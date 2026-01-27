Khởi tố 9 đối tượng dùng dao, búa hỗn chiến trong đêm
GĐXH - Cơ quan công an có Quyết định khởi tố 9 đối tượng có hành vi dùng nhiều loại vũ khí nguy hiểm hỗn chiến trong đêm.
Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị ra khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, xảy ra tại xã Cam Lộ.
Trước đó, tối 22/9/2025, do mâu thuẫn, 2 nhóm thanh niên ở xã Cam Lộ tụ tập, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như gậy sắt, dao, ba chỉa, búa, ná bắn bi sắt… rồi lao vào nhau hỗn chiến.
Cơ quan công an xác định có 22 thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc. Làm rõ các vi phạm, cơ quan công an đã khởi tố 9 bị can về các tội danh Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trong đó có 3 đối tượng bị bắt tạm giam, 6 người khác bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ để xử lý 13 đối tượng còn lại.
Dựng kịch bản đầu tư, mua bán nhà để chiếm đoạt tiền tỷPháp luật - 14 phút trước
GĐXH - Bằng việc dựng lên nhiều kịch bản như đầu tư, mua bán bất động sản, Nguyễn Tư Hoàng chiếm đoạt của 2 bị hại tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.
Nhóm thanh niên mang dao, vỏ chai bia rượt đuổi người đi đườngPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Nhóm thanh niên đi xe máy, mang theo dao nhọn và vỏ chai bia đuổi đánh người đi đường khiến một nạn nhân phải nhập viện.
Hà Nội: Vận động đối tượng sinh năm 2001 bị truy nã đặc biệt ra đầu thúPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Trương Văn Tú (SN 2001; thường trú tại xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh) sau khi được vận động đã ra đầu thú.
Hà Nội: Xem camera, con trai bàng hoàng phát hiện mẹ 90 tuổi bị giúp việc bạo hànhPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Thuê người về chăm sóc mẹ già 90 tuổi bị đột quỵ, người con trai tại Hà Nội chết lặng khi phát hiện mẹ mình bị nữ giúp việc hành hung dã man. Vụ việc chỉ được phơi bày khi gia đình kiểm tra camera an ninh.
Vụ đập phá xe Grab ở Đà Nẵng: Người đàn ông ra trình diện, luật sư nói gì?Pháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông đập phá xe Grab, đánh tài xế vì bị nhắc không hút thuốc đã ra trình diện. Luật sư nhận định hành vi có dấu hiệu nhiều tội danh, có thể bị xử lý hình sự.
Toàn cảnh pháp lý vụ nhóm thanh thiếu niên quấy rối tình dục tại hầm Kim LiênPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Trước thông tin nhóm thanh, thiếu niên gây rối, quấy rối tình dục tại khu vực hầm Kim Liên, TS.LS Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp đã có những phân tích pháp lý về các hành vi vi phạm và chế tài xử lý theo quy định hiện hành.
Công an cảnh báo khẩn tới những người trong độ tuổi U40 - U60 nhận được tin nhắn sau: Có nguy mất sạch tiền trong tài khoảnPháp luật - 14 giờ trước
Các đối tượng lừa đảo đã bày ra nhiều chiêu thức tinh vi mới, nhắm vào "con mồi" là những người ở độ tuổi trung niên.
Hà Nội: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong vụ 'sàm sỡ', đánh người tại hầm Kim LiênPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Ngày 26/1, Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc "sàm sỡ", đánh người xảy ra tại hầm Kim Liên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội).
Bắc Ninh: Người phụ nữ bị bạn trai sát hại dã man vì mâu thuẫn tình cảmPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Sau khi thấy bạn gái đi ăn cùng người đàn ông lạ, Vi Văn Cương đã bí mật theo dõi đến quán karaoke ở phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) rồi dùng dao tước đoạt mạng sống của nạn nhân ngay tại bãi gửi xe.
Triệt phá hàng loạt vụ cướp tài sản cuối năm ở Thanh HóaPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Công an Thanh Hóa liên tiếp triệt phá các vụ cướp tài sản manh động, sử dụng hung khí nguy hiểm tại khu vực vắng vẻ hoặc lợi dụng lòng tin của nạn nhân.
Bắc Ninh: Người phụ nữ bị bạn trai sát hại dã man vì mâu thuẫn tình cảmPháp luật
GĐXH - Sau khi thấy bạn gái đi ăn cùng người đàn ông lạ, Vi Văn Cương đã bí mật theo dõi đến quán karaoke ở phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) rồi dùng dao tước đoạt mạng sống của nạn nhân ngay tại bãi gửi xe.