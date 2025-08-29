Xăng E10 sẽ thay xăng truyền thống từ 2026: Những băn khoăn người dân muốn được giải đáp

Hà Nội bố trí gần 170 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 GĐXH - Ngày 27/8, UBND TP Hà Nội cho hay, Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường yêu cầu khẩn trương bố trí bãi trông giữ phương tiện để phục vụ sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm 80 CTM8 thành công và Quốc khánh 2/9. Các khu vực công cộng, trường học, trụ sở cơ quan sẽ được tận dụng làm bãi đỗ xe, toàn bộ đều miễn phí.

Xăng E10 và những băn khoăn từ người dân

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo đề xuất, từ 1/1/2026 đến hết năm 2030, toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn và kinh doanh trên thị trường để sử dụng cho ô tô, xe máy là xăng E10. Từ năm 2031, toàn bộ xăng lưu thông sẽ là E15 hoặc tỷ lệ sinh học khác do Bộ trưởng Công Thương quy định.

Đề xuất này đồng nghĩa từ năm 2026, thị trường chỉ cho phép lưu hành xăng E10 và xăng A95 sẽ biến mất khỏi thị trường. Bên cạnh các lợi ích mà cơ quan quản lý đưa ra, nhiều người dân vẫn băn khoăn về tính an toàn và sự phù hợp của xăng E10 trong điều kiện thực tế.

Nhiều ý kiến bày tỏ sẽ ủng hộ hoàn toàn xăng E10 thay thế các loại xăng hiện có trên thị trường nếu xăng E10 thực sự an toàn cho động cơ và giúp giảm ô nhiễm không khí.

Chia sẻ với phóng viên, chị Lê Thị Hoàn (39 tuổi, ở phường Hoàng Mai, Hà Nội) thẳng thắn: "Mối quan tâm của tôi là ai sẽ là người chịu trách nhiệm nếu như sử dụng xăng sinh học E10, phương tiện cá nhân gặp sự cố như tắt máy, nóng máy… và thậm chí là gây cháy nổ?".

Chị Hoàn cho rằng, Nhà nước cần công bố đầy đủ các nghiên cứu khoa học, thử nghiệm thực tế trên nhiều dòng xe, cũng như đưa ra lộ trình hợp lý thay vì áp dụng ngay lập tức.

Anh Hoàng Đăng Minh (ở Phú Thọ) đồng tình với quan điểm của chị Hoàn. Bởi theo anh Minh, nếu chứng minh được an toàn, hiệu quả và có chính sách hỗ trợ, người dân sẽ dần chấp nhận và yên tâm sử dụng. Nếu có sự áp đặt, chỉ e sẽ có sự phản ứng của xã hội.

Bên cạnh sự lo ngại về tính thử nghiệm, nhiều ý kiến cho rằng, Bộ Công thương nên cho phép lưu hành song song xăng E10 với các loại xăng hiện có để người tiêu dùng đa dạng lựa chọn dựa trên nhu cầu và điều kiện tài chính.

Bởi thị trường là thước đo chính xác nhất cho chất lượng sản phẩm. Nếu E10 thực sự tốt, tiết kiệm và an toàn, người dân sẽ tự nguyện sử dụng mà không cần bắt buộc.

Người dân ủng hộ khi xăng E10 minh bạch chất lượng

Trong khi đó, một bộ phận người tiêu dùng khác lại nhìn nhận tích cực hơn. "Nếu xăng E10 thực sự an toàn cho động cơ và giúp giảm ô nhiễm không khí, tôi ủng hộ. Nhưng quan trọng là phải minh bạch chất lượng", anh Bảo Minh (ở Phương Liệt, Hà Nội) cho hay.

Trước đó, tại dự thảo, Bộ Công Thương cũng dẫn các nghiên cứu quốc tế về xăng sinh học E10 giúp giảm phát thải khí CO2 khoảng 3-5% so với xăng truyền thống.

Giả định áp dụng xăng E10 cho 10 triệu tấn xăng tiêu thụ tại Việt Nam mỗi năm, lượng khí CO2 có thể giảm khoảng 640.000-800.000 tấn mỗi năm (theo Viện Công nghệ Năng lượng), gấp 6-8 lần so với thực trạng sử dụng E5 tại Việt Nam.

Bộ Công Thương nhấn mạnh, E10 an toàn cho động cơ. Các hãng xe lớn như Toyota, Honda, Ford cùng các tổ chức kỹ thuật quốc tế và cơ quan kiểm định trong nước đều khẳng định loại xăng này không gây hại nếu đáp ứng đúng tiêu chuẩn chất lượng.

Thậm chí, E10 còn có chỉ số octan cao hơn, giúp động cơ vận hành hiệu quả, giảm hiện tượng kích nổ và chi phí bảo dưỡng.

Về kinh tế, Bộ cho rằng việc tiếp tục duy trì nhiên liệu xăng – đặc biệt là xăng sinh học – giúp tận dụng hạ tầng hiện có, tránh chi phí đầu tư lớn cho trạm sạc xe điện.

Nguồn thu từ xăng dầu hiện đóng góp khoảng 250.000-300.000 tỷ đồng/năm cho ngân sách, trong khi xe điện đang được ưu đãi mạnh có thể làm giảm thu ngân sách. Đồng thời, tăng nhập khẩu etanol từ Mỹ để pha chế cũng góp phần cân bằng thương mại và củng cố quan hệ đối tác chiến lược.

Theo Bộ Công Thương, xăng E10 là "giải pháp y tế công cộng tức thời, chi phí thấp" giúp cải thiện chất lượng không khí, giảm nhập viện, tử vong do ô nhiễm và mang lại lợi ích kinh tế vượt trội.

Trước đó, từ ngày 1/8, 2 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn nhất cả nước là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) cho biết sẽ thí điểm bán xăng E10 tại TPHCM, TP Hà Nội và TP Hải Phòng. Petrolimex sẽ thí điểm kinh doanh xăng E10 tại 36 cửa hàng xăng dầu thuộc địa bàn TPHCM (trước sáp nhập). PV Oil thí điểm bán loại xăng này tại 4 cửa hàng xăng dầu ở TP Hà Nội và 2 cửa hàng ở TP Hải Phòng. Các cửa hàng xăng dầu được chọn để bán thí điểm mặt hàng xăng E10 RON 95 sẽ ngưng bán xăng E5 RON 92.