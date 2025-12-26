Danh sách 159 trường hợp vi phạm bị camera AI ghi hình ngày 25/12
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 24/12 - 25/12, hệ thống Camera AI được lắp đặt tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 159 trường hợp vi phạm. Trong đó đa phần là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành giao thông trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 24/12 đến 12h00 ngày 25/12/2025), hệ thống Camera AI đã ghi nhận tổng cộng 159 trường hợp vi phạm.
Tại nút giao thí điểm phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống ghi nhận 101 trường hợp vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy). Số trường hợp không đội mũ bảo hiểm vẫn duy trì ở mức cao với 58 trường hợp.
Điểm sáng duy nhất tại khu vực nội đô là tuyến đường Lê Văn Lương tiếp tục duy trì trật tự tốt, không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn đường.
Tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện đạt 8.241 lượt, với tốc độ trung bình tăng lên 82 km/h (cao hơn các ngày trước đó khoảng 4-5 km/h).
Đáng lưu ý, cùng với tốc độ di chuyển nhanh hơn, sự chủ quan của tài xế cũng gia tăng. Hệ thống AI đã phát hiện 9 trường hợp không thắt dây đai an toàn.
Hiện tại, toàn bộ dữ liệu hình ảnh vi phạm sắc nét của các trường hợp trên đã được chuyển tự động về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thiết lập hồ sơ xử phạt.
Danh sách phương tiện vi phạm:
|STT
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Biển số
|1
|24-12-2025 07:34:15
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36N104519
|2
|24-12-2025 07:56:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S686415
|3
|24-12-2025 07:57:57
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D274276
|4
|24-12-2025 07:57:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|89B111404
|5
|24-12-2025 07:58:43
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18B204284
|6
|24-12-2025 08:19:09
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30N25025
|7
|24-12-2025 08:24:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|98B241475
|8
|24-12-2025 08:45:49
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P181385
|9
|24-12-2025 08:51:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V363554
|10
|24-12-2025 08:54:27
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17B905118
|11
|24-12-2025 09:01:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P125142
|12
|24-12-2025 09:02:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B159765
|13
|24-12-2025 09:06:56
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17B725079
|14
|24-12-2025 09:11:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|12V110686
|15
|24-12-2025 09:11:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S662671
|16
|24-12-2025 09:13:17
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30K37798
|17
|24-12-2025 09:24:34
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29H127756
|18
|24-12-2025 09:24:56
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G140838
|19
|24-12-2025 09:28:39
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|21C113224
|20
|24-12-2025 09:30:13
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P156563
|21
|24-12-2025 09:30:33
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30L66794
|22
|24-12-2025 09:39:43
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G199335
|23
|24-12-2025 09:39:43
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X509720
|24
|24-12-2025 10:10:35
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|89E180106
|25
|24-12-2025 10:14:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18S33690
|26
|24-12-2025 10:16:13
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|99H57787
|27
|24-12-2025 10:19:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19AA36657
|28
|24-12-2025 10:36:09
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|90B403464
|29
|24-12-2025 10:56:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AA61011
|30
|24-12-2025 10:59:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36B737857
|31
|24-12-2025 11:02:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S214666
|32
|24-12-2025 11:08:36
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|26AD03528
|33
|24-12-2025 11:10:24
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S694130
|34
|24-12-2025 11:12:43
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17B163960
|35
|24-12-2025 11:34:33
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|14AA03818
|36
|24-12-2025 11:34:34
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S19420
|37
|24-12-2025 11:42:36
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17B359372
|38
|24-12-2025 11:44:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30L35474
|39
|24-12-2025 11:48:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AA55462
|40
|24-12-2025 11:54:09
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|88K113811
|41
|24-12-2025 12:04:40
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E197283
|42
|24-12-2025 12:04:40
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V314397
|43
|24-12-2025 12:04:41
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P135394
|44
|24-12-2025 12:10:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Z27551
|45
|24-12-2025 12:12:27
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C141378
|46
|24-12-2025 12:23:33
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P62640
|47
|24-12-2025 12:31:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BL03033
|48
|24-12-2025 12:31:15
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30F51356
|49
|24-12-2025 12:31:17
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30L36837
|50
|24-12-2025 13:03:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|88H131949
|51
|24-12-2025 13:06:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E274399
|52
|24-12-2025 13:07:36
