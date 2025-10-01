Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Điểm danh 57 tuyến phố Hà Nội hết ngập sáng 1/10

Thứ tư, 09:20 01/10/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dưới đây là danh sách các tuyến phố Hà Nội đã hết ngập trong sáng 1/10/2025.

Danh sách 57 điểm đã hết ngập ở Hà Nội

Theo VietnamNet, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, sau một đêm ngừng mưa và với việc 100% các trạm bơm đầu mối như Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông 1-2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ... vận hành hết công suất để hạ mực nước, đến 6h ngày 1/10 đã có 57/82 điểm ngập trên địa bàn nội đô được giải tỏa.

Điểm danh 57 tuyến phố Hà Nội hết ngập sáng 1/10 - Ảnh 1.

Nhiều tuyến phố Hà Nội đã hết ngập trong sáng 1/10. Ảnh: SK&ĐS

Điểm danh 57 tuyến phố Hà Nội hết ngập sáng 1/10 - Ảnh 2.

Danh sách các tuyến phố vẫn còn ngập tại Hà Nội

Clip đường Võ Chí Công vẫn chìm sâu trong sáng 1/10 (Nguồn: VietnamNet)

Điểm danh 57 tuyến phố Hà Nội hết ngập sáng 1/10 - Ảnh 4.

Sáng 1/10, phố Phạm Văn Bạch đoạn qua Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương nước đã rút nhiều so với hôm qua, tuy nhiên vẫn còn ngập sâu. Ảnh: SKĐS

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn tin từ VOV Giao thông giờ cao điểm sáng 1/10/2025:

Đội CSGT số 2 cảnh báo đường Nguyễn Chí Thanh (cổng Đài truyền hình Việt Nam) ngập sâu. Phương tiện không di chuyển được.

Đường Võ Chí Công hiện vẫn ngập nước, các phương tiện đi lại khó khăn.

Đại lộ Thăng Long đi Hoà Lạc, ùn dài di chuyển chậm qua Bảo tàng lịch sử.

Đoạn từ Keangnam xuống Đỗ Đức Dục hiện đang tắc dài, xung quanh Keangnam vẫn ngập nước.

Đường Đàm Quang Trung đoạn qua Aoen Long Biên vẫn ngập sâu. Xe gầm thấp nên đi sát dải phân cách giữa. 

Gầm cầu vượt Tây mỗ nước vẫn cao ùn hướng vào nội thành.

Cao tốc Đại Lộ Thăng Long hướng Big C đoạn gần Vinsmart city vẫn ngập.

Ngã tư Tố Hữu - Lương Thế Vinh vẫn ngập nước.

Nguyễn Xiển trước cửa ĐH Thăng Long hiện vẫn ngập.

Đoạn Lê Quang Đạo trước cửa sân vận động Mỹ Đình khuyến cáo các xe gầm thấp không nên di chuyển vào.

Đoạn Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng các phương tiện di chuyển được nhưng phải đi sát dải phân cách giữa.

Duy Tân vẫn ngập 2 đoạn.

Ngã tư Tố Hữu - Lương Thế Vinh hiện vẫn ngập nước.

Phố Phạm Văn Bạch nước vẫn ngập sâu.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, mực nước tại các sông, hồ nội đô vẫn ở mức cao. Đến 6h sáng nay, sông Tô Lịch (đo tại Hoàng Quốc Việt) đạt 5,14m; Hồ Tây 6,25m; Hồ Hoàn Kiếm 8,00m, vượt mực nước khống chế 7,70m.

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay có nhiều mây, sáng và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong ngày có nắng gián đoạn, mức nhiệt cao nhất 31 độ.

Ngập lụt khắp Hà Nội, hàng loạt trường linh hoạt bố trí bữa ăn, chỗ ngủ cho học sinhNgập lụt khắp Hà Nội, hàng loạt trường linh hoạt bố trí bữa ăn, chỗ ngủ cho học sinh

Mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão Bualoi đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại Hà Nội chiều 30/9. Nhiều trường học trên địa bàn Thủ đô đã quyết định hỗ trợ hàng trăm học sinh ăn tối và ngủ lại trường miễn phí để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hà Nội ngập, "hóa thành sông" sau những trận mưa xối xảHà Nội ngập, 'hóa thành sông' sau những trận mưa xối xả

GĐXH - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa to đến rất to. Nhiều phố phường ngập sâu, giao thông hỗn loạn, ùn tắc do mưa lớn.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội ngập, 'hóa thành sông' sau những trận mưa xối xả

Hà Nội ngập, 'hóa thành sông' sau những trận mưa xối xả

Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường ở Huế, ô tô ken kín chỗ 'tránh lụt'

Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường ở Huế, ô tô ken kín chỗ 'tránh lụt'

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn chìm trong nước, cảnh báo ngập sâu ven sông do lũ đạt đỉnh

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn chìm trong nước, cảnh báo ngập sâu ven sông do lũ đạt đỉnh

Cùng chuyên mục

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP HCM khiến 2 người thương vong

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP HCM khiến 2 người thương vong

Thời sự - 3 giờ trước

Cú tông mạnh giữa xe tải và xe máy khiến 2 người đàn ông thương vong trên đường Trần Hải Phụng, TP HCM.

