Hà Nội mở gian hàng trên sàn thương mại Shopee, 3 nhóm hàng này không nằm trong danh mục hàng hóa được bán GĐXH - Trước ngày 15/12, Hà Nội sẽ hoàn thành thí điểm Chương trình "Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô" và hình thành "Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội" trên sàn thương mại điện tử Shopee. Theo đó, danh mục hàng hóa được bán sẽ không bao gồm các sản phẩm nông, thủy sản tươi sống và sơ chế thuộc nhóm thực phẩm.

Ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống cho thấy, những ngày đầu tháng 8 âm lịch, trên khắp các tuyến phố, siêu thị và hệ thống bán lẻ, quầy bánh Trung thu đã được dựng lên từ rất sớm, bày biện bắt mắt với nhiều mẫu mã mới lạ.

Tuy nhiên, dù chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là chính thức Tết Trung thu nhưng không khí mua bán tại các quầy bánh lại khá trầm lắng, trái ngược với sự rộn ràng vốn có của những mùa Trung thu trước đây.

Tại một siêu thị lớn trên địa bàn phường Cầu Giấy (Thành phố Hà Nội), khu vực bày bán bánh Trung thu chiếm vị trí trang trọng ngay lối vào. Quầy bánh trung thu cũng rực rỡ sắc đỏ, vàng với nhiều thương hiệu quen thuộc như Kinh Đô, Hữu Nghị…

Đa dạng mẫu mã, hương vị nhưng quầy bánh Trung thu vẫn vắng vẻ.

Năm nay, bên cạnh các dòng bánh truyền thống, nhiều doanh nghiệp tung ra sản phẩm mới như bánh nhân mè đen chà bông, mè đen chà bông trứng muối, mochi trà xanh lá dứa, nhân sen, cùng dòng bánh "healthy" ít đường, bánh nhân thập cẩm hạt dinh dưỡng, bánh trà xanh, cà phê hay sầu riêng nhằm đáp ứng thị hiếu đa dạng.

Theo đó, giá bán dao động từ 68.000 – 75.000 đồng/chiếc, nhiều loại khác có giá 60.000 – 120.000 đồng/chiếc; các hộp cao cấp có giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng.

Tuy nhiên, trái ngược với sự đầu tư về hình thức và hương vị, lượng khách đến quầy lại khá thưa vắng.

Thời điểm này, các siêu thị, hệ thống bán lẻ, cửa hàng và các quầy hàng đều đầy ắp bánh trung thu với đa dạng mẫu mã, kích thước và hương vị. Song, thực tế cho thấy, các quầy hàng lại vắng khách hàng. Ảnh: Bảo Loan

Chị Lan - nhân viên bán hàng cho biết, khách chủ yếu chỉ dừng lại ngắm nghía rồi đi, ít người mua ngay. Một số khách có nhu cầu mua theo hộp để biết tặng. So với những năm trước, sức mua giảm rõ rệt.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các hệ thống cửa hàng tiện lợi. Dù trưng bày nhiều loại bánh Trung thu mini giá mềm chỉ 20.000 – 30.000 đồng/chiếc, lượng khách vẫn không mấy cải thiện.

Trên các tuyến đường lớn như Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, hàng loạt ki-ốt bánh Trung thu được dựng lên từ những ngày đầu tháng 7 âm lịch. Song, nhiều quầy vắng khách, nhân viên ngồi chơi điện thoại hoặc tranh thủ dọn dẹp.

Tết Trung thu vốn là dịp đoàn viên, chiếc bánh nướng, bánh dẻo mang ý nghĩa sum họp, sẻ chia. Ảnh: Bảo Loan

Theo các chuyên gia, nguyên nhân của tình trạng này trước hết đến từ áp lực kinh tế, khi chi phí sinh hoạt tăng cao, người dân cân nhắc kỹ trước khi chi tiêu cho các sản phẩm mang tính mùa vụ. Bên cạnh đó, sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng cũng khiến bánh Trung thu không còn hấp dẫn như trước.

Ngoài ra, một bộ phận giới trẻ ưa chuộng đồ ăn nhanh, bánh ngọt ngoại nhập hơn là những chiếc bánh nướng, bánh dẻo truyền thống, cho dù nay đã có thêm nhiều biến tấu mới như nhân mè đen chà bông hay mochi trà xanh lá dứa.

Tuy nhiên, ở góc độ là người tiêu dùng thông thái, chị Nguyễn Thị Vân Anh (43 tuổi, ở phường Cầu Giấy, Hà Nội) lại ưu tiên lựa chọn những loại bánh trung thu mới có vị ngọt thanh nhẹ như bánh nướng nhân cốm, nhân cốm dừa… với vị cốm tự nhiên, không ngấy.

Tết Trung thu vốn là dịp đoàn viên, chiếc bánh nướng, bánh dẻo mang ý nghĩa sum họp, sẻ chia.

Tuy nhiên, việc thị trường tiêu thụ kém sôi động năm nay cho thấy xu hướng tiêu dùng đang thay đổi. Nhiều quầy bánh lung linh sắc màu nhưng lại vắng bóng người mua, gợi lên nỗi trăn trở về cách gìn giữ, làm mới nét đẹp truyền thống trong nhịp sống hiện đại.

Vì sao người dân mong chờ đề xuất chủ sàn bán lẻ trực tuyến định danh người bán qua VNeID sớm thực thi? GĐXH - Một trong những điểm mới của dự Luật Thương mại điện tử được nhiều người dân mong chờ sớm thực thi là chủ nền tảng bán lẻ trực tuyến có thể phải định danh người bán hàng trên mạng trong nước qua VNeID.

Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTP GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (thôn Tiền Lệ, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) với 5 hành vi vi phạm.