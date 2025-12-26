Mới nhất
Danh sách 159 trường hợp vi phạm bị camera AI ghi hình ngày 25/12

Thứ sáu, 09:42 26/12/2025 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 24/12 - 25/12, hệ thống Camera AI được lắp đặt tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 159 trường hợp vi phạm. Trong đó đa phần là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành giao thông trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 24/12 đến 12h00 ngày 25/12/2025), hệ thống Camera AI đã ghi nhận tổng cộng 159 trường hợp vi phạm.

Tại nút giao thí điểm phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống ghi nhận 101 trường hợp vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy). Số trường hợp không đội mũ bảo hiểm vẫn duy trì ở mức cao với 58 trường hợp.

Danh sách 159 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình tại Hà Nội - Ảnh 1.

Trường hợp xe máy vượt đèn đỏ tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi. Ảnh: Cục CSGT

Điểm sáng duy nhất tại khu vực nội đô là tuyến đường Lê Văn Lương tiếp tục duy trì trật tự tốt, không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn đường.

Tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện đạt 8.241 lượt, với tốc độ trung bình tăng lên 82 km/h (cao hơn các ngày trước đó khoảng 4-5 km/h).

Danh sách 159 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình tại Hà Nội - Ảnh 2.

Trường hợp lái xe tải "quên" thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT

Đáng lưu ý, cùng với tốc độ di chuyển nhanh hơn, sự chủ quan của tài xế cũng gia tăng. Hệ thống AI đã phát hiện 9 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Hiện tại, toàn bộ dữ liệu hình ảnh vi phạm sắc nét của các trường hợp trên đã được chuyển tự động về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thiết lập hồ sơ xử phạt.

