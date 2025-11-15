Lý do Đàm Vĩnh Hưng bán nhà triệu đô đang ở
GĐXH - Đàm Vĩnh Hưng quyết định bán căn biệt thự đang ở vì lý do đặc biệt này.
Đàm Vĩnh Hưng có thể nói là sao Việt đam mê với việc trang trí nhà cửa đón Giáng sinh hàng năm. Đến hẹn lại lên, trong căn biệt thự triệu đô của anh năm nào cũng xuất hiện những cây thông Noel lấp lánh. Năm nay, anh chuẩn bị Giáng sinh rất sớm vì sự xuất hiện của cậu con trai Polo. Anh tự tay trang trí nhiều cây thông với màu sắc lấp lánh. Đây cũng là điểm nhấn khiến khán giả cực kỳ chú ý vào nhà Đàm Vĩnh Hưng.
Hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng miệt mài chăm chút cho công việc trang trí nhà trong dịp giáng sinh.
Giáng sinh năm nay, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ niềm đam mê với niềm hân hoan khi đón một "khách siêu VIP". Anh nói: "Một chút đam mê bất diệt của ông bố đơn thân sinh năm 1971. Bên trong đã xong! Đợi một nhân vật 'super VIP' đến. Hưng sẽ xem thiên văn – địa lý – dự báo thời tiết rồi thông báo ngày chính xác cho bà con đến chụp hình chung với Hưng làm kỷ niệm nha.
Sẽ có clip đầy đủ miêu tả quá trình thực hiện cuộc chơi này, từ lúc chỉ là cái sàn nhà trống trơn cho đến lúc 'thành ra cớ sự' như thế này cho mọi người xem ha. Đây là những tích tụ từ năm ngoái không được chơi Giáng sinh tại Việt Nam, nên dồn lại quất cho năm nay ra ngô ra khoai".
Hình ảnh đẹp mùa giáng sinh trong căn biệt thự hiện tại của Đàm Vĩnh Hưng.
Khán giả đều mê mẩn trước cách trang trí cùng độ chịu chi, sự dụng công và dụng tâm dành cho lễ Giáng sinh của Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là đây là lần cuối anh được trang trí Giáng sinh trong căn biệt thự này. Theo Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ với Ngôi Sao, anh đã hoàn tất việc bán nhà nhưng vẫn được chủ mới cho thoải mái sử dụng biệt thự đến hết Tết Nguyên đán.
Không khí đón giáng sinh trong căn biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng.
Vì muốn ở gần trường học của con nên anh phải chuyển nhà. Tuy nhiên, để xây được nơi ở như mong muốn, Đàm Vĩnh Hưng buộc phải bán căn biệt thự này. Đây cũng là điều khiến nam ca sĩ cảm thấy khó khăn, nhưng vì con trai nên anh đành chấp nhận.
Ảnh, clip: FBNV