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X522676
|53
|24-12-2025 13:27:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G213912
|54
|24-12-2025 13:37:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30X34417
|55
|24-12-2025 13:37:43
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F164919
|56
|24-12-2025 13:57:40
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L91999
|57
|24-12-2025 13:59:33
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y538591
|58
|24-12-2025 14:07:31
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36E139925
|59
|24-12-2025 14:24:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E283922
|60
|24-12-2025 14:28:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30H63203
|61
|24-12-2025 14:37:15
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29H211041
|62
|24-12-2025 14:38:01
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17B237625
|63
|24-12-2025 14:42:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|90AB16187
|64
|24-12-2025 14:52:48
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y342184
|65
|24-12-2025 15:18:53
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29T31300
|66
|24-12-2025 15:19:27
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29R76243
|67
|24-12-2025 15:20:41
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29T196576
|68
|24-12-2025 15:33:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|21V60546
|69
|24-12-2025 15:37:35
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30P92351
|70
|24-12-2025 15:50:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S120484
|71
|24-12-2025 15:51:27
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18F146816
|72
|24-12-2025 15:52:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29H179138
|73
|24-12-2025 16:26:35
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y370960
|74
|24-12-2025 16:39:38
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AA64491
|75
|24-12-2025 16:55:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AC70293
|76
|24-12-2025 17:06:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BE13039
|77
|24-12-2025 20:10:38
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19K142218
|78
|24-12-2025 21:05:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|43E122510
|79
|24-12-2025 21:09:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|89B163847
|80
|24-12-2025 21:43:39
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E165918
|81
|24-12-2025 22:37:49
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|90B312991
|82
|24-12-2025 23:07:06
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|37F199653
|83
|25-12-2025 02:23:14
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|28P100036
|84
|25-12-2025 02:36:11
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30P173055
|85
|25-12-2025 04:55:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X707908
|86
|25-12-2025 06:05:34
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L510155
|87
|25-12-2025 06:14:33
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Z112000
|88
|25-12-2025 06:24:35
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F179393
|89
|25-12-2025 06:24:35
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|94E111467
|90
|25-12-2025 06:39:39
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AA90434
|91
|25-12-2025 06:42:57
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L179285
|92
|25-12-2025 06:54:15
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29N27063
|93
|25-12-2025 06:59:36
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y372692
|94
|25-12-2025 07:07:24
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|33N64463
|95
|25-12-2025 07:07:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P179665
|96
|25-12-2025 07:09:14
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29179191
|97
|25-12-2025 07:11:01
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L114465
|98
|25-12-2025 07:15:21
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L543946
|99
|25-12-2025 07:16:33
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K54515
|100
|25-12-2025 07:26:46
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V73708
|101
|25-12-2025 07:28:38
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K212704
|102
|24-12-2025 07:48:05
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29G181233
|103
|24-12-2025 07:51:20
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|54F14888
|104
|24-12-2025 08:38:52
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|28G134196
|105
|24-12-2025 08:45:05
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|16L41393
|106
|24-12-2025 09:10:56
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Z139971
|107
|24-12-2025 10:09:53
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29L194780
|108
|24-12-2025 10:16:50
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Y152986
|109
|24-12-2025 10:19:56
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29G125937
|110
|24-12-2025 10:48:39
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36F120197
|111
|24-12-2025 11:00:07
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|22B170557
|112
|24-12-2025 11:06:32
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36H106809
|113
|24-12-2025 11:10:02
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|26K124645
|114
|24-12-2025 11:29:43
|Không đội mũ
|Xe mô tô
98MD510041
|115
|24-12-2025 11:37:35
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29D155056
|116
|24-12-2025 11:47:59
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AA55462
|117
|24-12-2025 11:48:07
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Z27551
|118
|24-12-2025 11:56:06
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|89AT02066
|119
|24-12-2025 12:10:17
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Z27551
|120
|24-12-2025 12:11:46
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29G176605
|121
|24-12-2025 12:34:08