Danh sách phương tiện vi phạm:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển số
124-12-2025 07:34:15Vượt đèn đỏXe mô tô36N104519
224-12-2025 07:56:52Vượt đèn đỏXe mô tô29S686415
324-12-2025 07:57:57Vượt đèn đỏXe mô tô29D274276
424-12-2025 07:57:58Vượt đèn đỏXe mô tô89B111404
524-12-2025 07:58:43Vượt đèn đỏXe mô tô18B204284
624-12-2025 08:19:09Vượt đèn đỏXe mô tô30N25025
724-12-2025 08:24:18Vượt đèn đỏXe mô tô98B241475
824-12-2025 08:45:49Vượt đèn đỏXe mô tô29P181385
924-12-2025 08:51:05Vượt đèn đỏXe mô tô29V363554
1024-12-2025 08:54:27Vượt đèn đỏXe mô tô17B905118
1124-12-2025 09:01:59Vượt đèn đỏXe mô tô29P125142
1224-12-2025 09:02:32Vượt đèn đỏXe mô tô29B159765
1324-12-2025 09:06:56Vượt đèn đỏXe mô tô17B725079
1424-12-2025 09:11:47Vượt đèn đỏXe mô tô12V110686
1524-12-2025 09:11:52Vượt đèn đỏXe mô tô29S662671
1624-12-2025 09:13:17Vượt đèn đỏXe mô tô30K37798
1724-12-2025 09:24:34Vượt đèn đỏXe mô tô29H127756
1824-12-2025 09:24:56Vượt đèn đỏXe mô tô29G140838
1924-12-2025 09:28:39Vượt đèn đỏXe mô tô21C113224
2024-12-2025 09:30:13Vượt đèn đỏXe mô tô29P156563
2124-12-2025 09:30:33Vượt đèn đỏXe mô tô30L66794
2224-12-2025 09:39:43Vượt đèn đỏXe mô tô29G199335
2324-12-2025 09:39:43Vượt đèn đỏXe mô tô29X509720
2424-12-2025 10:10:35Vượt đèn đỏXe mô tô89E180106
2524-12-2025 10:14:16Vượt đèn đỏXe mô tô18S33690
2624-12-2025 10:16:13Vượt đèn đỏXe mô tô99H57787
2724-12-2025 10:19:23Vượt đèn đỏXe mô tô19AA36657
2824-12-2025 10:36:09Vượt đèn đỏXe mô tô90B403464
2924-12-2025 10:56:52Vượt đèn đỏXe mô tô29AA61011
3024-12-2025 10:59:32Vượt đèn đỏXe mô tô36B737857
3124-12-2025 11:02:32Vượt đèn đỏXe mô tô29S214666
3224-12-2025 11:08:36Vượt đèn đỏXe mô tô26AD03528
3324-12-2025 11:10:24Vượt đèn đỏXe mô tô29S694130
3424-12-2025 11:12:43Vượt đèn đỏXe mô tô17B163960
3524-12-2025 11:34:33Vượt đèn đỏXe mô tô14AA03818
3624-12-2025 11:34:34Vượt đèn đỏXe mô tô29S19420
3724-12-2025 11:42:36Vượt đèn đỏXe mô tô17B359372
3824-12-2025 11:44:32Vượt đèn đỏXe mô tô30L35474
3924-12-2025 11:48:03Vượt đèn đỏXe mô tô29AA55462
4024-12-2025 11:54:09Vượt đèn đỏXe mô tô88K113811
4124-12-2025 12:04:40Vượt đèn đỏXe mô tô29E197283
4224-12-2025 12:04:40Vượt đèn đỏXe mô tô29V314397
4324-12-2025 12:04:41Vượt đèn đỏXe mô tô29P135394
4424-12-2025 12:10:19Vượt đèn đỏXe mô tô29Z27551
4524-12-2025 12:12:27Vượt đèn đỏXe mô tô29C141378
4624-12-2025 12:23:33Vượt đèn đỏXe mô tô29P62640
4724-12-2025 12:31:02Vượt đèn đỏXe mô tô29BL03033
4824-12-2025 12:31:15Vượt đèn đỏXe mô tô30F51356
4924-12-2025 12:31:17Vượt đèn đỏXe mô tô30L36837
5024-12-2025 13:03:18Vượt đèn đỏXe mô tô88H131949
5124-12-2025 13:06:58Vượt đèn đỏXe mô tô29E274399
5224-12-2025 13:07:36Vượt đèn đỏXe mô tô29X522676
5324-12-2025 13:27:32Vượt đèn đỏXe mô tô29G213912
5424-12-2025 13:37:42Vượt đèn đỏXe mô tô30X34417
5524-12-2025 13:37:43Vượt đèn đỏXe mô tô29F164919
5624-12-2025 13:57:40Vượt đèn đỏXe mô tô29L91999
5724-12-2025 13:59:33Vượt đèn đỏXe mô tô29Y538591
5824-12-2025 14:07:31Vượt đèn đỏXe mô tô36E139925
5924-12-2025 14:24:50Vượt đèn đỏXe mô tô29E283922
6024-12-2025 14:28:00Vượt đèn đỏXe mô tô30H63203
6124-12-2025 14:37:15Vượt đèn đỏXe mô tô29H211041
6224-12-2025 14:38:01Vượt đèn đỏXe mô tô17B237625
6324-12-2025 14:42:55Vượt đèn đỏXe mô tô90AB16187
6424-12-2025 14:52:48Vượt đèn đỏXe mô tô29Y342184
6524-12-2025 15:18:53Vượt đèn đỏXe mô tô29T31300
6624-12-2025 15:19:27Vượt đèn đỏXe mô tô29R76243
6724-12-2025 15:20:41Vượt đèn đỏXe mô tô29T196576
6824-12-2025 15:33:44Vượt đèn đỏXe mô tô21V60546
6924-12-2025 15:37:35Vượt đèn đỏXe mô tô30P92351
7024-12-2025 15:50:59Vượt đèn đỏXe mô tô29S120484
7124-12-2025 15:51:27Vượt đèn đỏXe mô tô18F146816
7224-12-2025 15:52:47Vượt đèn đỏXe mô tô29H179138
7324-12-2025 16:26:35Vượt đèn đỏXe mô tô29Y370960
7424-12-2025 16:39:38Vượt đèn đỏXe mô tô29AA64491
7524-12-2025 16:55:03Vượt đèn đỏXe mô tô29AC70293
7624-12-2025 17:06:23Vượt đèn đỏXe mô tô29BE13039
7724-12-2025 20:10:38Vượt đèn đỏXe mô tô19K142218
7824-12-2025 21:05:59Vượt đèn đỏXe mô tô43E122510
7924-12-2025 21:09:32Vượt đèn đỏXe mô tô89B163847
8024-12-2025 21:43:39Vượt đèn đỏXe mô tô29E165918
8124-12-2025 22:37:49Vượt đèn đỏXe mô tô90B312991
