Khởi tố 9 đối tượng dùng dao, búa hỗn chiến trong đêm

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị ra khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, xảy ra tại xã Cam Lộ.

Nhóm đối tượng hỗn chiến trong đêm (ảnh: CAQT).

Trước đó, tối 22/9/2025, do mâu thuẫn, 2 nhóm thanh niên ở xã Cam Lộ tụ tập, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như gậy sắt, dao, ba chỉa, búa, ná bắn bi sắt… rồi lao vào nhau hỗn chiến.

Cơ quan công an xác định có 22 thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc. Làm rõ các vi phạm, cơ quan công an đã khởi tố 9 bị can về các tội danh Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trong đó có 3 đối tượng bị bắt tạm giam, 6 người khác bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ để xử lý 13 đối tượng còn lại.