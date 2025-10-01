Điểm danh 57 tuyến phố Hà Nội hết ngập sáng 1/10

Danh sách 57 điểm đã hết ngập ở Hà Nội

Theo VietnamNet, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, sau một đêm ngừng mưa và với việc 100% các trạm bơm đầu mối như Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông 1-2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ... vận hành hết công suất để hạ mực nước, đến 6h ngày 1/10 đã có 57/82 điểm ngập trên địa bàn nội đô được giải tỏa.

Nhiều tuyến phố Hà Nội đã hết ngập trong sáng 1/10. Ảnh: SK&ĐS

Danh sách các tuyến phố vẫn còn ngập tại Hà Nội

Clip đường Võ Chí Công vẫn chìm sâu trong sáng 1/10 (Nguồn: VietnamNet)

Sáng 1/10, phố Phạm Văn Bạch đoạn qua Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương nước đã rút nhiều so với hôm qua, tuy nhiên vẫn còn ngập sâu. Ảnh: SKĐS

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn tin từ VOV Giao thông giờ cao điểm sáng 1/10/2025:

Đội CSGT số 2 cảnh báo đường Nguyễn Chí Thanh (cổng Đài truyền hình Việt Nam) ngập sâu. Phương tiện không di chuyển được.

Đường Võ Chí Công hiện vẫn ngập nước, các phương tiện đi lại khó khăn.

Đại lộ Thăng Long đi Hoà Lạc, ùn dài di chuyển chậm qua Bảo tàng lịch sử.

Đoạn từ Keangnam xuống Đỗ Đức Dục hiện đang tắc dài, xung quanh Keangnam vẫn ngập nước.

Đường Đàm Quang Trung đoạn qua Aoen Long Biên vẫn ngập sâu. Xe gầm thấp nên đi sát dải phân cách giữa.

Gầm cầu vượt Tây mỗ nước vẫn cao ùn hướng vào nội thành.

Cao tốc Đại Lộ Thăng Long hướng Big C đoạn gần Vinsmart city vẫn ngập.

Ngã tư Tố Hữu - Lương Thế Vinh vẫn ngập nước.

Nguyễn Xiển trước cửa ĐH Thăng Long hiện vẫn ngập.

Đoạn Lê Quang Đạo trước cửa sân vận động Mỹ Đình khuyến cáo các xe gầm thấp không nên di chuyển vào.

Đoạn Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng các phương tiện di chuyển được nhưng phải đi sát dải phân cách giữa.

Duy Tân vẫn ngập 2 đoạn.

Ngã tư Tố Hữu - Lương Thế Vinh hiện vẫn ngập nước.

Phố Phạm Văn Bạch nước vẫn ngập sâu.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, mực nước tại các sông, hồ nội đô vẫn ở mức cao. Đến 6h sáng nay, sông Tô Lịch (đo tại Hoàng Quốc Việt) đạt 5,14m; Hồ Tây 6,25m; Hồ Hoàn Kiếm 8,00m, vượt mực nước khống chế 7,70m.

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay có nhiều mây, sáng và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong ngày có nắng gián đoạn, mức nhiệt cao nhất 31 độ.

