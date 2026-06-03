Dự báo thời điểm mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay do nắng nóng
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng miền Bắc và miền Trung tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Mức nhiệt cao nhất từ 35-38 độ, thời gian nóng nhất từ 12-17h.
Dự báo nắng nóng miền Bắc và miền Trung còn kéo dài
Theo bản tin dự báo thời tiết, nắng nóng miền Bắc và miền Trung tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Nguyên nhân do vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh lên kèm theo hiệu ứng phơn.
Tuy nhiên nhiệt độ cao không kéo dài cả ngày, thời gian nhiệt độ cao mức nắng nóng trên 35 độ kéo dài từ 12-17h.
Dự báo mức độ nắng nóng miền Bắc giống ngày hôm qua. Nhiệt độ tại nhiều phường phổ biến trong khoảng 35-37 độ, riêng phường Hòa Bình mức nhiệt cao 38 độ.
Khu vực vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh khô nóng hơn có nơi vượt 39 độ.
Còn các nơi khác từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nhiệt độ phổ biến 36-38 độ.
Dự báo đợt nắng nóng lần này kéo dài đến tuần sau.
Tại khu vực Nam Bộ trong đó có TPHCM và Lâm Đồng cảnh báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến trong khoảng 30-70mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ ngập úng đô thị và lốc sét.
Trước khi có mưa, nhiều tỉnh thành khu vực Nam Bộ vẫn có nắng gián đoạn, mức nhiệt cao nhất tại các phường không quá 32 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 3/6 đến ngày 4/6:
- Khu vực Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.
- Khu vực Lâm Đồng và Nam Bộ: Có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ ngày 4/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).
- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 4/6 đến ngày 12/6:
- Bắc Bộ: Ngày 5/6 ngày nắng, khu vực đồng bằng có nắng nóng, từ ngày 6-8/6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng vùng núi từ đêm 4-7/6 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Khoảng từ chiều tối và đêm 8/6, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Ngày có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.
- Các khu vực khác: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tin sáng 3/6: Thông báo quan trọng về cách tính lương hưu, trợ cấp mới nhất từ 1/7; 8 trường hợp bị ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại Hà NộiThời sự - 17 phút trước
GĐXH - Từ ngày 1/7, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được tính theo Thông tư 14/2026/TT-BNV; Các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thông qua nhóm 5 nghị quyết lĩnh vực pháp chế trong đó có quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn.
Nắng nóng miền Bắc, miền Trung kéo dài đến bao giờ?Thời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng 35-37 độ còn kéo dài ở miền Bắc đến ngày 8/6. Trong khi nắng nóng miền Trung 35-38 độ có thể kéo dài đến ngày 11/6.
Tin sáng 2/6: Nơi nào nóng nhất cả nước trong tháng 6?; Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6Xã hội - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tháng 6, nắng nóng được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt tại Bắc Bộ và Trung Bộ, có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt; Trong thời gian diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6.
Sau kỳ thi lớp 10 chuyên, thí sinh Hà Nội bao giờ biết điểm thi, điểm chuẩn?Xã hội - 1 ngày trước
Kỳ thi vào lớp 10 chuyên của Hà Nội đã khép lại, điều thí sinh và phụ huynh quan tâm nhất lúc này là khi nào các trường chuyên trên toàn thành phố sẽ chính thức công bố điểm thi và điểm chuẩn.
Hà Nội sắp nâng gấp đôi mức phạt nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, riêng bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội kháo XVII dự kiến diễn ra ngày mai (2/6), UBND TP Hà Nội sẽ trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ô nhiễm giao thông chiếm tỷ trọng lớn, Hà Nội đề xuất lập vùng phát thải thấp khu vực trung tâm thành phốThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, trong đó giao thông được xác định là một trong những nguồn phát thải chính, là lý do Hà Nội đề xuất triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm thành phố.
Thu phí tham quan Hải Vân Quan từ ngày mai, những ai được miễn giảm vé?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 2/6, di tích Hải Vân Quan chính thức thu phí tham quan với mức 70.000 đồng/người/lượt. Đơn vị quản lý sẽ bán vé điện tử, ứng dụng camera AI để hỗ trợ kiểm soát lượng khách, đồng thời áp dụng chính sách miễn, giảm phí với nhiều người.
Bật mí nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại nóng như “đổ lửa” kéo dàiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng mới. Nguyên nhân do khối áp cao cận nhiệt nằm ở độ cao 3000-5000m bao trùm khu vực miền Bắc và miền Trung. Nhiều nơi mức nhiệt cao nhất ở mức 35-36 độ.
Khép lại kỳ thi vào lớp 10: Sĩ tử Hà Nội nhẹ nhõm, phụ huynh trút gánh loThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Tiếng trống báo hết giờ môn Toán sáng 31/5 không chỉ khép lại bài thi cuối cùng của hàng chục nghìn học sinh Hà Nội, mà còn đánh dấu sự kết thúc của một hành trình dài đầy nỗ lực, áp lực và kỳ vọng.
Hà Nội thu hồi 24 dự án chậm triển khai, nhiều dự án nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại bị 'khai tử'Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thu hồi 24 dự án chậm triển khai trên địa bàn sau khi rà soát hàng trăm dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.
Hoạt động quan trắc khí thải tại Sunhouse cần khách quan, minh bạch hơn khi ô nhiễm môi trường đang là 'điểm nghẽn' của Hà NộiThời sự
GĐXH - Sau phản ánh của người dân về tình trạng khói công nghiệp phát sinh từ khu vực Nhà máy Sunhouse vào buổi tối, đại diện Sunhouse tiếp tục có buổi làm việc với Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) vào ngày 28/5 để thông tin về công tác môi trường, hệ thống xử lý khí thải cũng như hoạt động quan trắc định kỳ tại nhà máy.