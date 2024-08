Hà Nội: Khoảnh khắc xe tải húc văng xe buýt xuống mương nước ở Ứng Hòa

19 giờ trước

GĐXH - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia mới đây vừa công bố số điện thoại đường dây nóng để cá nhân, tổ chức có thể liên hệ, phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.