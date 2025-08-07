Tai nạn trên Quốc lộ 1 qua TP Huế, nữ sinh viên tử vong thương tâm

Chiều 7/8, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong.

Khoảng 10h18 cùng ngày, tại Km875 Quốc lộ 1, anh D.M.G. (SN 2005, trú tại Quảng Trị; sinh viên một trường đại học ở Đà Nẵng) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 73AF-090.xx, chở phía sau chị P.T.T.N. (SN 2005, trú tại TP Đà Nẵng) học cùng trường với anh G. di chuyển ở làn giữa đường theo hướng Nam - Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến địa điểm trên, xe mô tô của anh G. xảy ra va chạm với một xe mô tô chở hàng (chưa rõ biển số và người điều khiển) đi cùng chiều ở làn trong cùng bên phải, khi xe này chuyển hướng sang làn giữa. Vụ va chạm khiến anh G. mất lái, ngã về phía bên trái.

Cùng lúc, xe ô tô đầu kéo biển số 98H-076.xx kéo theo rơ-moóc 98RM-034.xx do anh V.V.H.S. (SN 1985, trú tại Quảng Trị) điều khiển đi cùng chiều phía sau, lao tới và xảy ra va chạm với phương tiện của anh G.

Hậu quả, chị N. tử vong tại chỗ, anh G. bị xây xát, xe mô tô bị hư hỏng. Người điều khiển xe mô tô chở hàng rời khỏi hiện trường, hướng về TP Huế.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến hai vợ chồng tử vong GĐXH - Điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến 2 vợ chồng tử vong, Hà Nhật Kiều vừa bị lực lượng chức năng khởi tố.



