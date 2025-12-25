Danh sách hơn 100 phương tiện vi phạm bị Camera AI phát hiện ngày 24/12

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành giao thông, trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 23/12 đến 12h00 ngày 24/12/2025), hệ thống camera AI đã phát hiện 101 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, tổng số trường hợp vi phạm được ghi nhận là 98 trường hợp, trong đỏ lượng người vượt đèn đỏ là 37 trường hợp. Lỗi không đội mũ bảo hiểm lại tăng vọt lên 61 trường hợp.

Trường hợp vi phạm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi. Ảnh: Cục CSGT

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, tình hình giao thông được duy trì rất tốt khi Camera AI không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn đường trong suốt 24 giờ qua.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện vẫn duy trì ở mức cao với 10.852 lượt xe qua lại, tốc độ trung bình 78 km/h.

Trường hợp tài xế không thắt giây an toàn bị camera AI ghi hình trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT

Ý thức của các tài xế trên cao tốc trong ngày 24/12 được đánh giá là tích cực hơn. Hệ thống chỉ phát hiện 3 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Hiện tại, danh sách và hình ảnh bằng chứng của các trường hợp vi phạm đã được chuyển tự động về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để tiến hành xử lý.

Cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo: Trong những ngày lễ Tết cuối năm, mật độ giao thông sẽ còn tăng cao. Người dân cần tuyệt đối tuân thủ quy tắc giao thông, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, để đảm bảo an toàn cho chính mình và tránh bị xử phạt trong những ngày đầu năm mới.

