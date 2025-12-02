Hà Nội: Khó tin trước giá cho thuê biệt thự tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê loạt biệt thự tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Tại thời điểm đầu tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê biệt thự, liền kề tại khu vực 4 phường mới tại quận Long Biên cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Phúc Lợi.
Phường Phúc Lợi sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Cổ Bi huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của các phường Giang Biên, Việt Hưng, Phúc Lợi và phần còn lại của phường Phúc Đồng thuộc quận Long Biên cũ. Giá biệt thự cho thuê tại đây dao động phổ biến từ 30 – 160 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự 4 tầng, rộng 286m2 tại dự án Vinhomes Riverside, đường Hoa Sữa, phường Phúc Lợi hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 100 triệu đồng/tháng.
Hiện nay, phường Việt Hưng được sắp xếp trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Giang Biên, Phúc Đồng, Việt Hưng, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Lợi, phần còn lại của phường Gia Thụy, phần còn lại của phường Đức Giang và phường Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ. Theo khảo sát, đây là phường cũng có số lượng thông tin cho thuê biệt thự, liền kề khá sôi động, chỉ sau phường Phúc Lợi. Giá biệt thự, liền kề tại đây hiện cũng đang dao động từ 30-70 triệu đồng/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự thiết kế 3 tầng rộng 96m2 tại dự án Vinhomes The Harmony, phường Việt Hưng hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 50 triệu đồng/tháng.
Hai phường Bồ Đề và Long Biên có lượng thông tin cho thuê biệt thự khá khiêm tốn so với 2 phường trên, tuy nhiên giá cho thuê hiện cũng đang dao động từ 19-30 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự thiết kế 3,5 tầng, rộng 100m2 tại phố Hồng Tiến, phường Bồ Đề hiện đang được cho thuê với giá 19 triệu đồng/tháng.
Phường Bồ Đề hiện nay được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngọc Lâm, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đức Giang, Gia Thụy, Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Đồng, phần còn lại của phường Ngọc Thụy quận Long Biên cũ, phần còn lại của phường Bồ Đề và phần còn lại của phường Long Biên thuộc quận Long Biên cũ.
Phường Long Biên hiện nay được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cự Khối, Phúc Đồng, Thạch Bàn thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bát Tràng huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của phường Long Biên, một phần diện tích tự nhiên của phường Bồ Đề và phường Gia Thụy quận Long Biên cũ.
Hiện nay, biệt thự cho thuê thường có mức giá cao bởi hội tụ nhiều yếu tố vượt trội so với các loại hình nhà ở khác.
Thứ nhất, giá nhà đất liên tục tăng trong nhiều năm khiến chi phí sở hữu biệt thự ngày càng lớn, kéo theo giá thuê tăng tương ứng.
Thứ hai, biệt thự thường có vị trí đắc địa, nằm trong các khu đô thị cao cấp, gần trung tâm, gần trường học quốc tế hoặc các trục giao thông quan trọng, tạo lợi thế lớn về kết nối và giá trị sống.
Bên cạnh đó, biệt thự sở hữu diện tích rộng, thiết kế sang trọng, không gian xanh cùng hệ tiện ích riêng tư như sân vườn, gara, hồ bơi… đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống của nhóm khách thuê có khả năng chi trả cao.
Cuối cùng, tại nhiều khu vực, nguồn cung biệt thự cho thuê không dồi dào, trong khi nhu cầu của chuyên gia nước ngoài và giới doanh nhân tăng mạnh, khiến giá thuê càng giữ ở mức cao.
Trải nghiệm hatchback hạng B giá 170 triệu đồng thiết kế trẻ trung, chuẩn an toàn cấp 5 sao, rẻ hơn Hyundai Grand i10, Kia Morning, chỉ ngang Honda SH sẽ được bán ra ở Ấn ĐộGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Hatchback hạng B thiết kế trẻ trung, trang bị tốt và giá cạnh tranh, mẫu xe này có thể tạo thêm lựa chọn mới, góp phần làm phân khúc hatchback sôi động trở lại
Giá vàng hôm nay 2/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảmGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều giảm khoảng 500.000 đồng/lượng sau khi tăng.
Xe máy điện giảm sốc còn 16,5 triệu đồng, cốp rộng, thiết kế sang chảnh, pin Graphene đi 80 km/ lần sạc, chống trộm hiện đại, rẻ hơn Vision, xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện Yadea Odora S2 giảm còn 16,5 triệu đồng, thuộc nhóm xe điện có giá cạnh tranh nhất hiện nay.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Bất ngờ lãi suất Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank: Gửi 100 triệu đồng lãi cao nhất bao nhiêu?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - 4 ngân hàng Vietcombank, Agribank, VietinBank và BIDV biểu lãi suất huy động đang được niêm yết quanh ngưỡng 1,6-4,8%/năm.
Giá bạc hôm nay 01/12: Thị trường quốc tế tiếp tục lập đỉnh mới, kéo giá trong nước vượt ngưỡng 59 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Thị trường bạc trong nước hôm nay ghi nhận mức giá giao dịch mới và cao nhất từ trước đến nay ở vùng 59 triệu đồng/kg, tiệm cận 60 triệu đồng/kg.
Xe máy điện giá 16,4 triệu đồng bán ở Việt Nam trang bị LED, chống trộm, pin khỏe, rẻ hơn xe số Wave Alpha, Wave RSXGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện giá rẻ đang gây chú ý khi sở hữu thiết kế thời trang, di chuyển tới 70 km/lần sạc, trang bị LED, chống trộm.
Trải nghiệm SUV hạng C giá 296 triệu đồng thiết kế đẹp như Mazda CX-5, chế độ lái thông minh rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 được bán ra ở Trung QuốcGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV hạng C điện giá từ 296 triệu đồng, tầm di chuyển 506 km và công nghệ lái thông minh, thách thức trực tiếp Mazda CX-5.
Giá iPhone Air giảm sốc chưa từng có, cấu hình sang, xịn, đẳng cấp chẳng kém iPhone 17 Pro Max là baoGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone Air bất ngờ giảm tới 4 triệu đồng và trở thành lựa chọn hấp dẫn nhất dành cho người dùng.
Giá vàng hôm nay 1/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tiếp tục lập đỉnh mới khi bật tăng 800.000 đồng/lượng so với cuối tuần, lên mức 153,7-155,7 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Hà Nội: Khó tin trước giá biệt thự tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường
GĐXH - Thị trường biệt thự, liền kề tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ khiến không ít người mua nhà cảm thấy bất ngờ.