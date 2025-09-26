Đa dạng mẫu mã, hương vị nhưng quầy bánh Trung thu vẫn vắng vẻ
GĐXH - Thời điểm này, các siêu thị, hệ thống bán lẻ, cửa hàng và các quầy hàng bên đường đều đầy ắp bánh trung thu với đa dạng mẫu mã, kích thước và hương vị. Song, thực tế cho thấy, các quầy hàng lại vắng khách hàng.
Ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống cho thấy, những ngày đầu tháng 8 âm lịch, trên khắp các tuyến phố, siêu thị và hệ thống bán lẻ, quầy bánh Trung thu đã được dựng lên từ rất sớm, bày biện bắt mắt với nhiều mẫu mã mới lạ.
Tuy nhiên, dù chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là chính thức Tết Trung thu nhưng không khí mua bán tại các quầy bánh lại khá trầm lắng, trái ngược với sự rộn ràng vốn có của những mùa Trung thu trước đây.
Tại một siêu thị lớn trên địa bàn phường Cầu Giấy (Thành phố Hà Nội), khu vực bày bán bánh Trung thu chiếm vị trí trang trọng ngay lối vào. Quầy bánh trung thu cũng rực rỡ sắc đỏ, vàng với nhiều thương hiệu quen thuộc như Kinh Đô, Hữu Nghị…
Đa dạng mẫu mã, hương vị nhưng quầy bánh Trung thu vẫn vắng vẻ.
Năm nay, bên cạnh các dòng bánh truyền thống, nhiều doanh nghiệp tung ra sản phẩm mới như bánh nhân mè đen chà bông, mè đen chà bông trứng muối, mochi trà xanh lá dứa, nhân sen, cùng dòng bánh "healthy" ít đường, bánh nhân thập cẩm hạt dinh dưỡng, bánh trà xanh, cà phê hay sầu riêng nhằm đáp ứng thị hiếu đa dạng.
Theo đó, giá bán dao động từ 68.000 – 75.000 đồng/chiếc, nhiều loại khác có giá 60.000 – 120.000 đồng/chiếc; các hộp cao cấp có giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng.
Tuy nhiên, trái ngược với sự đầu tư về hình thức và hương vị, lượng khách đến quầy lại khá thưa vắng.
Chị Lan - nhân viên bán hàng cho biết, khách chủ yếu chỉ dừng lại ngắm nghía rồi đi, ít người mua ngay. Một số khách có nhu cầu mua theo hộp để biết tặng. So với những năm trước, sức mua giảm rõ rệt.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các hệ thống cửa hàng tiện lợi. Dù trưng bày nhiều loại bánh Trung thu mini giá mềm chỉ 20.000 – 30.000 đồng/chiếc, lượng khách vẫn không mấy cải thiện.
Trên các tuyến đường lớn như Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, hàng loạt ki-ốt bánh Trung thu được dựng lên từ những ngày đầu tháng 7 âm lịch. Song, nhiều quầy vắng khách, nhân viên ngồi chơi điện thoại hoặc tranh thủ dọn dẹp.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân của tình trạng này trước hết đến từ áp lực kinh tế, khi chi phí sinh hoạt tăng cao, người dân cân nhắc kỹ trước khi chi tiêu cho các sản phẩm mang tính mùa vụ. Bên cạnh đó, sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng cũng khiến bánh Trung thu không còn hấp dẫn như trước.
Ngoài ra, một bộ phận giới trẻ ưa chuộng đồ ăn nhanh, bánh ngọt ngoại nhập hơn là những chiếc bánh nướng, bánh dẻo truyền thống, cho dù nay đã có thêm nhiều biến tấu mới như nhân mè đen chà bông hay mochi trà xanh lá dứa.
Tuy nhiên, ở góc độ là người tiêu dùng thông thái, chị Nguyễn Thị Vân Anh (43 tuổi, ở phường Cầu Giấy, Hà Nội) lại ưu tiên lựa chọn những loại bánh trung thu mới có vị ngọt thanh nhẹ như bánh nướng nhân cốm, nhân cốm dừa… với vị cốm tự nhiên, không ngấy.
