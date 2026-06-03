Dự báo thời điểm mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay do nắng nóng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Dự báo nắng nóng miền Bắc và miền Trung còn kéo dài

Theo bản tin dự báo thời tiết, nắng nóng miền Bắc và miền Trung tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Nguyên nhân do vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh lên kèm theo hiệu ứng phơn.

Tuy nhiên nhiệt độ cao không kéo dài cả ngày, thời gian nhiệt độ cao mức nắng nóng trên 35 độ kéo dài từ 12-17h.

Dự báo mức độ nắng nóng miền Bắc giống ngày hôm qua. Nhiệt độ tại nhiều phường phổ biến trong khoảng 35-37 độ, riêng phường Hòa Bình mức nhiệt cao 38 độ.

Khu vực vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh khô nóng hơn có nơi vượt 39 độ.

Còn các nơi khác từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nhiệt độ phổ biến 36-38 độ.

Dự báo đợt nắng nóng lần này kéo dài đến tuần sau.

Tại khu vực Nam Bộ trong đó có TPHCM và Lâm Đồng cảnh báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến trong khoảng 30-70mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ ngập úng đô thị và lốc sét.

Trước khi có mưa, nhiều tỉnh thành khu vực Nam Bộ vẫn có nắng gián đoạn, mức nhiệt cao nhất tại các phường không quá 32 độ.

Theo dự báo thời tiết, nắng nóng miền Bắc còn tiếp diễn trong những ngày tới. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 3/6 đến ngày 4/6:

- Khu vực Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

- Khu vực Lâm Đồng và Nam Bộ: Có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ ngày 4/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 4/6 đến ngày 12/6:

- Bắc Bộ: Ngày 5/6 ngày nắng, khu vực đồng bằng có nắng nóng, từ ngày 6-8/6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng vùng núi từ đêm 4-7/6 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Khoảng từ chiều tối và đêm 8/6, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Ngày có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Các khu vực khác: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đỉnh điểm của nắng nóng, khu vực nào gay gắt nhất hôm nay? GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, trọng tâm vùng nóng hôm nay là khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến TP Huế. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.