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|28G134196
|122
|24-12-2025 12:35:39
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|22B121883
|123
|24-12-2025 13:00:53
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29V87098
|124
|24-12-2025 13:02:22
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|18B171787
|125
|24-12-2025 13:07:31
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|22TA08061
|126
|24-12-2025 13:08:19
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|35B202638
|127
|24-12-2025 13:17:43
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29B226560
|128
|24-12-2025 13:20:45
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E252261
|129
|24-12-2025 13:21:03
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30Y55773
|130
|24-12-2025 13:24:29
|Không đội mũ
|Xe mô tô
29MD174577
|131
|24-12-2025 13:40:24
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|68S158656
|132
|24-12-2025 14:13:59
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30H39079
|133
|24-12-2025 14:39:27
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AD97646
|134
|24-12-2025 15:05:47
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|22B284235
|135
|24-12-2025 15:16:45
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29C180628
|136
|24-12-2025 15:26:39
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E252261
|137
|24-12-2025 15:28:07
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29P201067
|138
|24-12-2025 15:31:12
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29L500417
|139
|24-12-2025 15:34:51
|Không đội mũ
|Xe mô tô
29MD170750
|140
|24-12-2025 15:54:08
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AD35054
|141
|24-12-2025 16:01:09
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29F21033
|142
|24-12-2025 16:07:18
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|21K156358
|143
|24-12-2025 16:13:49
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29D222737
|144
|24-12-2025 16:17:21
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30X96226
|145
|24-12-2025 16:18:15
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E252261
|146
|24-12-2025 16:35:06
|Không đội mũ
|Xe mô tô
20MD110876
|147
|24-12-2025 16:35:31
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|24V122024
|148
|24-12-2025 16:50:30
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29L541160
|149
|24-12-2025 16:51:21
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BL03033
|150
|24-12-2025 16:52:53
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29C134740
|151
|24-12-2025 16:53:42
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E210993
|152
|24-12-2025 17:00:21
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29C162891
|153
|24-12-2025 17:17:43
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29D171737
|154
|24-12-2025 17:21:01
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29G144239
|155
|24-12-2025 17:23:58
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36F120197
|156
|24-12-2025 20:30:51
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17AA74789
|157
|25-12-2025 05:46:54
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|99H61641
|158
|25-12-2025 07:12:53
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E170318
|159
|25-12-2025 07:29:40
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36F120197
Triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên tỉnh thu hút hàng ngàn người tham giaPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên quan gần 2.000 tài khoản trên hệ thống Meta Whale.
Khởi tố thanh niên chống người thi hành công vụ ở Bắc NinhPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Cao Quý (SN 2000, trú TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn tại phường Từ Sơn.
Hà Nội: Ăn trộm vợt pickleball, thiếu niên 17 tuổi bị bắt giữPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Một thiếu niên sinh năm 2008 bị người dân phát hiện, bắt giữ tại phố Nguyễn Khánh Toàn (TP Hà Nội) vì hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan Công an xác định đối tượng này đã lấy trộm 4 chiếc vợt pickleball.
Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ bị chồng đâm giữa đường ở Đà NẵngPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ người phụ nữ bị chồng đâm giữa đường ở Đà Nẵng, cơ quan điều tra cho biết, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông. Đối tượng đã dùng kéo kim loại tấn công vợ mình.
Công an dùng flycam quay lại địa điểm khai thác trái phép hơn 5.000m3 cátPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện hơn 4.500m3 cát tại bãi tập kết, chủ mỏ còn khai nhận đã bán khoảng 1.000m3 trước đó.
Danh sách hơn 100 phương tiện vi phạm bị Camera AI phát hiện ngày 24/12Pháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI được lắp đặt tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.
Giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm, gửi theo xe khách Bắc - NamPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa đường dây giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm, gửi theo xe khách Bắc - Nam, bắt 2 đối tượng.
Đà Nẵng: Phá đường dây 'chạy án' liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng. Các đối tượng bị khởi tố với các tội danh “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hà Nội: Thiếu niên 15 tuổi giấu dao và tuýp sắt trong bao vợt cầu lông để đi 'hỗn chiến'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Hà Đông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội đã phát hiện, khống chế đối tượng mang theo nhiều hung khí đi đánh nhau.
Ngăn chặn nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm học sinh sử dụng mạng xã hội để chửi bới, thách thức rồi hẹn gặp để đánh nhau.
Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12Pháp luật
GĐXH - Trong khi tình trạng vượt đèn đỏ tại nội thành Hà Nội có dấu hiệu "hạ nhiệt" thì lỗi chủ quan không đội mũ bảo hiểm lại gia tăng, chiếm phần lớn số lượng vi phạm bị Camera AI phát hiện trong ngày 23/12.