Người dân Hà Nội và miền Bắc còn phải hứng chịu những đợt mưa như trút nước?

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, sáng nay Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Lũ trên nhiều sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn cao ở mức báo động khẩn cấp.

Dự báo lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, sông Lô; sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), hạ lưu sông La tiếp tục lên; trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; đỉnh lũ trên sông Lô (Tuyên Quang) lên trên BĐ3, đỉnh lũ trên sông Thao (Phú Thọ), sông Cầu, sông Thương lên mức BĐ1-BĐ2; sông Bưởi (Thanh Hóa), sông Hoàng Long (Ninh Bình) lên vượt mức BĐ3; hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) ở mức BĐ2.

Ngập lụt diễn ra tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Bên cạnh ngập lụt diện rộng, cảnh báo ngập úng, lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn tại chỗ ở Bắc Bộ. Vùng núi ở Tuyên Quang, Lai Châu là những nơi có thể có mưa rất to với lượng mưa vượt 170mm.

Thời tiết Hà Nội hôm nay có nhiều mây, sáng và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong ngày có nắng gián đoạn, mức nhiệt cao nhất 31 độ.

Dự báo từ trưa và chiều nay, mưa lớn giảm dần, trong ngày có khoảng nắng gián đoạn.

Với các phường ven biển Trung Bộ, thời tiết hôm nay có mưa dông xảy ra vào chiều tối. Ban ngày hầu hết đều có nắng, khá nóng với mức nhiệt cao nhất từ 32- 34 độ.

Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối tiếp tục có mưa dông, có nơi có mưa to. Khả năng xảy ra ngập úng, sấm sét và gió giật mạnh nguy hiểm.

Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão Ragasa GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong thời gian tới, sau khi vào Biển Đông với cấp độ siêu bão, bão Ragasa hướng vào Vịnh Bắc Bộ. Trên đất liền bão sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ vẫn có mưa to trong sáng nay. Ảnh minh họa: TPO

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, sáng và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.