Thị trường bánh trung thu nhộn nhịp với hương vị mới, kích cầu tiêu dùng giới trẻ với giá từ 68.000 đồng/chiếc
GĐXH - Năm nay, bên cạnh các loại bánh trung thu truyền thống như thập cẩm, hạt sen, trứng muối, thị trường còn xuất hiện nhiều nhân bánh lạ miệng như tiramisu, trà xanh matcha, socola hạt dẻ, thậm chí là phô mai việt quất.
Mặc dù Tết Trung thu năm nay vào ngày 6/10 dương lịch nhưng thời điểm này, nhiều thương hiệu đã sớm tung ra thị trường các sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng từ bao bì tới hương vị.
Theo ghi nhận của phóng viên, các thương hiệu lớn như Kinh Đô, Hải Hà, Bibica, Hữu Nghị… đồng loạt ra mắt dòng sản phẩm hương vị hiện đại để bắt kịp xu hướng tiêu dùng.
Thay vì chỉ hướng tới nhóm khách hàng trung niên, các thương hiệu cũng tập trung chinh phục giới trẻ bằng những loại nhân mang hương vị mới như: Than tre, tiramisu, trà xanh matcha, socola hạt dẻ, thậm chí là phô mai việt quất, trà xanh lá dứa...
Thị trường bánh trung thu nhộn nhịp với hương vị mới, kích cầu tiêu dùng nhóm khách hàng ưa trải nghiệm. Video: Bảo Loan
Anh Nguyễn Văn Hà – nhân viên tiếp thị quầy bánh trung thu siêu thị GO! Thănh Long (Hà Nội) cho biết, giới trẻ thích thử cái mới, không bị ràng buộc nhiều bởi thói quen truyền thống. Chính vì vậy, năm nay, hương vị tiramisu, matcha, trà xanh phô mai… được nhiều nhãn hàng đưa vào công thức sản xuất để tăng sự lựa chọn.
"Chính sự làm mới này không chỉ giúp doanh nghiệp giữ chân khách hàng cũ mà còn mở rộng tệp khách hàng mới, đặc biệt là người trẻ thành thị, dân văn phòng, nhóm khách hàng trẻ, ưa trải nghiệm và có khả năng chi tiêu cao", anh Hà cho hay.
Theo anh Hà, sự sáng tạo hương vị giúp thị trường phân hóa rõ rệt hơn, ngoài bánh truyền thống giá 40.000 – 68.000 đồng/chiếc, các dòng bánh hiện đại được đóng hộp thiết kế bắt mắt, giá dao động từ 250.000 – 600.000 đồng/hộp nhằm phục vụ các đối tượng khách hàng có nhu cầu làm quà tặng.
Nhiều thương hiệu còn tung gói "phiên bản giới hạn" nhân độc đáo, đi kèm trà hoặc cà phê cao cấp, với giá bán tới hàng triệu đồng.
Khảo sát tại một số siêu thị lớn ở TP Hà Nội, lượng khách trẻ quan tâm đến dòng bánh hương vị mới tăng rõ rệt.
Chị Phương Thảo (28 tuổi, ở phường Hà Đông) cho biết: "Tôi vốn ít ăn bánh trung thu truyền thống vì hơi ngọt, nhưng năm nay có loại tiramisu, trà xanh phô mai nên tôi mua thử. Cảm giác rất thú vị như đang ăn món tráng miệng phương Tây".
Trong khi đó, nhiều khách hàng lớn tuổi lại chọn mua cả bánh truyền thống lẫn bánh vị mới để làm quà tặng, bởi tính đa dạng giúp bộ sản phẩm hấp dẫn và sang trọng hơn.
Đại diện một thương hiệu bánh lớn tại Hà Nội cho biết, giới trẻ ngày nay ít ăn bánh trung thu truyền thống do ngọt đậm, hoặc nhân thập cẩm có vị mặn nhẹ đặc trưng nhưng lại sẵn sàng chi trả để thử hương vị mới, lạ miệng, gần với phong cách ẩm thực phương Tây.
Theo nhân viên quầy bánh trung thu tại các siêu thị Aone Mall Hà Đông (Hà Nội), lượng khách trẻ mua bánh vị mới tăng rõ rệt. Nhiều khách hàng trẻ ưu tiên lựa chọn các hộp bánh hiện đại, chứa hương vị hoàn toàn mới.