Vụ bé trai 7 tuổi và bố tử vong do ngạt khí máy phát điện ở Nghệ An: Nghẹn lòng khoảnh khắc hàng trăm học sinh xếp hàng tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng

Vụ bé trai 7 tuổi và bố tử vong do ngạt khí máy phát điện ở Nghệ An: Nghẹn lòng khoảnh khắc hàng trăm học sinh xếp hàng tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng

Thời sự - 4 giờ trước

Chiều nay (1/10), trước cổng Trường Tiểu học Nghi Thu (Nghệ An), hàng trăm học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo đã lặng lẽ xếp hàng dài, nghẹn ngào vẫy tay tiễn đưa cậu học trò nhỏ đoạn đường cuối.

Hà Nội: Nước sông Nhuệ dâng cao, nhiều khu vực ven sông ngập nặng, giao thông tê liệt

Hà Nội: Nước sông Nhuệ dâng cao, nhiều khu vực ven sông ngập nặng, giao thông tê liệt

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 1/10, Hà Nội tiếp tục có mưa dông, mực nước các sông, hồ nội đô vẫn ở ngưỡng cao. Tại lưu vực các sông Nhuệ, Tô Lịch, Tả Hồng hiện đang còn hàng chục điểm ngập úng, giao thông tê liệt.

Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới khả năng sẽ mạnh thành bão, Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng?

Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới khả năng sẽ mạnh thành bão, Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng?

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines) và đi vào Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới này khả năng sẽ mạnh lên thành bão.

Bộ Tài chính: Khẩn trương tạm ứng, chi trả bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và mưa lũ

Bộ Tài chính: Khẩn trương tạm ứng, chi trả bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và mưa lũ

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 01/10, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, đơn vị vừa yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương báo cáo thiệt hại, thực hiện tạm ứng và chi trả bồi thường nhanh chóng, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi) và mưa lũ.

Xác minh clip chủ quán hải sản ở Huế chửi bới, đe doạ người phụ nữ lớn tuổi làm thuê

Xác minh clip chủ quán hải sản ở Huế chửi bới, đe doạ người phụ nữ lớn tuổi làm thuê

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng ở Huế đang xác minh clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là chủ của một nhà hàng chửi bới, đe dọa người phụ nữ lớn tuổi.

Người dân Hà Nội và miền Bắc còn phải hứng chịu những đợt mưa như trút nước?

Người dân Hà Nội và miền Bắc còn phải hứng chịu những đợt mưa như trút nước?

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sáng nay, Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Từ trưa, chiều mưa giảm. Cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi.

Tin sáng 1/10: Biển Đông lại sắp đón bão số 11? Phát hiện hạt hồng xiêm bị 'bỏ quên' hơn 10 năm trong phế quản

Tin sáng 1/10: Biển Đông lại sắp đón bão số 11? Phát hiện hạt hồng xiêm bị 'bỏ quên' hơn 10 năm trong phế quản

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Các cơ quan khí tượng đã phân tích nguyên nhân và đưa ra dự báo về diễn biến bão có thể xảy ra trong những tháng cuối năm; Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa gắp thành công hạt hồng xiêm nằm sâu trong phế quản của bệnh nhân nam, bị bỏ quên hơn 10 năm.

Hà Nội đặt mục tiêu phòng chống lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ em

Hà Nội đặt mục tiêu phòng chống lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ em

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 – 2030".

Vụ lũ cuốn trôi ngôi nhà khiến 4 người mất tích ở Tuyên Quang: Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn

Vụ lũ cuốn trôi ngôi nhà khiến 4 người mất tích ở Tuyên Quang: Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích, đến nay công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Xem nhiều

Xác minh clip chủ quán hải sản ở Huế chửi bới, đe doạ người phụ nữ lớn tuổi làm thuê

Xác minh clip chủ quán hải sản ở Huế chửi bới, đe doạ người phụ nữ lớn tuổi làm thuê

Thời sự

GĐXH - Cơ quan chức năng ở Huế đang xác minh clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là chủ của một nhà hàng chửi bới, đe dọa người phụ nữ lớn tuổi.

Tin sáng 1/10: Biển Đông lại sắp đón bão số 11? Phát hiện hạt hồng xiêm bị 'bỏ quên' hơn 10 năm trong phế quản

Tin sáng 1/10: Biển Đông lại sắp đón bão số 11? Phát hiện hạt hồng xiêm bị 'bỏ quên' hơn 10 năm trong phế quản

Thời sự
Hà Nội: Khẩn trương ứng phó bão số 10, toàn bộ học sinh được nghỉ học ngày mai (1/10)

Hà Nội: Khẩn trương ứng phó bão số 10, toàn bộ học sinh được nghỉ học ngày mai (1/10)

Thời sự
Người dân Hà Nội và miền Bắc còn phải hứng chịu những đợt mưa như trút nước?

Người dân Hà Nội và miền Bắc còn phải hứng chịu những đợt mưa như trút nước?

Thời sự
Mưa lớn ở Hà Nội bao giờ kết thúc?

Mưa lớn ở Hà Nội bao giờ kết thúc?

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top