8224-12-2025 23:07:06Vượt đèn đỏXe mô tô37F199653
8325-12-2025 02:23:14Vượt đèn đỏXe mô tô28P100036
8425-12-2025 02:36:11Vượt đèn đỏXe mô tô30P173055
8525-12-2025 04:55:50Vượt đèn đỏXe mô tô29X707908
8625-12-2025 06:05:34Vượt đèn đỏXe mô tô29L510155
8725-12-2025 06:14:33Vượt đèn đỏXe mô tô29Z112000
8825-12-2025 06:24:35Vượt đèn đỏXe mô tô29F179393
8925-12-2025 06:24:35Vượt đèn đỏXe mô tô94E111467
9025-12-2025 06:39:39Vượt đèn đỏXe mô tô29AA90434
9125-12-2025 06:42:57Vượt đèn đỏXe mô tô29L179285
9225-12-2025 06:54:15Vượt đèn đỏXe mô tô29N27063
9325-12-2025 06:59:36Vượt đèn đỏXe mô tô29Y372692
9425-12-2025 07:07:24Vượt đèn đỏXe mô tô33N64463
9525-12-2025 07:07:52Vượt đèn đỏXe mô tô29P179665
9625-12-2025 07:09:14Vượt đèn đỏXe mô tô29179191
9725-12-2025 07:11:01Vượt đèn đỏXe mô tô29L114465
9825-12-2025 07:15:21Vượt đèn đỏXe mô tô29L543946
9925-12-2025 07:16:33Vượt đèn đỏXe mô tô29K54515
10025-12-2025 07:26:46Vượt đèn đỏXe mô tô29V73708
10125-12-2025 07:28:38Vượt đèn đỏXe mô tô29K212704
10224-12-2025 07:48:05Không đội mũXe mô tô29G181233
10324-12-2025 07:51:20Không đội mũXe mô tô54F14888
10424-12-2025 08:38:52Không đội mũXe mô tô28G134196
10524-12-2025 08:45:05Không đội mũXe mô tô16L41393
10624-12-2025 09:10:56Không đội mũXe mô tô29Z139971
10724-12-2025 10:09:53Không đội mũXe mô tô29L194780
10824-12-2025 10:16:50Không đội mũXe mô tô29Y152986
10924-12-2025 10:19:56Không đội mũXe mô tô29G125937
11024-12-2025 10:48:39Không đội mũXe mô tô36F120197
11124-12-2025 11:00:07Không đội mũXe mô tô22B170557
11224-12-2025 11:06:32Không đội mũXe mô tô36H106809
11324-12-2025 11:10:02Không đội mũXe mô tô26K124645
11424-12-2025 11:29:43Không đội mũXe mô tô
98MD510041
11524-12-2025 11:37:35Không đội mũXe mô tô29D155056
11624-12-2025 11:47:59Không đội mũXe mô tô29AA55462
11724-12-2025 11:48:07Không đội mũXe mô tô29Z27551
11824-12-2025 11:56:06Không đội mũXe mô tô89AT02066
11924-12-2025 12:10:17Không đội mũXe mô tô29Z27551
12024-12-2025 12:11:46Không đội mũXe mô tô29G176605
12124-12-2025 12:34:08Không đội mũXe mô tô28G134196
12224-12-2025 12:35:39Không đội mũXe mô tô22B121883
12324-12-2025 13:00:53Không đội mũXe mô tô29V87098
12424-12-2025 13:02:22Không đội mũXe mô tô18B171787
12524-12-2025 13:07:31Không đội mũXe mô tô22TA08061
12624-12-2025 13:08:19Không đội mũXe mô tô35B202638
12724-12-2025 13:17:43Không đội mũXe mô tô29B226560
12824-12-2025 13:20:45Không đội mũXe mô tô29E252261
12924-12-2025 13:21:03Không đội mũXe mô tô30Y55773
13024-12-2025 13:24:29Không đội mũXe mô tô
29MD174577
13124-12-2025 13:40:24Không đội mũXe mô tô68S158656
13224-12-2025 14:13:59Không đội mũXe mô tô30H39079
13324-12-2025 14:39:27Không đội mũXe mô tô29AD97646
13424-12-2025 15:05:47Không đội mũXe mô tô22B284235
13524-12-2025 15:16:45Không đội mũXe mô tô29C180628
13624-12-2025 15:26:39Không đội mũXe mô tô29E252261
13724-12-2025 15:28:07Không đội mũXe mô tô29P201067
13824-12-2025 15:31:12Không đội mũXe mô tô29L500417
13924-12-2025 15:34:51Không đội mũXe mô tô
29MD170750
14024-12-2025 15:54:08Không đội mũXe mô tô29AD35054
14124-12-2025 16:01:09Không đội mũXe mô tô29F21033
14224-12-2025 16:07:18Không đội mũXe mô tô21K156358
14324-12-2025 16:13:49Không đội mũXe mô tô29D222737
14424-12-2025 16:17:21Không đội mũXe mô tô30X96226
14524-12-2025 16:18:15Không đội mũXe mô tô29E252261
14624-12-2025 16:35:06Không đội mũXe mô tô
20MD110876
14724-12-2025 16:35:31Không đội mũXe mô tô24V122024
14824-12-2025 16:50:30Không đội mũXe mô tô29L541160
14924-12-2025 16:51:21Không đội mũXe mô tô29BL03033
15024-12-2025 16:52:53Không đội mũXe mô tô29C134740
15124-12-2025 16:53:42Không đội mũXe mô tô29E210993
15224-12-2025 17:00:21Không đội mũXe mô tô29C162891
15324-12-2025 17:17:43Không đội mũXe mô tô29D171737
15424-12-2025 17:21:01Không đội mũXe mô tô29G144239
15524-12-2025 17:23:58Không đội mũXe mô tô36F120197
15624-12-2025 20:30:51Không đội mũXe mô tô17AA74789
15725-12-2025 05:46:54Không đội mũXe mô tô99H61641
15825-12-2025 07:12:53Không đội mũXe mô tô29E170318
15925-12-2025 07:29:40Không đội mũXe mô tô36F120197
Danh sách 159 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình tại Hà Nội - Ảnh 3.

GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI được lắp đặt tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.

Tags:

Triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên tỉnh thu hút hàng ngàn người tham gia

Triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên tỉnh thu hút hàng ngàn người tham gia

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên quan gần 2.000 tài khoản trên hệ thống Meta Whale.

Khởi tố thanh niên chống người thi hành công vụ ở Bắc Ninh

Khởi tố thanh niên chống người thi hành công vụ ở Bắc Ninh

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Cao Quý (SN 2000, trú TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn tại phường Từ Sơn.

Hà Nội: Ăn trộm vợt pickleball, thiếu niên 17 tuổi bị bắt giữ

Hà Nội: Ăn trộm vợt pickleball, thiếu niên 17 tuổi bị bắt giữ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Một thiếu niên sinh năm 2008 bị người dân phát hiện, bắt giữ tại phố Nguyễn Khánh Toàn (TP Hà Nội) vì hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan Công an xác định đối tượng này đã lấy trộm 4 chiếc vợt pickleball.

Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ bị chồng đâm giữa đường ở Đà Nẵng

Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ bị chồng đâm giữa đường ở Đà Nẵng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ người phụ nữ bị chồng đâm giữa đường ở Đà Nẵng, cơ quan điều tra cho biết, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông. Đối tượng đã dùng kéo kim loại tấn công vợ mình.

Công an dùng flycam quay lại địa điểm khai thác trái phép hơn 5.000m3 cát

Công an dùng flycam quay lại địa điểm khai thác trái phép hơn 5.000m3 cát

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện hơn 4.500m3 cát tại bãi tập kết, chủ mỏ còn khai nhận đã bán khoảng 1.000m3 trước đó.

Danh sách hơn 100 phương tiện vi phạm bị Camera AI phát hiện ngày 24/12

Danh sách hơn 100 phương tiện vi phạm bị Camera AI phát hiện ngày 24/12

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI được lắp đặt tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.

Giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm, gửi theo xe khách Bắc - Nam

Giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm, gửi theo xe khách Bắc - Nam

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa đường dây giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm, gửi theo xe khách Bắc - Nam, bắt 2 đối tượng.

Đà Nẵng: Phá đường dây 'chạy án' liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Đà Nẵng: Phá đường dây 'chạy án' liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng. Các đối tượng bị khởi tố với các tội danh “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hà Nội: Thiếu niên 15 tuổi giấu dao và tuýp sắt trong bao vợt cầu lông để đi 'hỗn chiến'

Hà Nội: Thiếu niên 15 tuổi giấu dao và tuýp sắt trong bao vợt cầu lông để đi 'hỗn chiến'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Hà Đông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội đã phát hiện, khống chế đối tượng mang theo nhiều hung khí đi đánh nhau.

Ngăn chặn nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

Ngăn chặn nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm học sinh sử dụng mạng xã hội để chửi bới, thách thức rồi hẹn gặp để đánh nhau.

Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12

Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12

Pháp luật

GĐXH - Trong khi tình trạng vượt đèn đỏ tại nội thành Hà Nội có dấu hiệu "hạ nhiệt" thì lỗi chủ quan không đội mũ bảo hiểm lại gia tăng, chiếm phần lớn số lượng vi phạm bị Camera AI phát hiện trong ngày 23/12.

Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ bị chồng đâm giữa đường ở Đà Nẵng

Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ bị chồng đâm giữa đường ở Đà Nẵng

Pháp luật
Đà Nẵng: Phá đường dây 'chạy án' liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Đà Nẵng: Phá đường dây 'chạy án' liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Pháp luật
Danh sách hơn 100 phương tiện vi phạm bị Camera AI phát hiện ngày 24/12

Danh sách hơn 100 phương tiện vi phạm bị Camera AI phát hiện ngày 24/12

Pháp luật
Bắt nữ quái cuỗm 19 chỉ vàng của người quen sau 4 giờ truy xét

Bắt nữ quái cuỗm 19 chỉ vàng của người quen sau 4 giờ truy xét

Pháp luật

