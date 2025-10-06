Tin sáng 6/10: Có thể sắp xếp, sáp nhập các trường đại học từ năm 2026; Hoàn lưu bão Matmo rộng, gió mạnh có thể kéo dài

Có thể sắp xếp, sáp nhập các trường đại học từ năm 2026

Thông tin trên VTV, chiều 5/10, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 9/2025, ông Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin về chủ trương sắp xếp, sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết, chủ trương này đã được Bộ Chính trị khẳng định rõ tại Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Ông cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng 2 đề án quan trọng.

Ông Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trả lời tại họp báo.

Một là đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Hai là đề án chuyển một số cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp về địa phương quản lý. Quá trình này sẽ được triển khai công khai, minh bạch, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành Trung ương, địa phương và đặc biệt là sự đồng thuận của chính các cơ sở giáo dục.

Việc sắp xếp lại hệ thống giáo dục đại học và nghề nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo ra một bước chuyển biến lớn về chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Hoàn lưu bão Matmo rộng, gió mạnh có thể kéo dài

Báo Tuổi trẻ cho hay, cường độ bão hiện mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Thời điểm này bão Matmo đang mạnh nhất và bão đang đi theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Ngoài gió mạnh trên biển và đất liền, bão Matmo cũng sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ, trong đó trọng tâm các tỉnh trung du và vùng núi Bắc Bộ, với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 400mm ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang... Còn khu vực đồng bằng Bắc Bộ lượng mưa dự báo 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Matmo lúc 13h chiều 5-10 - Ảnh: NCHMF

Với lượng mưa lớn như vậy, cần đề phòng lũ lớn trên các sông ở Bắc Bộ, có thể lên báo động 2 - báo động 3, một số nơi trên báo động 3. Đồng thời lưu lượng lũ về các hồ chứa có thể tăng cao từ ngày hôm nay 6/10 đến 9/10. Cũng do ảnh hưởng của bão Matmo ngày hôm nay và ngày mai 7/10, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn thì nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và trung du.

Chính quyền các địa phương cần rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, các điểm gây nghẽn dòng thì cần sơ tán người dân để bảo đảm an toàn.

Tin lời mời "việc nhẹ, lương cao", nam thanh niên 17 tuổi người Điện Biên lạc giữa Hà Nội

Chia sẻ từ Báo Sức khỏe & Đời sống, Trang Thông tin điện tử Công an TP Hà Nội thông tin, ngày 2/10, trong quá trình tuần tra địa bàn, tổ công tác Công an phường Yên Hòa, Hà Nội đã phát hiện thiếu niên có biểu hiện lạc đường tại khu vực Nam Trung Yên.

Qua tiếp cận, thiếu niên được xác định là G.A.D. (17 tuổi, dân tộc Mông, xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên). D. cho biết hiện đang làm thuê tại một công ty sản xuất bàn chải đánh răng ở TP Hải Phòng.

Theo lời kể, thời gian gần đây em D. sử dụng mạng xã hội Facebook và được một đối tượng tự xưng là "chuyên gia môi giới việc làm" liên hệ, mời sang Thái Lan làm việc với mức lương 50 triệu đồng/tháng. Đối tượng hẹn đón D. tại bến xe Mỹ Đình, sau đó đưa đi bằng đường hàng không. Tin lời dụ dỗ "việc nhẹ, lương cao", D. đã rời công ty ở Hải Phòng và di chuyển đến Hà Nội theo chỉ dẫn.

Cán bộ Công an phường Yên Hòa giúp đỡ nam thanh niên về với gia đình ở Điện Biên. Ảnh: Trang Thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ tuần tra đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an phường, đồng thời đưa D. về trụ sở. Tại đây, cán bộ Công an đã phân tích, giải thích để D. hiểu rõ chiêu trò lừa đảo tuyển dụng lao động bất hợp pháp trên không gian mạng, đồng thời liên hệ với gia đình để bảo đảm an toàn cho em. Sau khi được hỗ trợ, D. đã trở về đoàn tụ với gia đình ở Điện Biên.

Từ vụ việc này, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin theo những lời mời gọi xuất cảnh trái phép với lời hứa "việc nhẹ, lương cao" sang Thái Lan, Campuchia hoặc các quốc gia khác. Khi phát hiện dấu hiệu bị dụ dỗ, lừa gạt, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được bảo vệ và xử lý kịp thời.

