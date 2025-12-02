Hà Nội: Khó tin trước giá cho thuê biệt thự tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Tại thời điểm đầu tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê biệt thự, liền kề tại khu vực 4 phường mới tại quận Long Biên cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Phúc Lợi.

Phường Phúc Lợi sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Cổ Bi huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của các phường Giang Biên, Việt Hưng, Phúc Lợi và phần còn lại của phường Phúc Đồng thuộc quận Long Biên cũ. Giá biệt thự cho thuê tại đây dao động phổ biến từ 30 – 160 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự 4 tầng, rộng 286m2 tại dự án Vinhomes Riverside, đường Hoa Sữa, phường Phúc Lợi hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 100 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, phường Việt Hưng được sắp xếp trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Giang Biên, Phúc Đồng, Việt Hưng, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Lợi, phần còn lại của phường Gia Thụy, phần còn lại của phường Đức Giang và phường Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ. Theo khảo sát, đây là phường cũng có số lượng thông tin cho thuê biệt thự, liền kề khá sôi động, chỉ sau phường Phúc Lợi. Giá biệt thự, liền kề tại đây hiện cũng đang dao động từ 30-70 triệu đồng/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự thiết kế 3 tầng rộng 96m2 tại dự án Vinhomes The Harmony, phường Việt Hưng hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 50 triệu đồng/tháng.

Hai phường Bồ Đề và Long Biên có lượng thông tin cho thuê biệt thự khá khiêm tốn so với 2 phường trên, tuy nhiên giá cho thuê hiện cũng đang dao động từ 19-30 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự thiết kế 3,5 tầng, rộng 100m2 tại phố Hồng Tiến, phường Bồ Đề hiện đang được cho thuê với giá 19 triệu đồng/tháng.

Phường Bồ Đề hiện nay được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngọc Lâm, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đức Giang, Gia Thụy, Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Đồng, phần còn lại của phường Ngọc Thụy quận Long Biên cũ, phần còn lại của phường Bồ Đề và phần còn lại của phường Long Biên thuộc quận Long Biên cũ.

Phường Long Biên hiện nay được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cự Khối, Phúc Đồng, Thạch Bàn thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bát Tràng huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của phường Long Biên, một phần diện tích tự nhiên của phường Bồ Đề và phường Gia Thụy quận Long Biên cũ.

Hiện nay, biệt thự cho thuê thường có mức giá cao bởi hội tụ nhiều yếu tố vượt trội so với các loại hình nhà ở khác.

Thứ nhất, giá nhà đất liên tục tăng trong nhiều năm khiến chi phí sở hữu biệt thự ngày càng lớn, kéo theo giá thuê tăng tương ứng.

Thứ hai, biệt thự thường có vị trí đắc địa, nằm trong các khu đô thị cao cấp, gần trung tâm, gần trường học quốc tế hoặc các trục giao thông quan trọng, tạo lợi thế lớn về kết nối và giá trị sống.

Bên cạnh đó, biệt thự sở hữu diện tích rộng, thiết kế sang trọng, không gian xanh cùng hệ tiện ích riêng tư như sân vườn, gara, hồ bơi… đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống của nhóm khách thuê có khả năng chi trả cao.

Cuối cùng, tại nhiều khu vực, nguồn cung biệt thự cho thuê không dồi dào, trong khi nhu cầu của chuyên gia nước ngoài và giới doanh nhân tăng mạnh, khiến giá thuê càng giữ ở mức cao.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.