Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tai nạn trên Quốc lộ 1 qua TP Huế, nữ sinh viên tử vong thương tâm

Thứ năm, 18:11 07/08/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn TP Huế khiến một nữ sinh viên tử vong tại chỗ, nam sinh đi cùng bị thương.

Chiều 7/8, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong.

Khoảng 10h18 cùng ngày, tại Km875 Quốc lộ 1, anh D.M.G. (SN 2005, trú tại Quảng Trị; sinh viên một trường đại học ở Đà Nẵng) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 73AF-090.xx, chở phía sau chị P.T.T.N. (SN 2005, trú tại TP Đà Nẵng) học cùng trường với anh G. di chuyển ở làn giữa đường theo hướng Nam - Bắc.

Tai nạn trên Quốc lộ 1 qua TP Huế, nữ sinh viên tử vong thương tâm- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến địa điểm trên, xe mô tô của anh G. xảy ra va chạm với một xe mô tô chở hàng (chưa rõ biển số và người điều khiển) đi cùng chiều ở làn trong cùng bên phải, khi xe này chuyển hướng sang làn giữa. Vụ va chạm khiến anh G. mất lái, ngã về phía bên trái.

Cùng lúc, xe ô tô đầu kéo biển số 98H-076.xx kéo theo rơ-moóc 98RM-034.xx do anh V.V.H.S. (SN 1985, trú tại Quảng Trị) điều khiển đi cùng chiều phía sau, lao tới và xảy ra va chạm với phương tiện của anh G.

Hậu quả, chị N. tử vong tại chỗ, anh G. bị xây xát, xe mô tô bị hư hỏng. Người điều khiển xe mô tô chở hàng rời khỏi hiện trường, hướng về TP Huế.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến hai vợ chồng tử vongKhởi tố tài xế gây tai nạn khiến hai vợ chồng tử vong

GĐXH - Điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến 2 vợ chồng tử vong, Hà Nhật Kiều vừa bị lực lượng chức năng khởi tố.


Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nhóm thiếu niên ở Huế mang hung khí chạy xe lạng lách, gây tai nạn rồi bỏ chạy

Nhóm thiếu niên ở Huế mang hung khí chạy xe lạng lách, gây tai nạn rồi bỏ chạy

Ô tô gây tai nạn liên hoàn chỉ dừng lại khi tông gãy trụ điện, tài xế nghi bị đột quỵ

Ô tô gây tai nạn liên hoàn chỉ dừng lại khi tông gãy trụ điện, tài xế nghi bị đột quỵ

Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến hai vợ chồng tử vong

Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến hai vợ chồng tử vong

Tai nạn hầm lò trong đêm, hai công nhân ở Quảng Ninh thương vong

Tai nạn hầm lò trong đêm, hai công nhân ở Quảng Ninh thương vong

Khởi tố vụ tai nạn thảm khốc khiến 25 người thương vong ở Hà Tĩnh

Khởi tố vụ tai nạn thảm khốc khiến 25 người thương vong ở Hà Tĩnh

Cùng chuyên mục

Vụ 18 sân pickleball trái phép ở Cầu Giấy: Chính quyền vào cuộc, tất cả sân buộc phải dừng hoạt động

Vụ 18 sân pickleball trái phép ở Cầu Giấy: Chính quyền vào cuộc, tất cả sân buộc phải dừng hoạt động

Thời sự - 10 phút trước

GĐXH - Sau phản ánh Gia đình và Xã hội về việc 18 sân pickleball trái phép tại KĐT mới Cầu Giấy "hồi sinh" sau sáp nhập, chính quyền địa phương đã có động thái vào cuộc quyết liệt. Toàn bộ cụm sân đã phải dừng hoạt động. Hiện UBND phường Cầu Giấy đang thiết lập hồ sơ để xử lý dứt điểm vi phạm.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nhiệt độ Thủ đô cao nhất bao nhiêu khi vào đợt nắng nóng mới?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nhiệt độ Thủ đô cao nhất bao nhiêu khi vào đợt nắng nóng mới?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày mai (8/8), miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ bắt đầu một đợt nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ dự báo có nơi trên 36 độ.

