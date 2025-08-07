Tai nạn trên Quốc lộ 1 qua TP Huế, nữ sinh viên tử vong thương tâm
GĐXH - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn TP Huế khiến một nữ sinh viên tử vong tại chỗ, nam sinh đi cùng bị thương.
Chiều 7/8, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong.
Khoảng 10h18 cùng ngày, tại Km875 Quốc lộ 1, anh D.M.G. (SN 2005, trú tại Quảng Trị; sinh viên một trường đại học ở Đà Nẵng) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 73AF-090.xx, chở phía sau chị P.T.T.N. (SN 2005, trú tại TP Đà Nẵng) học cùng trường với anh G. di chuyển ở làn giữa đường theo hướng Nam - Bắc.
Khi đến địa điểm trên, xe mô tô của anh G. xảy ra va chạm với một xe mô tô chở hàng (chưa rõ biển số và người điều khiển) đi cùng chiều ở làn trong cùng bên phải, khi xe này chuyển hướng sang làn giữa. Vụ va chạm khiến anh G. mất lái, ngã về phía bên trái.
Cùng lúc, xe ô tô đầu kéo biển số 98H-076.xx kéo theo rơ-moóc 98RM-034.xx do anh V.V.H.S. (SN 1985, trú tại Quảng Trị) điều khiển đi cùng chiều phía sau, lao tới và xảy ra va chạm với phương tiện của anh G.
Hậu quả, chị N. tử vong tại chỗ, anh G. bị xây xát, xe mô tô bị hư hỏng. Người điều khiển xe mô tô chở hàng rời khỏi hiện trường, hướng về TP Huế.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.
Vụ 18 sân pickleball trái phép ở Cầu Giấy: Chính quyền vào cuộc, tất cả sân buộc phải dừng hoạt độngThời sự - 10 phút trước
GĐXH - Sau phản ánh Gia đình và Xã hội về việc 18 sân pickleball trái phép tại KĐT mới Cầu Giấy "hồi sinh" sau sáp nhập, chính quyền địa phương đã có động thái vào cuộc quyết liệt. Toàn bộ cụm sân đã phải dừng hoạt động. Hiện UBND phường Cầu Giấy đang thiết lập hồ sơ để xử lý dứt điểm vi phạm.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nhiệt độ Thủ đô cao nhất bao nhiêu khi vào đợt nắng nóng mới?Thời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày mai (8/8), miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ bắt đầu một đợt nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ dự báo có nơi trên 36 độ.
Luật sư nói gì về vụ mẹ bế con nhỏ bị ép rời taxi công nghệ ở Thái Nguyên?Thời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người chặn xe taxi công nghệ, yêu cầu hành khách có phụ nữ bế con nhỏ rời khỏi xe tại Bến xe trung tâm Thái Nguyên gây bức xúc, đặt ra nhiều tranh cãi về quyền lựa chọn phương tiện của người dân.
Hà Nội và Miền Bắc lại sắp đón nắng nóng sau mưa lớnThời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau đợt mưa lớn Hà Nội và Miền Bắc lại sắp đón nắng nóng, mức nhiệt có nơi trên 36 độ C.
Tin sáng 7/8: Hà Nội sẽ cấm những tuyến đường nào phục vụ các ngày lễ lớn? Chính thức dùng căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hộiThời sự - 12 giờ trước
GĐXH - Trong các ngày từ 7-10/8, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hà Nội cấm phương tiện để phục vụ một số hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; Từ ngày 1/8/2025, mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia sẽ được thay thế bằng số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân.
Hà Nội: Cấm hoàn toàn phương tiện trên nhiều tuyến phố trung tâm từ ngày 7- 10/8, người dân cần lưu ýThời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày hội Vì Thủ đô bình yên, Công an TP Hà Nội sẽ tiến hành cấm và hạn chế phương tiện trên hàng loạt tuyến phố trung tâm trong các ngày từ 7/8 đến 10/8.
Hà Nội cấm nhiều tuyến đường phục vụ hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9Thời sự - 23 giờ trước
Trong các ngày từ 7-10/8, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Hà Nội cấm phương tiện phục vụ một số hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày hội Vì Thủ đô bình yên.
Cầu Phong Châu ở Phú Thọ sẽ được hợp long vào ngày nào?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Cầu Phong Châu sẽ được đẩy nhanh tiến độ để hợp long cầu vào ngày 2/9/2025 và đưa công trình vào sử dụng vào đầu tháng 10/2025.
Diễn đàn 'Kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ'Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 6/8, tại phường Thành Vinh (Nghệ An), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và Hội Làm vườn Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ".
Những nơi nào ở miền Bắc sẽ có mưa rất to trong hôm nay?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở miền Bắc hôm nay sẽ tập trung tại khu vực miền núi và trung du. Mưa rào và dông chủ yếu diễn ra vào chiều tối và đêm, một số điểm mưa to có thể đạt tới 250mm.
Thông tin mới nhất về những trận mưa lớn sắp trút xuống miền BắcThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều 5/8 đến ngày 6/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa có nơi trên 150mm.