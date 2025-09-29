Tin bão mới nhất: Bão số 10 áp sát đất liền Trung Bộ, nơi nào tâm điểm mưa to?

Tin bão mới nhất – cơn bão số 10

Theo tin bão mới nhất, bão số 10 đã chạm bờ khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh, cường độ của bão giật cấp 11. Bão vẫn di chuyển theo Tây Tây Bắc, 20-25km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng của gió bão là từ Thanh Hóa đến xuống phía Bắc Quảng Trị.

Mưa lớn do bão tiếp tục mở rộng ra khắp các khu vực từ Bắc Bộ trở xuống Đà Nẵng. Thời gian mưa kéo dài đến 30/9, trọng tâm mưa là đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa xuống đến phía Bắc của tỉnh Quảng Trị. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200-350mm, có nơi mưa to trên 500mm.

Cảnh báo mưa có cường suất lớn trên 200mm/3h có thể gây ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất hay ngập lụt.

Từ đêm qua (28/9) đến sáng nay 29/9, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông của khu vực Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>70mm/3h).

Ngoài ra, khu vực Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>70mm/3h).

Dự báo, từ đêm 30/9, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.

Khi có sự cố về thiên tai, tai nạn người dân gọi ngay đến tổng đài khẩn cấp quốc gia 112 để nhận được sự trợ giúp kịp thời.

Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rất to do ảnh hưởng của bão số 10. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 29-30/9

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ: Có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng vùng đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to đến đêm 29/9, sau có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

- Thời tiết khu vực từ Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng: Có mưa to đến rất to; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng từ ngày 29/9 mưa giảm dần.

- Thời tiết khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Thời tiết các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Quảng Ngãi đêm 28/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 30/9 đến ngày 7/10

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Đêm 30/9 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 2/10, có mưa rào và dông vài nơi.

- Thời tiết từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên Hải Nam Trung Bộ: Từ khoảng ngày 4-8/10, khả năng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng.

- Thời tiết Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 04-08/10, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

