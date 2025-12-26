Danh sách 159 trường hợp vi phạm bị camera AI ghi hình ngày 25/12

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành giao thông trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 24/12 đến 12h00 ngày 25/12/2025), hệ thống Camera AI đã ghi nhận tổng cộng 159 trường hợp vi phạm.

Tại nút giao thí điểm phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống ghi nhận 101 trường hợp vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy). Số trường hợp không đội mũ bảo hiểm vẫn duy trì ở mức cao với 58 trường hợp.

Trường hợp xe máy vượt đèn đỏ tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi. Ảnh: Cục CSGT

Điểm sáng duy nhất tại khu vực nội đô là tuyến đường Lê Văn Lương tiếp tục duy trì trật tự tốt, không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn đường.

Tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện đạt 8.241 lượt, với tốc độ trung bình tăng lên 82 km/h (cao hơn các ngày trước đó khoảng 4-5 km/h).

Trường hợp lái xe tải "quên" thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT

Đáng lưu ý, cùng với tốc độ di chuyển nhanh hơn, sự chủ quan của tài xế cũng gia tăng. Hệ thống AI đã phát hiện 9 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Hiện tại, toàn bộ dữ liệu hình ảnh vi phạm sắc nét của các trường hợp trên đã được chuyển tự động về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thiết lập hồ sơ xử phạt.