Luật sư nói gì về vụ mẹ bế con nhỏ bị ép rời taxi công nghệ ở Thái Nguyên?

Luật sư nói gì về vụ mẹ bế con nhỏ bị ép rời taxi công nghệ ở Thái Nguyên?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người chặn xe taxi công nghệ, yêu cầu hành khách có phụ nữ bế con nhỏ rời khỏi xe tại Bến xe trung tâm Thái Nguyên gây bức xúc, đặt ra nhiều tranh cãi về quyền lựa chọn phương tiện của người dân.

Hà Nội và Miền Bắc lại sắp đón nắng nóng sau mưa lớn

Hà Nội và Miền Bắc lại sắp đón nắng nóng sau mưa lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau đợt mưa lớn Hà Nội và Miền Bắc lại sắp đón nắng nóng, mức nhiệt có nơi trên 36 độ C.

Tin sáng 7/8: Hà Nội sẽ cấm những tuyến đường nào phục vụ các ngày lễ lớn? Chính thức dùng căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội

Tin sáng 7/8: Hà Nội sẽ cấm những tuyến đường nào phục vụ các ngày lễ lớn? Chính thức dùng căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Trong các ngày từ 7-10/8, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hà Nội cấm phương tiện để phục vụ một số hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; Từ ngày 1/8/2025, mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia sẽ được thay thế bằng số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân.

Hà Nội: Cấm hoàn toàn phương tiện trên nhiều tuyến phố trung tâm từ ngày 7- 10/8, người dân cần lưu ý

Hà Nội: Cấm hoàn toàn phương tiện trên nhiều tuyến phố trung tâm từ ngày 7- 10/8, người dân cần lưu ý

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày hội Vì Thủ đô bình yên, Công an TP Hà Nội sẽ tiến hành cấm và hạn chế phương tiện trên hàng loạt tuyến phố trung tâm trong các ngày từ 7/8 đến 10/8.

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường phục vụ hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường phục vụ hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Thời sự - 23 giờ trước

Trong các ngày từ 7-10/8, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Hà Nội cấm phương tiện phục vụ một số hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày hội Vì Thủ đô bình yên.

Cầu Phong Châu ở Phú Thọ sẽ được hợp long vào ngày nào?

Cầu Phong Châu ở Phú Thọ sẽ được hợp long vào ngày nào?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Cầu Phong Châu sẽ được đẩy nhanh tiến độ để hợp long cầu vào ngày 2/9/2025 và đưa công trình vào sử dụng vào đầu tháng 10/2025.

Diễn đàn 'Kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ'

Diễn đàn 'Kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ'

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 6/8, tại phường Thành Vinh (Nghệ An), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và Hội Làm vườn Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ".

Những nơi nào ở miền Bắc sẽ có mưa rất to trong hôm nay?

Những nơi nào ở miền Bắc sẽ có mưa rất to trong hôm nay?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở miền Bắc hôm nay sẽ tập trung tại khu vực miền núi và trung du. Mưa rào và dông chủ yếu diễn ra vào chiều tối và đêm, một số điểm mưa to có thể đạt tới 250mm.

Xem nhiều

Thông tin mới nhất về những trận mưa lớn sắp trút xuống miền Bắc

Thông tin mới nhất về những trận mưa lớn sắp trút xuống miền Bắc

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều 5/8 đến ngày 6/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa có nơi trên 150mm.

Hà Nội và Miền Bắc lại sắp đón nắng nóng sau mưa lớn

Hà Nội và Miền Bắc lại sắp đón nắng nóng sau mưa lớn

Thời sự
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô nắng nóng mạnh vào ban ngày, thay đổi thời tiết vào ban đêm

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô nắng nóng mạnh vào ban ngày, thay đổi thời tiết vào ban đêm

Thời sự
Những nơi nào ở miền Bắc sẽ có mưa rất to trong hôm nay?

Những nơi nào ở miền Bắc sẽ có mưa rất to trong hôm nay?

Thời sự
Hà Nội: 18 sân pickleball trái phép trên đất dự án ở Cầu Giấy 'hồi sinh' sau sáp nhập

Hà Nội: 18 sân pickleball trái phép trên đất dự án ở Cầu Giấy 'hồi sinh' sau sáp nhập

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top