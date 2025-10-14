Hà Nội: Khởi tố 4 đối tượng trong vụ sản xuất, buôn bán nước Lavie giả
GĐXH - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội.
Theo Cổng thông tin điện tử CATP Hà Nội, ngày 2/10/2025, Công an Thành phố tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất nước của đối tượng Lê Văn Viết (SN 1988; trú tại phường Long Biên, TP Hà Nội) tại địa chỉ 294/74 Phan Đăng Lưu, xã Phù Đổng, Hà Nội. Cơ quan Công an đã phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang dùng vòi bơm nước máy vào các bình Lavie (đã được chuẩn bị từ trước), thu giữ hơn 500 bình nước Lavie giả các loại 19 lít và 18,5 lít.
Tại nhà xưởng sản xuất, Lê Văn Viết cho lắp đặt hệ thống sản xuất, máy khò, máy dập date, màng co nilon, tem nhãn nước Lavie, các loại hóa chất tẩy rửa... để phục vụ cho việc sản xuất nước giả. Vỏ bình Lavie được các đối tượng thu gom trôi nổi trên địa bàn, sau đó vận chuyển, tập kết về xưởng sản xuất tại địa điểm nêu trên.
Tại đây, Lê Văn Viết chỉ đạo Phạm Tiến Hùng, Lê Thị Châm và Lý Quốc Khánh tiến hành sục, rửa, làm sạch để khô ráo rồi bơm trực tiếp nước máy vào bình.
Sau khi sản xuất xong các bình nước Lavie giả, Lê Văn Viết vận chuyển nước Lavie giả đến 03 kho hàng trên địa bàn thành phố rồi để trà trộn bình nước Lavie chính hãng và vận chuyển đi bán cho người dân, các công ty, cơ quan... trên địa bàn thành phố.
Trung bình mỗi ngày, Lê Văn Viết và đồng bọn sản xuất và bán ra thị trường được 100 bình nước Lavie, giá mỗi bình nước sản xuất ra khoảng 10.000 đồng và đối tượng Viết bán ra với giá gần 70.000 đồng/bình.
Từ tháng 03/2025 đến hết tháng 01/10/2025, Viết bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả cho người dân sử dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Ngày 13/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 04 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.
Hiện Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
