Bộ Tài chính: Khẩn trương tạm ứng, chi trả bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và mưa lũ

Trong văn bản gửi đến Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, ngoài khoản tạm ứng, chi trả bồi thường cho người tham gia bảo hiểm ảnh hưởng bởi bão số 10 và mưa lũ, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng phải phối hợp hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thiên tai.

Để kịp thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng phó, kịp thời khắc phục thiệt hại do cơn bão gây ra, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt công tác ứng phó.

Ngày 01/10, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương báo cáo thiệt hại, thực hiện tạm ứng và chi trả bồi thường nhanh chóng, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi) và mưa lũ.

Cùng với đó, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chỉ đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức thực hiện hỗ trợ nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu: "Trường hợp có thiệt hại phải kịp thời xác định (thiệt hại về người và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm); Thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường, bồi thường và trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm, người thụ hưởng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật".

Hơn 300 chuyến bay phải đổi đường bay, gần 100 chuyến buộc hủy vì bão số 10 GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, hôm nay, các Cảng hàng không sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, một chuyến bay buộc phải đổi hướng hạ cánh.