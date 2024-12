Hà Nội: Bãi xe không phép rộng hàng ngàn m2 dỡ lại dựng, huyện Hoài Đức có đang bất lực trước vi phạm?

Như chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã nhiều lần phản ánh, tại khu đô thị Geleximco, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội từ lâu đã tồn tại một bãi trông giữ xe không phép, ngang nhiên quây tôn, dựng rào trên khu đất dịch vụ rộng hàng ngàn m2.

Đáng nói, dù chỉ nằm cách trụ sở UBND xã An Khánh khoảng 1km, thậm trí khi trao đổi với PV, chính Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh ông Nguyễn Đăng Lợi, cũng khẳng định "đây là bãi xe không phép, từng bị xã An Khánh buộc tháo dỡ" và hứa sẽ quyết liệt xử lý trong thời gian tới.

Ngày 11/12, bãi trông giữ xe không phép tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức vẫn hoạt động bình thường.

Thế nhưng theo ghi nhận thực tế từ đầu tháng 12 đến nay (11/12), bãi xe này vẫn vô tư hoạt động mà không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đã được "xử lý", cổng chính của bãi xe vẫn rộng mở, hàng chục phương tiện ra vào nhộn nhịp, các công trình như hàng rào tôn, khung sắt... vẫn tồn tại.

Trả lời PV về việc tại sao đến nay bãi xe trái phép vẫn hoạt động bất chấp, vị Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh giải thích, khu vực đất mà bãi xe không phép "mọc" lên là đất dịch vụ đang được hoàn thiện về hạ tầng. Do các chính sách liên quan, các văn bản pháp lý về đất dịch vụ có nhiều thay đổi, khiến cho việc thực thi gặp nhiều khó khăn, gây ra sự chậm trễ trong việc giao đất cho người dân. Cùng với đó nhu cầu gửi xe của người dân cao, mật độ xe lại tăng đột biến, vì vậy "người dân cứ để đấy, xã cũng rất khó xử lý".

Bãi xe diện tích hàng ngàn m2, quây tôn lấn chiếm toàn bộ phần vỉa hè của khu đất dịch vụ.

Khi được hỏi về phương án giải quyết dứt điểm tình trạng trên, lãnh đạo xã An Khánh cho biết "vẫn đang lên kế hoạch" và đề nghị PV "thông cảm và chia sẻ với những khó khăn của xã" vì đây chỉ là "vấn đề nhỏ trong số những nhiệm vụ xuyên suốt một năm của xã An Khánh".

Để tìm hiểu vì sao việc xử lý vi phạm trên địa bàn "dậm chân tại chỗ", PV cũng đã liên hệ với ông Nguyễn Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức để tìm hiểu thông tin. Tuy nhiên sau gần 2 tuần, đến nay, PV vẫn chưa nhận được câu trả lời từ vị lãnh đạo huyện.

Bãi xe có diện tích khoảng 2.000m2 theo hình chữ L, được dựng quây tôn, lợp mái bốn phía.

Có thể thấy, việc bãi xe không phép có quy mô hàng ngàn m2 ngang nhiên hoạt động trong thời gian dài mà không được xử lý dứt điểm không chỉ khiến dư luận bức xúc mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về trách nhiệm và năng lực quản lý của UBND xã An Khánh cũng như UBND huyện Hoài Đức trong việc quản lý, xử lý vi phạm trên địa bàn.

Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng phát triển, đặc biệt tại một đô thị lớn như TP Hà Nội, sự tồn tại kéo dài của bãi xe này không chỉ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đời sống xã hội của địa địa phương mà còn tạo tiền lệ xấu cho các sai phạm tương tự. Thiết nghĩ, trách nhiệm của cơ quan quản lý không chỉ dừng lại ở việc "lên kế hoạch" mà cần hành động cụ thể, quyết liệt, tránh tình trạng "bất lực" trước các sai phạm rõ ràng.