Cháy xe giường nằm trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hành khách hoảng loạn

Theo VietnamNet, khoảng 13h30 chiều 5/10, xe khách loại 34 giường nằm biển kiểm soát tỉnh Bến Tre lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng di chuyển Tây Ninh về Đồng Tháp.

Khi xe di chuyển đến địa phận xã Thủ Thừa (Tây Ninh), bất ngờ bốc cháy từ phía đuôi. Phát hiện sự cố, tài xế đã kịp thời cho xe tấp vào làn dừng khẩn cấp.

Xe khách giường nằm xảy ra cháy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương. Ảnh: AH

Sự cố khiến nhiều hành khách hoảng loạn, nhanh chóng rời khỏi xe, làm tình hình trở nên hỗn loạn.

Lực lượng CSGT Đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục CSGT) đang tuần tra đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cán bộ CSGT phối hợp với người dân dùng bình chữa cháy mini để khống chế ngọn lửa.

Khoảng 20 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc khiến giao thông trên tuyến cao tốc huyết mạch kết nối TPHCM với các tỉnh miền Tây bị ùn cục bộ.

Tàu cá Bình Định cùng 11 ngư dân bị tàu lạ tông chìm, thuyền trưởng mất tích

VTC cho hay, theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, khoảng 22h30 ngày 4/10, tàu cá BĐ 83019-TS đang hoạt động cách cửa biển Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 17 hải lý về hướng Đông Nam thì bị một tàu chở dầu nước ngoài lưu thông theo hướng Nam – Bắc đâm trúng.

Cú va chạm khiến tàu cá BĐ 83019-TS chìm hoàn toàn, mất tín hiệu giám sát hành trình lúc 22h48. Trên tàu có 11 ngư dân. Sau khi phát tín hiệu cấp cứu, tàu cá BV 95869-TS do ông Nguyễn Văn Tạo (SN 1989, trú xã Cát Tiến) làm thuyền trưởng đã kịp thời tiếp cận, cứu được 10 người. Riêng thuyền trưởng Nguyễn Trần Út hiện mất tích, nghi mắc kẹt trong cabin tàu.

Ảnh minh họa

Ngay trong đêm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã có báo cáo, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, IV điều động phương tiện tham gia tìm kiếm thuyền trưởng Nguyễn Trần Út. Đồng thời, đơn vị đề xuất UBND tỉnh thông báo, trao đổi với Cục Hàng hải để xác minh thông tin tàu chở dầu nước ngoài và phối hợp xử lý vụ việc.

Bộ GD-ĐT sẽ giải quyết triệt để lạm thu, khoản thu "biến tướng" đầu năm học

Theo VOV, chiều 5/10, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2025, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Lê Tấn Dũng cho biết, thời gian qua, bộ và các cấp chính quyền địa phương đã ban hành rất nhiều văn bản để chấn chỉnh tình trạng lạm thu, biến tướng các khoản thu tự nguyện thành bắt buộc.

Một là, yêu cầu các cấp, các ngành phải thực hiện nghiêm túc chính sách về học phí, miễn, giảm, hỗ trợ theo đúng Nghị định 238 ngày 03/9/2025 của Chính phủ. Đây là quy định đã có Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ, cần phải thực hiện nghiêm.

Hai là, mọi khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nghiêm cấm các cơ sở giáo dục tự đặt ra các khoản thu trái quy định.

Ba là, việc vận động, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Bốn là, thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn để đảm bảo minh bạch cho phụ huynh và học sinh.

Chú thích: Ảnh minh họa

Năm là, hoan nghênh và nhân rộng các chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền địa phương. Cụ thể: Nhà trường tuyệt đối không gộp nhiều khoản thu hoặc thu trước cho nhiều kỳ. Không lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản trái quy định.

Sáu là, Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học...) để điều chỉnh, bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi của người học.

Bảy là, Bộ sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Khi phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Dù thanh tra chuyên ngành đã chuyển về Thanh tra Chính phủ, Bộ vẫn thực hiện chức năng kiểm tra và xử lý khi có phản ánh.

Tám là, kiến nghị các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tăng cường giám sát thường xuyên việc thực hiện các quy định này ở cả cấp trung ương và địa phương.

Chín là, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã) thường xuyên kiểm tra, thanh tra để chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm ngay tại cơ sở giáo dục trên địa bàn theo đúng phân cấp quản lý.