Việc đổi mới hương vị, kết hợp cùng bao bì hiện đại, đã biến bánh trung thu từ món quà truyền thống thành sản phẩm văn hóa mang tính trải nghiệm.
Điều này không chỉ kích cầu tiêu dùng trong nước mà còn mở ra cơ hội đưa bánh trung thu Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.
Với chiến lược sáng tạo và xu hướng tiêu dùng tích cực, thị trường bánh trung thu 2025 hứa hẹn tiếp tục tăng trưởng, vừa gìn giữ nét cổ truyền, vừa mang hơi thở hiện đại.
Giá lăn bánh Hyundai Accent mới nhất giảm sốc, rẻ hơn Vios, sedan hạng B chỉ hơn Kia MorningGiá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent mới nhất cực kỳ hấp dẫn nhờ ưu đãi lớn, sẽ thực hiện một màn bứt phá trước Honda City và Toyota Vios để trở thành ‘vua doanh số’ trong phân khúc xe cỡ B tại Việt Nam.
Giá iPhone 13, 13 Pro Max xuống thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù vẫn xịn chẳng thua kém iPhone 17 là baoGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 13 mới nhất là iPhone rẻ nhất còn hàng, trong khi đó, iPhone 13 Pro Max vẫn là mẫu iPhone 3 mắt giá rẻ hàng đầu.
Xe ga 110cc giá 21 triệu đồng thiết kế đẹp tựa SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Xe ga 110cc có giá siêu rẻ chỉ 21 triệu đồng, sẵn sàng thế chân Honda Vision vì đẹp hơn cả LEAD và SH Mode.
Xe sedan hạng B giá 421 triệu đồng: Trang bị đẳng cấp, vượt Honda City, rẻ hơn Vios, giá chỉ nhỉnh hơn MorningGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Xe sedan hạng B tại Việt Nam đang khiến Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent phải lép vế cả về kích thước, động cơ và giá bán.
Giá vàng hôm nay 15/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji liệu có còn giảm tiếp?Giá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng chiều mua vào trong khi giữ nguyên chiều bán ra.
Bánh Trung thu lên kệ sớm, đa dạng phân khúc, thị trường sôi động ngay đầu mùaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Trung thu, thị trường bánh Trung thu năm nay đã bước vào giai đoạn nhộn nhịp. Từ hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi cho tới các quầy lưu động trên phố, sản phẩm được bày bán sớm, mẫu mã bắt mắt, giá trải rộng từ bình dân đến cao cấp, đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng.
Xe ga 125cc giá 39 triệu đồng về Việt Nam trang bị động cơ hybrid xịn như Air Blade, rẻ ngang VisionGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc về Việt Nam không chênh lệch nhiều so với Honda Vision, nhưng những trang bị mà mẫu xe này sở hữu là khá ấn tượng, hoàn toàn có thể đe nẹt Air Blade.
Người mua vàng miếng lỗ nặng sau một tuầnGiá cả thị trường - 1 ngày trước
Tuần qua, giá vàng trong nước lập đỉnh cao nhất lịch sử, nhưng ngay sau đó rơi tự do khiến nhiều người mua lỗ nặng.
Xe máy điện của Honda về Việt Nam thiết kế đẹp, sang, pin siêu bền: Rẻ nhất 8,5 triệu đồng, đắt nhất bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện Honda giá rẻ có thể sắp xuất hiện trên thị trường Việt Nam trong thời gian tới với giá chưa tới 10 triệu đồng. Tuy nhiên, loại đắt nhất lên tới trên 100 triệu đồng.
Có 4 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Hoàng Mai, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 7 phường mới được hình thành từ quận Hoàng Mai cũ đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí có 4 tỷ đồng trong tay, người mua nhà cũng không dễ tìm được căn nhà ưng ý tại khu vực trung tâm.
Xe máy điện của Honda về Việt Nam thiết kế đẹp, sang, pin siêu bền: Rẻ nhất 8,5 triệu đồng, đắt nhất bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện Honda giá rẻ có thể sắp xuất hiện trên thị trường Việt Nam trong thời gian tới với giá chưa tới 10 triệu đồng. Tuy nhiên, loại đắt nhất lên tới trên 100 triệu đồng.