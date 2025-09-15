Thị trường bánh trung thu nhộn nhịp với hương vị mới, kích cầu tiêu dùng giới trẻ với giá từ 68.000 đồng/chiếc

Mặc dù Tết Trung thu năm nay vào ngày 6/10 dương lịch nhưng thời điểm này, nhiều thương hiệu đã sớm tung ra thị trường các sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng từ bao bì tới hương vị.

Theo ghi nhận của phóng viên, các thương hiệu lớn như Kinh Đô, Hải Hà, Bibica, Hữu Nghị… đồng loạt ra mắt dòng sản phẩm hương vị hiện đại để bắt kịp xu hướng tiêu dùng.

Thay vì chỉ hướng tới nhóm khách hàng trung niên, các thương hiệu cũng tập trung chinh phục giới trẻ bằng những loại nhân mang hương vị mới như: Than tre, tiramisu, trà xanh matcha, socola hạt dẻ, thậm chí là phô mai việt quất, trà xanh lá dứa...

Thị trường bánh trung thu nhộn nhịp với hương vị mới, kích cầu tiêu dùng nhóm khách hàng ưa trải nghiệm. Video: Bảo Loan

Anh Nguyễn Văn Hà – nhân viên tiếp thị quầy bánh trung thu siêu thị GO! Thănh Long (Hà Nội) cho biết, giới trẻ thích thử cái mới, không bị ràng buộc nhiều bởi thói quen truyền thống. Chính vì vậy, năm nay, hương vị tiramisu, matcha, trà xanh phô mai… được nhiều nhãn hàng đưa vào công thức sản xuất để tăng sự lựa chọn.

"Chính sự làm mới này không chỉ giúp doanh nghiệp giữ chân khách hàng cũ mà còn mở rộng tệp khách hàng mới, đặc biệt là người trẻ thành thị, dân văn phòng, nhóm khách hàng trẻ, ưa trải nghiệm và có khả năng chi tiêu cao", anh Hà cho hay.

Cận cảnh bánh trung thu nhân trà xanh phô mai, tiramisu phô mai đang được bày bán tại siêu thị Aone Mall Hà Đông và thu hút nhiều khách hàng ưa trải nghiệm vị giác. Ảnh: Bảo Loan

Theo anh Hà, sự sáng tạo hương vị giúp thị trường phân hóa rõ rệt hơn, ngoài bánh truyền thống giá 40.000 – 68.000 đồng/chiếc, các dòng bánh hiện đại được đóng hộp thiết kế bắt mắt, giá dao động từ 250.000 – 600.000 đồng/hộp nhằm phục vụ các đối tượng khách hàng có nhu cầu làm quà tặng.

Nhiều thương hiệu còn tung gói "phiên bản giới hạn" nhân độc đáo, đi kèm trà hoặc cà phê cao cấp, với giá bán tới hàng triệu đồng.

Khảo sát tại một số siêu thị lớn ở TP Hà Nội, lượng khách trẻ quan tâm đến dòng bánh hương vị mới tăng rõ rệt.

Chị Phương Thảo (28 tuổi, ở phường Hà Đông) cho biết: "Tôi vốn ít ăn bánh trung thu truyền thống vì hơi ngọt, nhưng năm nay có loại tiramisu, trà xanh phô mai nên tôi mua thử. Cảm giác rất thú vị như đang ăn món tráng miệng phương Tây".

Bánh trung thu nhân mochi trà xanh lá dứa được bày bán tại siêu thị GO! Thăng Long (phường Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Bảo Loan

Trong khi đó, nhiều khách hàng lớn tuổi lại chọn mua cả bánh truyền thống lẫn bánh vị mới để làm quà tặng, bởi tính đa dạng giúp bộ sản phẩm hấp dẫn và sang trọng hơn.

Đại diện một thương hiệu bánh lớn tại Hà Nội cho biết, giới trẻ ngày nay ít ăn bánh trung thu truyền thống do ngọt đậm, hoặc nhân thập cẩm có vị mặn nhẹ đặc trưng nhưng lại sẵn sàng chi trả để thử hương vị mới, lạ miệng, gần với phong cách ẩm thực phương Tây.

Theo nhân viên quầy bánh trung thu tại các siêu thị Aone Mall Hà Đông (Hà Nội), lượng khách trẻ mua bánh vị mới tăng rõ rệt. Nhiều khách hàng trẻ ưu tiên lựa chọn các hộp bánh hiện đại, chứa hương vị hoàn toàn mới.

Việc đổi mới hương vị, kết hợp cùng bao bì hiện đại, đã biến bánh trung thu từ món quà truyền thống thành sản phẩm văn hóa mang tính trải nghiệm.

Điều này không chỉ kích cầu tiêu dùng trong nước mà còn mở ra cơ hội đưa bánh trung thu Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

Với chiến lược sáng tạo và xu hướng tiêu dùng tích cực, thị trường bánh trung thu 2025 hứa hẹn tiếp tục tăng trưởng, vừa gìn giữ nét cổ truyền, vừa mang hơi thở hiện đại.

