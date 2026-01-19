Lào Cai: Phát hiện tinh dầu POD chứa ma túy, 2 đối tượng bị khởi tố

Ngày 19/1, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, khoảng 14h ngày 12/1/2026, Công an xã Quy Mông phát hiện và kiểm tra 3 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn tại thôn Tân Việt, xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai. Qua kiểm tra xác định, Nguyễn Quốc T (SN 2005, cư trú tại thôn Tân Việt, xã Quy Mông) đang thực hiện hành vi bán 4 lọ tinh dầu POD cho Trần Trọng K (SN 2005) với mục đích bán lại kiếm lời.

Lực lượng công an đã lập biên bản, thu giữ 4 lọ tinh dầu, tiền và điện thoại di động. Tiến hành trưng cầu giám định, cơ quan chức năng xác định dung dịch trong 4 lọ tinh dầu trên có chứa chất ma túy MDMB-4en-PINACA, thuộc danh mục chất ma túy theo quy định của pháp luật.

Quá trình xác minh, mở rộng điều tra, Công an xã Quy Mông tiếp tục triệu tập Hà Huy Đ (SN 2005, cư trú tại tổ dân phố Yên Ninh 11, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) là đối tượng đã bán tinh dầu POD có chứa chất ma túy cho Nguyễn Quốc T.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/1/2026, Trưởng Công an xã Quy Mông, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc T và Hà Huy Đ về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo Điều 251 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát khu vực 3, tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tuyệt đối không sử dụng, mua bán các loại tinh dầu POD, thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, bởi nhiều sản phẩm đã bị phát hiện chứa chất ma túy tổng hợp, gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe và tương lai người sử dụng.

Mọi hành vi liên quan đến tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho Công an xã hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý.