|23-12-2025 10:22:14
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|15B258045
|Trắng
|49
|23-12-2025 10:23:04
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E255088
|Trắng
|50
|23-12-2025 10:53:21
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29MD170750
|Trắng
|51
|23-12-2025 10:59:09
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29F145350
|Trắng
|52
|23-12-2025 11:21:24
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|35N109897
|Trắng
|53
|23-12-2025 11:33:01
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|18H138451
|Trắng
|54
|23-12-2025 11:46:43
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|89AT02066
|Trắng
|55
|23-12-2025 11:51:16
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|90B258751
|Trắng
|56
|23-12-2025 12:01:25
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29F145350
|Trắng
|57
|23-12-2025 12:15:00
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E176118
|Trắng
|58
|23-12-2025 12:21:25
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|14U154437
|Trắng
|59
|23-12-2025 12:24:51
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29D272951
|Trắng
|60
|23-12-2025 12:28:14
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29N161408
|Trắng
|61
|23-12-2025 12:34:05
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|20N56735
|Trắng
|62
|23-12-2025 12:38:38
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29T190006
|Trắng
|63
|23-12-2025 12:49:50
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29L168167
|Trắng
|64
|23-12-2025 12:55:18
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30L35597
|Trắng
|65
|23-12-2025 13:11:41
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29F147049
|Trắng
|66
|23-12-2025 13:26:49
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29L179690
|Trắng
|67
|23-12-2025 13:36:38
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|98AA30693
|Trắng
|68
|23-12-2025 13:38:29
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29D157981
|Trắng
|69
|23-12-2025 13:44:56
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29V148755
|Trắng
|70
|23-12-2025 13:53:01
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|88F164550
|Trắng
|71
|23-12-2025 13:56:47
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Y317668
|Trắng
|72
|23-12-2025 14:04:27
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29M0174577
|Trắng
|73
|23-12-2025 14:21:25
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29T185800
|Trắng
|74
|23-12-2025 14:22:52
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36AG01601
|Trắng
|75
|23-12-2025 14:33:04
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29B228901
|Trắng
|76
|23-12-2025 14:36:44
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|35B158122
|Trắng
|77
|23-12-2025 14:50:11
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29C203411
|Trắng
|78
|23-12-2025 14:54:13
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Y111227
|Trắng
|79
|23-12-2025 15:24:24
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E252261
|Trắng
|80
|23-12-2025 15:39:20
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29T12747
|Trắng
|81
|23-12-2025 15:40:55
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29B230020
|Trắng
|82
|23-12-2025 15:53:36
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|15G159191
|Trắng
|83
|23-12-2025 16:19:12
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|24B182283
|Trắng
|84
|23-12-2025 16:24:05
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E252261
|Trắng
|85
|23-12-2025 16:28:45
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29H215157
|Trắng
|86
|23-12-2025 16:33:26
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17B733556
|Trắng
|87
|23-12-2025 16:41:38
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|20B259360
|Trắng
|88
|23-12-2025 17:04:13
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29B166747
|Trắng
|89
|23-12-2025 17:41:15
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29P155281
|Trắng
|90
|23-12-2025 18:29:27
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17AA83140
|Trắng
|91
|23-12-2025 21:42:12
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29H152992
|Trắng
|92
|23-12-2025 23:47:02
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29T14960
|Trắng
|93
|24-12-2025 02:55:15
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|15G198632
|Trắng
|94
|24-12-2025 04:59:53
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29L107016
|Trắng
|95
|24-12-2025 05:44:28
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|33P17023
|Trắng
|96
|24-12-2025 06:37:02
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|19AE08074
Không xác định
|97
|24-12-2025 07:17:40
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29L541160
|Trắng
|98
|24-12-2025 07:21:13
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|77AC03577
|Trắng
|99
|23-12-2025 14:22:01
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|99H02532
|Vàng
|100
|23-12-2025 22:45:46
|Không thắt dây đai an toàn
|Những loại khác
|24A20427
|Trắng
|101
|24-12-2025 06:43:56
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|88C21326
|Trắng
