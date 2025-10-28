Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô
GĐXH - Hiện nay, dù lượng giao dịch nhà phố thương mại tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy khá khiêm tốn, tuy nhiên giá bán đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động từ 85 đến hơn 600 triệu đồng/m2.
Giá nhà phố thương mại tại 3 phường mới Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô
Tại thời điểm tháng 10/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà phố thương mại (hay còn được gọi là shophouse) tại khu vực 3 phường mới Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được thành lập từ quận Cầu Giấy dù khiêm tốn, tuy nhiên giá bán của loại hình này lại khiến nhiều nhà đầu tư phải bất ngờ.
Đơn cử có thể kể đến căn nhà phố thương mại thiết kế 4 tầng, rộng 105m2 tại dự án A10-A14 Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 55 tỷ đồng, tương đương 523,81 triệu đồng/m2.
Tại dự án The Premier Hà Nội, đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy (tức Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy cũ), căn shophouse thiết kế 6 tầng, rộng 100m2 hiện được rao bán với giá 58 tỷ đồng, tương đương 580 triệu đồng/m2.
Căn shophouse lô góc S10 tòa C2 tại dự án Vinhomes D'Capitale, đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa (tức phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cũ) rộng 253m2 hiện đang được rao bán với giá 181,82 tỷ đồng, tương đương 181,82 triệu đồng/m2.
Hiện nay cả 3 phường Cầu giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô đều là các phường có vị trí chiến lược, nằm trung tâm thủ đô, có tốc độ tăng mạnh về giá. Theo ghi nhận, hiện nay giá nhà phố thương mại trên địa bàn 3 phường mới thuộc quận Cầu Giấy cũ đang dao động từ 85 cho đến gần 600 triệu đồng/m2.
Không chỉ phân khúc nhà phố thương mại, các loại hình nhà ở khác trên địa bàn 3 phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô hiện nay cũng đều đã thiết lập mặt bằng giá mới. Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở." Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.
3 phường mới của quận Cầu Giấy sau sáp nhập
1. Phường Cầu Giấy
Phường Cầu giấy hiện nay được hình thành từ việc sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ và phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.
2. Phường Nghĩa Đô
Phường Nghĩa Đô hiện nay được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Tân thuộc quận Cầu Giấy cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cổ Nhuế 1, Xuân La, Xuân Tảo thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mai Dịch, Nghĩa Đô thuận quận Cầu Giấy cũ và phần còn lại của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa thuộc quận Cầu Giấy cũ.
3. Phường Yên Hòa
Phường Yên Hòa là phường mới được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Nhân Chính, Trung Hòa thuộc quận Cầu Giấy, phường Mễ Trì thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ và phần còn lại của phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ.