Danh sách phương tiện vi phạm:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số 1 24-12-2025 07:34:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36N104519 2 24-12-2025 07:56:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S686415 3 24-12-2025 07:57:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D274276 4 24-12-2025 07:57:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89B111404 5 24-12-2025 07:58:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18B204284 6 24-12-2025 08:19:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30N25025 7 24-12-2025 08:24:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98B241475 8 24-12-2025 08:45:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P181385 9 24-12-2025 08:51:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V363554 10 24-12-2025 08:54:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B905118 11 24-12-2025 09:01:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P125142 12 24-12-2025 09:02:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B159765 13 24-12-2025 09:06:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B725079 14 24-12-2025 09:11:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 12V110686 15 24-12-2025 09:11:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S662671 16 24-12-2025 09:13:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K37798 17 24-12-2025 09:24:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H127756 18 24-12-2025 09:24:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G140838 19 24-12-2025 09:28:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21C113224 20 24-12-2025 09:30:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P156563 21 24-12-2025 09:30:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L66794 22 24-12-2025 09:39:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G199335 23 24-12-2025 09:39:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X509720 24 24-12-2025 10:10:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89E180106 25 24-12-2025 10:14:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18S33690 26 24-12-2025 10:16:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99H57787 27 24-12-2025 10:19:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19AA36657 28 24-12-2025 10:36:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B403464 29 24-12-2025 10:56:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA61011 30 24-12-2025 10:59:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B737857 31 24-12-2025 11:02:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S214666 32 24-12-2025 11:08:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 26AD03528 33 24-12-2025 11:10:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S694130 34 24-12-2025 11:12:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B163960 35 24-12-2025 11:34:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14AA03818 36 24-12-2025 11:34:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S19420 37 24-12-2025 11:42:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B359372 38 24-12-2025 11:44:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L35474 39 24-12-2025 11:48:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA55462 40 24-12-2025 11:54:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88K113811 41 24-12-2025 12:04:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E197283 42 24-12-2025 12:04:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V314397 43 24-12-2025 12:04:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P135394 44 24-12-2025 12:10:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z27551 45 24-12-2025 12:12:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C141378 46 24-12-2025 12:23:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P62640 47 24-12-2025 12:31:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BL03033 48 24-12-2025 12:31:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F51356 49 24-12-2025 12:31:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L36837 50 24-12-2025 13:03:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88H131949 51 24-12-2025 13:06:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E274399 52 24-12-2025 13:07:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X522676 53 24-12-2025 13:27:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G213912 54 24-12-2025 13:37:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X34417 55 24-12-2025 13:37:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F164919 56 24-12-2025 13:57:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L91999 57 24-12-2025 13:59:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y538591 58 24-12-2025 14:07:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36E139925 59 24-12-2025 14:24:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E283922 60 24-12-2025 14:28:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H63203 61 24-12-2025 14:37:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H211041 62 24-12-2025 14:38:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B237625 63 24-12-2025 14:42:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90AB16187 64 24-12-2025 14:52:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y342184 65 24-12-2025 15:18:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T31300 66 24-12-2025 15:19:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29R76243 67 24-12-2025 15:20:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T196576 68 24-12-2025 15:33:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21V60546 69 24-12-2025 15:37:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30P92351 70 24-12-2025 15:50:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S120484 71 24-12-2025 15:51:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18F146816 72 24-12-2025 15:52:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H179138 73 24-12-2025 16:26:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y370960 74 24-12-2025 16:39:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA64491 75 24-12-2025 16:55:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC70293 76 24-12-2025 17:06:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BE13039 77 24-12-2025 20:10:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19K142218 78 24-12-2025 21:05:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 43E122510 79 24-12-2025 21:09:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89B163847 80 24-12-2025 21:43:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E165918 81 24-12-2025 22:37:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B312991 82 24-12-2025 23:07:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37F199653 83 25-12-2025 02:23:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28P100036 84 25-12-2025 02:36:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30P173055 85 25-12-2025 04:55:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X707908 86 25-12-2025 06:05:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L510155 87 25-12-2025 06:14:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z112000 88 25-12-2025 06:24:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F179393 89 25-12-2025 06:24:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 94E111467 90 25-12-2025 06:39:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA90434 91 25-12-2025 06:42:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L179285 92 25-12-2025 06:54:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29N27063 93 25-12-2025 06:59:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y372692 94 25-12-2025 07:07:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 33N64463 95 25-12-2025 07:07:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P179665 96 25-12-2025 07:09:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29179191 97 25-12-2025 07:11:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L114465 98 25-12-2025 07:15:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L543946 99 25-12-2025 07:16:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K54515 100 25-12-2025 07:26:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V73708 101 25-12-2025 07:28:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K212704 102 24-12-2025 07:48:05 Không đội mũ Xe mô tô 29G181233 103 24-12-2025 07:51:20 Không đội mũ Xe mô tô 54F14888 104 24-12-2025 08:38:52 Không đội mũ Xe mô tô 28G134196 105 24-12-2025 08:45:05 Không đội mũ Xe mô tô 16L41393 106 24-12-2025 09:10:56 Không đội mũ Xe mô tô 29Z139971 107 24-12-2025 10:09:53 Không đội mũ Xe mô tô 29L194780 108 24-12-2025 10:16:50 Không đội mũ Xe mô tô 29Y152986 109 24-12-2025 10:19:56 Không đội mũ Xe mô tô 29G125937 110 24-12-2025 10:48:39 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197 111 24-12-2025 11:00:07 Không đội mũ Xe mô tô 22B170557 112 24-12-2025 11:06:32 Không đội mũ Xe mô tô 36H106809 113 24-12-2025 11:10:02 Không đội mũ Xe mô tô 26K124645 114 24-12-2025 11:29:43 Không đội mũ Xe mô tô 98MD510041 115 24-12-2025 11:37:35 Không đội mũ Xe mô tô 29D155056 116 24-12-2025 11:47:59 Không đội mũ Xe mô tô 29AA55462 117 24-12-2025 11:48:07 Không đội mũ Xe mô tô 29Z27551 118 24-12-2025 11:56:06 Không đội mũ Xe mô tô 89AT02066 119 24-12-2025 12:10:17 Không đội mũ Xe mô tô 29Z27551 120 24-12-2025 12:11:46 Không đội mũ Xe mô tô 29G176605 121 24-12-2025 12:34:08 Không đội mũ Xe mô tô 28G134196 122 24-12-2025 12:35:39 Không đội mũ Xe mô tô 22B121883 123 24-12-2025 13:00:53 Không đội mũ Xe mô tô 29V87098 124 24-12-2025 13:02:22 Không đội mũ Xe mô tô 18B171787 125 24-12-2025 13:07:31 Không đội mũ Xe mô tô 22TA08061 126 24-12-2025 13:08:19 Không đội mũ Xe mô tô 35B202638 127 24-12-2025 13:17:43 Không đội mũ Xe mô tô 29B226560 128 24-12-2025 13:20:45 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 129 24-12-2025 13:21:03 Không đội mũ Xe mô tô 30Y55773 130 24-12-2025 13:24:29 Không đội mũ Xe mô tô 29MD174577 131 24-12-2025 13:40:24 Không đội mũ Xe mô tô 68S158656 132 24-12-2025 14:13:59 Không đội mũ Xe mô tô 30H39079 133 24-12-2025 14:39:27 Không đội mũ Xe mô tô 29AD97646 134 24-12-2025 15:05:47 Không đội mũ Xe mô tô 22B284235 135 24-12-2025 15:16:45 Không đội mũ Xe mô tô 29C180628 136 24-12-2025 15:26:39 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 137 24-12-2025 15:28:07 Không đội mũ Xe mô tô 29P201067 138 24-12-2025 15:31:12 Không đội mũ Xe mô tô 29L500417 139 24-12-2025 15:34:51 Không đội mũ Xe mô tô 29MD170750 140 24-12-2025 15:54:08 Không đội mũ Xe mô tô 29AD35054 141 24-12-2025 16:01:09 Không đội mũ Xe mô tô 29F21033 142 24-12-2025 16:07:18 Không đội mũ Xe mô tô 21K156358 143 24-12-2025 16:13:49 Không đội mũ Xe mô tô 29D222737 144 24-12-2025 16:17:21 Không đội mũ Xe mô tô 30X96226 145 24-12-2025 16:18:15 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 146 24-12-2025 16:35:06 Không đội mũ Xe mô tô 20MD110876 147 24-12-2025 16:35:31 Không đội mũ Xe mô tô 24V122024 148 24-12-2025 16:50:30 Không đội mũ Xe mô tô 29L541160 149 24-12-2025 16:51:21 Không đội mũ Xe mô tô 29BL03033 150 24-12-2025 16:52:53 Không đội mũ Xe mô tô 29C134740 151 24-12-2025 16:53:42 Không đội mũ Xe mô tô 29E210993 152 24-12-2025 17:00:21 Không đội mũ Xe mô tô 29C162891 153 24-12-2025 17:17:43 Không đội mũ Xe mô tô 29D171737 154 24-12-2025 17:21:01 Không đội mũ Xe mô tô 29G144239 155 24-12-2025 17:23:58 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197 156 24-12-2025 20:30:51 Không đội mũ Xe mô tô 17AA74789 157 25-12-2025 05:46:54 Không đội mũ Xe mô tô 99H61641 158 25-12-2025 07:12:53 Không đội mũ Xe mô tô 29E170318 159 25-12-2025 07:29:40 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197