Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Mô hình đô thị đa trung tâm, 9 trục phát triển, sau tiếp nhận 14.645 góp ý từ cư dân, Hà Nội tăng tốc triển khai

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc cho biết, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm là bản quy hoạch mang tính lịch sử, không chỉ định hình diện mạo Hà Nội trong vài thập kỷ tới mà còn đặt nền móng vững chắc cho tầm nhìn 100 năm - hướng tới mốc son kỷ niệm 1100 năm Thăng Long - Hà Nội.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô được xây dựng trên triết lý "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại". Khác với các bản quy hoạch trước đây, quy hoạch lần này xác lập một tầm nhìn xuyên suốt một thế kỷ, đặt Hà Nội trong vị thế là cực tăng trưởng chủ đạo của vùng Đồng bằng sông Hồng và là thành phố kết nối toàn cầu. Mục tiêu cốt lõi là giải quyết triệt để các vấn đề nội tại như quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường, đồng thời mở ra không gian phát triển mới dựa trên nền tảng kinh tế số và kinh tế xanh.

Mô hình đô thị đa trung tâm, 9 trục phát triển, đột phá cơ chế chính sách

Theo ông Kỳ Anh, Hà Nội xác lập cấu trúc phát triển theo mô hình chùm đô thị, đa trung tâm.

Trọng tâm là việc hình thành các khu vực phát triển đô thị động lực tại phía Bắc (Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn), phía Tây (Hòa Lạc, Xuân Mai) và phía Nam (Phú Xuyên).

Các khu vực này được quy hoạch trở thành các trung tâm dịch vụ, hội nhập quốc tế và khoa học công nghệ, giáo dục, logitics... đóng vai trò là "đòn bẩy" kinh tế cho toàn bộ vùng Thủ đô nhưng vẫn nằm trong hệ thống quản lý hành chính thống nhất của Thành phố.

Chiều 6/4, đại diện Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đã thông tin về tiến độ và những định hướng cốt lõi trong việc xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội quý I/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức.

Quy hoạch xác định 09 trục phát triển không gian chủ đạo, trong đó trục cảnh quan sông Hồng được lựa chọn là "trục xương sống", trung tâm hội tụ của các hoạt động văn hóa, kinh tế và giải trí; việc phát triển hài hòa hai bên bờ sông sẽ tạo ra diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, đồng thời kết nối chặt chẽ các khu vực đô thị mới với lõi di sản ngàn năm.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Thành phố dự kiến huy động nguồn lực lên tới 11 triệu tỷ đồng cho giai đoạn đến năm 2045, ưu tiên hoàn thiện khung hạ tầng giao thông chiến lược gồm các đường vành đai và hệ thống đường sắt đô thị (Metro) xuyên tâm.

Gắn liền với quy hoạch là việc triển khai các cơ chế đặc thù từ Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây là đòn bẩy pháp lý quan trọng cho phép Hà Nội chủ động hơn trong việc quản lý đất đai, đầu tư công và thu hút nhân tài. Đặc biệt, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) sẽ được áp dụng mạnh mẽ tại các nhà ga Metro, tạo ra các khu đô thị nén hiện đại, giúp giảm áp lực dân cư cho khu vực nội đô lịch sử.

Thành phố khẳng định quy hoạch không chỉ là những con số về xây dựng mà là cam kết về chất lượng sống.

Tầm nhìn 100 năm hướng tới một Hà Nội "Xanh - Thông minh", nơi các giá trị di sản ngàn năm được bảo tồn song hành cùng các trung tâm tài chính, khu công nghiệp công nghệ cao.

Quy mô dân số được dự báo đạt mức 17-19 triệu người vào năm 2065, đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Hà Nội tăng tốc triển khai sau tiếp nhận 14.645 góp ý từ cư dân

Về tiến độ triển khai, ý tưởng quy hoạch đã được báo cáo và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy ngày 10/1.

Thủ tướng Chính phủ đã có các văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, đồng thời yêu cầu tăng cường phối hợp với các địa phương trong vùng Thủ đô để bảo đảm tính liên kết vùng.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thông qua chủ trương tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/1. Tiếp đó, UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai nghiên cứu lập quy hoạch tầm nhìn 100 năm, đồng thời giao liên danh tư vấn gồm Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội làm đơn vị chủ trì, phối hợp với các tổ chức tư vấn quốc tế như DHI China, Boston Consulting Group và Encity Urban Solutions.

Phối cảnh dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Ảnh: Hanoi.gov.vn

Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 21/2. Trong quá trình lập quy hoạch, các cơ quan chuyên môn đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi từ bộ, ngành Trung ương, các tỉnh trong vùng, các sở ngành, chuyên gia, tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua nhiều hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đến cuối tháng 3/2026, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc đã tiếp nhận ý kiến của 12/14 bộ ngành, 6/7 địa phương trong vùng, 10/12 sở ngành thành phố, 114/126 xã phường và nhiều tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước.

Tổng cộng 14.645 phiếu góp ý từ cộng đồng dân cư đã được tiếp nhận, thể hiện sự quan tâm lớn của xã hội đối với định hướng phát triển Thủ đô trong dài hạn.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến thẩm định và góp ý, hồ sơ quy hoạch đã được hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền xem xét. Ngày 28/3, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Theo UBND thành phố, việc hoàn thiện quy hoạch lần này sẽ tạo nền tảng quan trọng để Hà Nội chủ động tổ chức không gian phát triển, huy động nguồn lực xã hội và triển khai các dự án hạ tầng chiến lược trong giai đoạn tới. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đưa Thủ đô phát triển theo hướng xanh, thông minh và bền vững, đồng thời giữ gìn các giá trị văn hiến đặc trưng của đô thị nghìn năm tuổi.

