Người dân Hà Nội được gì từ dự án cải tạo kênh Thụy Phương đang khẩn trương thi công trước mùa mưa?

Theo UBND TP Hà Nội, dự án cải tạo kênh Thụy Phương có tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến hơn 7,6 km, được triển khai theo cơ chế công trình khẩn cấp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công trước mùa mưa năm nay.

Công trình có vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn nước ổn định từ sông Hồng để duy trì dòng chảy môi trường cho sông Tô Lịch. Qua đó, góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm, chỉnh trang cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Bên cạnh đó, dự án còn hỗ trợ tiêu thoát nước cho tiểu lưu vực Cổ Nhuế theo hướng ra sông Nhuệ và sông Tô Lịch, giảm nguy cơ ngập úng tại các khu vực như Đông Ngạc, Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra…, đồng thời phục vụ tưới tiêu cho diện tích nông nghiệp hiện hữu.

Dự án cải tạo kênh Thụy Phương đang được Thành phố Hà Nội tăng tốc triển khai đồng bộ từ trạm bơm đến hệ thống kênh, cống với mục tiêu bổ cập nước cho sông Tô Lịch.

Tại họp báo quý I/2026, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thành phố đã yêu cầu chủ đầu tư rà soát tổng thể, xây dựng lại kế hoạch thi công chi tiết, tăng cường nhân lực, thiết bị và vật tư, đồng thời tổ chức thi công nhiều mũi song song. Các đoạn trọng điểm như Hoàng Minh Thảo và Võ Chí Công được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất, tạo điều kiện triển khai thi công trên toàn tuyến.

Tại khu vực trạm bơm Thụy Phương, các hạng mục phá dỡ đã hoàn thành, hiện đang tiến hành ép cừ. Trên các tuyến kênh và cống, nhiều hạng mục như cừ Larsen, cống hộp, đào đất, thi công dầm đáy… được triển khai đồng loạt.

Theo kế hoạch, các hạng mục phục vụ chống ngập dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4; hạng mục bổ cập nước cho sông Tô Lịch hoàn thành trước ngày 31/5; toàn bộ dự án phấn đấu cơ bản hoàn thành trong tháng 6/2026.

Tại đầu mối Thụy Phương, trạm bơm hiện hữu đang được tháo dỡ để xây dựng mới với quy mô 4 tổ máy, công suất khoảng 5 m³/giây. Trạm bơm sẽ đóng vai trò điều tiết, phân phối dòng chảy trước khi dẫn nước vào tuyến kênh và bổ cập cho sông Tô Lịch.

Dự án được chia thành hai hạng mục chính gồm tuyến kênh dẫn từ Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng và tuyến cống ngầm kéo dài từ Hoàng Minh Thảo – Võ Chí Công ra sông Tô Lịch. Tổng chiều dài khoảng 7 km, trong đó khoảng 3 km là kênh hở, phần còn lại được xây dựng ngầm.

Các hạng mục kết cấu đang được thi công đồng bộ, bao gồm đóng cọc tre gia cố nền, thi công dầm và lắp đặt cống hộp. Các đốt cống bê tông được hạ đặt ở độ sâu từ 5 - 6m nhằm hoàn thiện hệ thống thoát nước.

Ghi nhận tại công trường, trên trục Võ Chí Công, nhiều máy đào, xe cẩu và thiết bị chuyên dụng hoạt động liên tục trong khu vực rào chắn để lắp đặt hệ thống cống ngầm dưới lòng đường.

Trong khi đó, tại điểm cuối tuyến đoạn Bưởi – Hoàng Quốc Việt, các đơn vị đang hoàn thiện hạng mục xả nước.

Người dân khu vực bày tỏ sự ủng hộ đối với dự án, kỳ vọng công trình không chỉ giảm ngập cho nội đô mà còn góp phần cải thiện môi trường, từng bước "hồi sinh" sông Tô Lịch.

Trước đó, tháng 9/2025, Hà Nội đã đưa vào vận hành tuyến ống dài 1,5 km dẫn nước từ Hồ Tây nhằm cải thiện dòng chảy hệ thống sông. Cùng với việc xây dựng hệ thống thu gom nước thải và Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, dự án cải tạo kênh Thụy Phương được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn nước sạch, ổn định từ sông Hồng, qua đó từng bước cải thiện chất lượng nước và diện mạo đô thị khu vực sông Tô Lịch.