Danh sách phương tiện vi phạm:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển 1 23-12-2025 08:05:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L171545 Trắng 2 23-12-2025 08:13:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V750646 Trắng 3 23-12-2025 08:34:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37V28711 Trắng 4 23-12-2025 08:39:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 54L22825 Trắng 5 23-12-2025 11:21:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35N109897 Trắng 6 23-12-2025 11:36:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L166920 Trắng 7 23-12-2025 12:14:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 24B138438 Trắng 8 23-12-2025 12:16:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V39339 Trắng 9 23-12-2025 13:01:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F40132 Trắng 10 23-12-2025 13:10:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AM06280 Trắng 11 23-12-2025 13:25:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T154215 Trắng 12 23-12-2025 13:28:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC34169 Trắng 13 23-12-2025 14:13:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 12T110941 Trắng 14 23-12-2025 14:20:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L172245 Trắng 15 23-12-2025 14:24:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V130527 Trắng 16 23-12-2025 14:47:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D102694 Trắng 17 23-12-2025 14:59:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L552939 Trắng 18 23-12-2025 15:30:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 59M211796 Trắng 19 23-12-2025 16:21:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89F152002 Trắng 20 23-12-2025 16:28:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H215157 Trắng 21 23-12-2025 16:39:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18K166686 Trắng 22 23-12-2025 16:39:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F40132 Trắng 23 23-12-2025 16:49:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z121480 Trắng 24 23-12-2025 16:49:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29A206184 Trắng 25 23-12-2025 22:11:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P100655 Trắng 26 24-12-2025 00:22:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B251787 Trắng 27 24-12-2025 02:51:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X76359 Trắng 28 24-12-2025 02:55:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 15G198632 Trắng 29 24-12-2025 03:27:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 2293302154 Trắng 30 24-12-2025 04:52:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L546938 Trắng 31 24-12-2025 05:03:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B167478 Trắng 32 24-12-2025 05:31:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18B207521 Trắng 33 24-12-2025 06:40:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y121674 Trắng 34 24-12-2025 06:46:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F147069 Trắng 35 24-12-2025 06:48:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17M73803 Trắng 36 24-12-2025 06:58:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17M32668 Trắng 37 24-12-2025 06:59:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X725118 Trắng 38 23-12-2025 07:37:02 Không đội mũ Xe mô tô 29G181233 Trắng 39 23-12-2025 07:49:22 Không đội mũ Xe mô tô 54F14888 Trắng 40 23-12-2025 07:50:03 Không đội mũ Xe mô tô 29U131731 Trắng 41 23-12-2025 08:18:44 Không đội mũ Xe mô tô 29H210601 Trắng 42 23-12-2025 09:27:21 Không đội mũ Xe mô tô 29BC06532 Trắng 43 23-12-2025 09:33:39 Không đội mũ Xe mô tô 29Y573990 Trắng 44 23-12-2025 09:52:27 Không đội mũ Xe mô tô 89C201553 Trắng 45 23-12-2025 10:05:05 Không đội mũ Xe mô tô 27B161574 Trắng 46 23-12-2025 10:07:50 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197 Trắng 47 23-12-2025 10:15:50 Không đội mũ Xe mô tô 29Y79086 Trắng 48 23-12-2025 10:22:14 Không đội mũ Xe mô tô 15B258045 Trắng 49 23-12-2025 10:23:04 Không đội mũ Xe mô tô 29E255088 Trắng 50 23-12-2025 10:53:21 Không đội mũ Xe mô tô 29MD170750 Trắng 51 23-12-2025 10:59:09 Không đội mũ Xe mô tô 29F145350 Trắng 52 23-12-2025 11:21:24 Không đội mũ Xe mô tô 35N109897 Trắng 53 23-12-2025 11:33:01 Không đội mũ Xe mô tô 18H138451 Trắng 54 23-12-2025 11:46:43 Không đội mũ Xe mô tô 89AT02066 Trắng 55 23-12-2025 11:51:16 Không đội mũ Xe mô tô 90B258751 Trắng 56 23-12-2025 12:01:25 Không đội mũ Xe mô tô 29F145350 Trắng 57 23-12-2025 12:15:00 Không đội mũ Xe mô tô 29E176118 Trắng 58 23-12-2025 12:21:25 Không đội mũ Xe mô tô 14U154437 Trắng 59 23-12-2025 12:24:51 Không đội mũ Xe mô tô 29D272951 Trắng 60 23-12-2025 12:28:14 Không đội mũ Xe mô tô 29N161408 Trắng 61 23-12-2025 12:34:05 Không đội mũ Xe mô tô 20N56735 Trắng 62 23-12-2025 12:38:38 Không đội mũ Xe mô tô 29T190006 Trắng 63 23-12-2025 12:49:50 Không đội mũ Xe mô tô 29L168167 Trắng 64 23-12-2025 12:55:18 Không đội mũ Xe mô tô 30L35597 Trắng 65 23-12-2025 13:11:41 Không đội mũ Xe mô tô 29F147049 Trắng 66 23-12-2025 13:26:49 Không đội mũ Xe mô tô 29L179690 Trắng 67 23-12-2025 13:36:38 Không đội mũ Xe mô tô 98AA30693 Trắng 68 23-12-2025 13:38:29 Không đội mũ Xe mô tô 29D157981 Trắng 69 23-12-2025 13:44:56 Không đội mũ Xe mô tô 29V148755 Trắng 70 23-12-2025 13:53:01 Không đội mũ Xe mô tô 88F164550 Trắng 71 23-12-2025 13:56:47 Không đội mũ Xe mô tô 29Y317668 Trắng 72 23-12-2025 14:04:27 Không đội mũ Xe mô tô 29M0174577 Trắng 73 23-12-2025 14:21:25 Không đội mũ Xe mô tô 29T185800 Trắng 74 23-12-2025 14:22:52 Không đội mũ Xe mô tô 36AG01601 Trắng 75 23-12-2025 14:33:04 Không đội mũ Xe mô tô 29B228901 Trắng 76 23-12-2025 14:36:44 Không đội mũ Xe mô tô 35B158122 Trắng 77 23-12-2025 14:50:11 Không đội mũ Xe mô tô 29C203411 Trắng 78 23-12-2025 14:54:13 Không đội mũ Xe mô tô 29Y111227 Trắng 79 23-12-2025 15:24:24 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 Trắng 80 23-12-2025 15:39:20 Không đội mũ Xe mô tô 29T12747 Trắng 81 23-12-2025 15:40:55 Không đội mũ Xe mô tô 29B230020 Trắng 82 23-12-2025 15:53:36 Không đội mũ Xe mô tô 15G159191 Trắng 83 23-12-2025 16:19:12 Không đội mũ Xe mô tô 24B182283 Trắng 84 23-12-2025 16:24:05 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 Trắng 85 23-12-2025 16:28:45 Không đội mũ Xe mô tô 29H215157 Trắng 86 23-12-2025 16:33:26 Không đội mũ Xe mô tô 17B733556 Trắng 87 23-12-2025 16:41:38 Không đội mũ Xe mô tô 20B259360 Trắng 88 23-12-2025 17:04:13 Không đội mũ Xe mô tô 29B166747 Trắng 89 23-12-2025 17:41:15 Không đội mũ Xe mô tô 29P155281 Trắng 90 23-12-2025 18:29:27 Không đội mũ Xe mô tô 17AA83140 Trắng 91 23-12-2025 21:42:12 Không đội mũ Xe mô tô 29H152992 Trắng 92 23-12-2025 23:47:02 Không đội mũ Xe mô tô 29T14960 Trắng 93 24-12-2025 02:55:15 Không đội mũ Xe mô tô 15G198632 Trắng 94 24-12-2025 04:59:53 Không đội mũ Xe mô tô 29L107016 Trắng 95 24-12-2025 05:44:28 Không đội mũ Xe mô tô 33P17023 Trắng 96 24-12-2025 06:37:02 Không đội mũ Xe mô tô 19AE08074 Không xác định 97 24-12-2025 07:17:40 Không đội mũ Xe mô tô 29L541160 Trắng 98 24-12-2025 07:21:13 Không đội mũ Xe mô tô 77AC03577 Trắng 99 23-12-2025 14:22:01 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 99H02532 Vàng 100 23-12-2025 22:45:46 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 24A20427 Trắng 101 24-12-2025 06:43:56 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 88C21326 Trắng