Tết Trung thu vốn là dịp đoàn viên, chiếc bánh nướng, bánh dẻo mang ý nghĩa sum họp, sẻ chia.
Tuy nhiên, việc thị trường tiêu thụ kém sôi động năm nay cho thấy xu hướng tiêu dùng đang thay đổi. Nhiều quầy bánh lung linh sắc màu nhưng lại vắng bóng người mua, gợi lên nỗi trăn trở về cách gìn giữ, làm mới nét đẹp truyền thống trong nhịp sống hiện đại.
Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng thấy: Kia Seltos, Kia Sonet chưa bao giờ rẻ thếGiá cả thị trường - 58 phút trước
GĐXH - Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc lên tới 90 triệu đồng nhờ ưu đãi tới 100% phí trước bạ dành cho từng loại xe.
Xe ga 110cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp tựa SH Mode, trang bị ngang Air Blade, rẻ như VisionGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga 110cc của Honda đang khiến cho dân tình ‘dậy sóng’ bởi thiết kế đẹp lấn át cả SH Mode, mà giá bán lại chỉ tương đương với Vision.
Bão Ragasa vào đất liền: Chi 5.000 đồng, người đi chợ chỉ nhận về 2 quả chanhGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Nếu tại chợ đầu mối, 1kg chanh ta có giá 13.000 – 14.000 đồng thì tại chợ dân sinh, người dân chi 5.000 đồng sẽ chỉ nhận về 2 quả chanh.
Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại 5 phường thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ sau sáp nhậpGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Tháng 9/2025, thị trường bất động sản quận Bắc Từ Liêm cũ (Hà Nội) ghi nhận biến động mạnh ở phân khúc nhà mặt phố, khi giá nhà tăng vọt khiến nhiều người mua bán nhà bất ngờ.
Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảmGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm theo giá thế giới.
Giá iPhone 15, 14 mới nhất giảm mạnh, xả kho rẻ chưa từng thấy, cực dễ mua dù iPhone 17 xuất hiệnGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14, 15 mới nhất vẫn rất sẵn hàng tại Việt Nam và là dòng iPhone tầm trung cực kỳ hấp dẫn bởi ra mắt chưa quá lâu nhưng giá lại rẻ bèo, dễ mua.
Xe ô tô giá 160 triệu đồng ở Việt Nam: Xinh xắn, tiện nghi, phù hợp đô thị, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chi trả chỉ như Honda SHGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô điện sắp bán tại Việt Nam giá chỉ hơn 150 triệu, rẻ ngang xe ga cao cấp, phạm vi chạy 120–150 km, hứa hẹn "cơn sốt" xe điện đô thị.
Xe ga 100cc giá 16 triệu đồng thiết kế độc đáo hoài cổ, trang bị ngang Vision, rẻ hơn cả Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga có giá rẻ hơn cả Honda Wave Alpha, nhưng vẫn sở hữu những trang bị tương đối hiện đại so với tầm giá.
Trước bão Ragasa, giá rau xanh chợ đầu mối phía Nam chỉ từ 5.000 đồng/bóGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão Ragasa, nhiều người dân lo lắng giá cả các mặt hàng thiết yếu sẽ "nhảy múa" theo thời tiết. Tuy nhiên, thực tế, thị trường hàng hóa, thực phẩm vẫn giữ được sự ổn định, không xảy ra hiện tượng tăng giá bất thường.
Giá nhà riêng tại quận Bắc Từ Liêm cũ tăng nhiệt: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát, phường nào đang 'nóng'?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường nhà riêng tại 5 phường mới: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ tiếp tục ấm nóng.
Ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồngGiá cả thị trường
GĐXH - Một ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất huy động lên mức cao nhất 6,8%/năm với điều kiện gửi tiết kiệm tối thiểu 100 triệu đồng tại quầy giao dịch.