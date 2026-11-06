Tin sáng 6/11: Thông tin mới nhất vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên; học sinh, sinh viên khó khăn được vay tới 8 triệu đồng/tháng từ 2027

Hai đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc mạnh cỡ nào?

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, từ đêm (5/11) cho đến ngày thứ Sáu (6/11) một đợt không khí lạnh lệch Đông tràn về miền Bắc nhưng không làm thay đổi nhiều về trạng thái thời tiết và nhiệt độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt không khí lạnh tràn về. Ảnh: T.H

Sau đó đến tối Chủ nhật (ngày 8/11) đến thứ Hai (9/11), một đợt không khí lạnh mạnh hơn tràn về, thời tiết miền Bắc có mưa dông rải rác, trời chuyển lạnh.

Tại Thủ đô Hà Nội nhiệt độ hôm nay ở mức 31 độ. Đến ngày 6/11 khi có không khí lạnh yếu tràn xuống, nhiệt độ giảm xuống còn 30 độ.

Đến ngày 9/11 khi không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, cả ngày trời nhiều mây và có mưa, nhiệt độ giảm mạnh từ 7-8 độ xuống còn 23 độ. Trời chuyển lạnh rõ.

Tại khu vực Nam Bộ, mưa dông chỉ còn xuất hiện một vài nơi vào chiều tối. Thời tiết từ sáng đến trưa có nắng mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở phường Bến Thành và các phường còn lại phổ biến mức nhiệt 32-34 độ.

Thời tiết hôm nay tại khu vực Nam Trung Bộ mưa cũng giảm. Buổi trưa trời nắng, nhiệt độ các phường từ ven biển lên đến khu vực cao nguyên phổ biến từ 30-33 độ. Về chiều mưa dông xảy ra ở một vài phường như: Pleiku, Kon Tum, Nha Trang.

Tại khu vực Bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến TP Huế, thời tiết nắng ráo từ sáng đến chiều, nhiệt độ cao nhất từ 32-32 độ.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 5/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà tạm tại Trường THCS Kim Liên, số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, TP Hà Nội.

Theo công điện, khoảng 12h18 ngày 5/11, xảy ra vụ cháy nhà tạm tại Trường THCS Kim Liên, khiến 1 người tử vong. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Nguồn: MXH

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn; đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất để sớm ổn định các hoạt động dạy và học tại Trường THCS Kim Liên.

TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Đối với Bộ GD&ĐT, Thủ tướng yêu cầu chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo rà soát, bảo đảm các điều kiện an toàn tối đa theo quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ GD&ĐT cần khẩn trương có giải pháp phù hợp, tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ, không lường trước hậu quả nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Chấn chỉnh tình trạng lợi dụng trẻ em ăn xin, bán vé số tại Lâm Đồng

Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xử lý tình trạng người lang thang, ăn xin trên địa bàn, trong đó có trẻ em. Sở Y tế cũng có văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai giải pháp ngăn chặn tình trạng sử dụng, lợi dụng trẻ em để ăn xin, bán vé số, bán hàng rong.

Lâm Đồng tăng cường xử lý tình trạng trẻ em bị lợi dụng đi ăn xin. Ảnh: Duy Ngọc.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, tình trạng này vẫn tái diễn tại nhiều nơi. Một số đối tượng lợi dụng sự thương cảm của người đi đường để xin tiền, bán hàng, qua đó trục lợi từ trẻ em. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh văn hóa, du lịch của địa phương mà còn xâm phạm các quyền cơ bản của trẻ em, đặc biệt là quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục.

Trước tình hình trên, ngày 5/11, Sở Y tế Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục tăng cường chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn, xử lý tình trạng sử dụng, lợi dụng trẻ em để ăn xin, bán vé số, bán hàng rong.

Phạt nặng tài xế taxi để khách thò người ra ngoài cửa xe khi đang lưu thông

Tài xế taxi tại Hà Nội bị phạt 5,9 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe sau khi để khách đu bám bên ngoài xe.

Để khách thò người ra ngoài cửa xe, chở người không thắt dây an toàn, tài xế taxi bị CSGT xử lý sau phản ánh của người dân. (Ảnh Công an TP Hà Nội)

Từ phản ánh của người dân qua ứng dụng Hanoi Smart Police, lực lượng CSGT Hà Nội đã xác minh, xử lý tài xế taxi có hành vi để khách đu bám bên ngoài xe khi phương tiện đang di chuyển và chở người không thắt dây an toàn.

Ngày 3/11/2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin phản ánh qua ứng dụng Hanoi Smart Police về một xe taxi mang biển kiểm soát 29E-426.xx có dấu hiệu vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Theo nội dung phản ánh, tại khu vực nút giao Xã Đàn - Nam Đồng (phường Kim Liên, TP Hà Nội), xe taxi này chở khách nhưng để người ngồi trên xe thò người ra ngoài cửa, không thắt dây an toàn. Người dân đồng thời phản ánh tài xế có lời lẽ không chuẩn mực với người tham gia giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 3 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua tra cứu, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe taxi biển kiểm soát 29E-426.xx là N.H.S (sinh năm 2001, trú tại Hà Nội). Người này được mời đến cơ quan Công an làm việc.

Tại buổi làm việc, anh N.H.S thừa nhận các hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh của người dân.

Tin vui: Học sinh, sinh viên khó khăn được vay tới 8 triệu đồng/tháng từ 2027

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, mức vay tối đa là 8 triệu đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1/1/2027.

Học sinh, sinh viên khó khăn được vay đến 8 triệu đồng/tháng. Ảnh: moet

Quyết định quy định chính sách tín dụng nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập và sinh hoạt trong thời gian theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục có hoạt động giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Các khoản chi phí được hỗ trợ gồm học phí, sách vở, phương tiện học tập, ăn ở, đi lại và những chi phí sinh hoạt, học tập khác.

Đối tượng được vay vốn là công dân Việt Nam đang theo học tại các cơ sở đào tạo, thuộc một trong 3 nhóm. Thứ nhất, học sinh, sinh viên mồ côi cả cha và mẹ; hoặc cha mẹ cùng không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích. Trường hợp mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại cũng phải thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

Thứ hai, học sinh, sinh viên là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

Thứ ba, học sinh, sinh viên có gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học, có xác nhận hằng năm của UBND cấp xã nơi cư trú.

Tin sáng 5/11: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, 'bắt cóc online' nhắm vào người trẻ; Quy định hưởng BHXH khi nghỉ chăm con dưới 7 tuổi bị ốm GĐXH - Đáng chú ý, các đối tượng không cần trực tiếp tiếp xúc với nạn nhân mà sử dụng các phương tiện liên lạc trên không gian mạng để gây áp lực, yêu cầu thực hiện những hành vi bất thường, thậm chí tự cách ly, rời khỏi nơi cư trú và cắt đứt liên lạc với gia đình.



