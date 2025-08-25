Ninh Bình: Thành lập 5 đoàn kiểm tra để ứng phó bão số 5

Sáng ngày 25/8, thông tin với PV, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho biết, trước diễn biến phức tạp của bão số 5, ngày 24/8, tỉnh Ninh Bình thành lập 5 đoàn công tác do các thành viên Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra những trọng điểm xung yếu về đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi trên địa bàn.

Theo đó, đoàn số 1, do Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy dẫn đầu, đã kiểm tra tình trạng sạt lở bãi sông đoạn từ K24+710 – K25+450 đê Hữu Đáy (phường Đông Hoa Lư), Cống Lạc Thiện 1 (xã Quang Thiện) và tuyến đê biển Bình Minh 3, 4 (xã Kim Đông). Đây là những điểm xung yếu, có nguy cơ cao khi bão đổ bộ.

Đoàn số 2, do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa làm trưởng đoàn, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn, kiểm tra công tác vận hành Âu Chanh (phường Tây Hoa Lư), tràn Lạc Khoái (xã Gia Phong), tiến độ xây dựng tràn xả lũ Đức Long (xã Gia Tường) và an toàn hồ Đồng Chương (xã Phú Long). Các công trình này giữ vai trò quan trọng trong điều tiết lũ, giảm áp lực cho hệ thống đê điều.

Hồi 10 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 120km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 100km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 130km về phía Đông Đông Bắc.

Đoàn số 3, do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Lê Quốc Chỉnh chủ trì, đã kiểm tra Cống Ngô Xá (phường Vị Khê), Trạm bơm Quỹ Độ (xã Ý Yên) và tuyến kè Quỹ Độ từ K148+869 đến K150+010. Đây là các công trình mới đưa vào sử dụng, có vai trò then chốt trong tiêu thoát lũ và phòng chống ngập úng.

Đoàn số 4, do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc, Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh dẫn đầu, tiến hành kiểm tra Kè Phúc Thắng (xã Rạng Đông), Kè Cồn Tròn (xã Hải Thịnh) và Kè khu du lịch Quất Lâm (xã Giao Ninh). Đây là các tuyến kè ven biển có nguy cơ sạt lở cao, liên quan trực tiếp đến đời sống dân cư và hoạt động du lịch.

Đoàn số 5, do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mai Văn Tuất làm trưởng đoàn, kiểm tra Cống trạm bơm Tân Sơn 2 (phường Nguyễn Úy), Cống Mộc Nam (phường Duy Tân) và Cống, âu Tắc Giang (xã Nam Xang, huyện Lý Nhân). Đây là những công trình trọng điểm của hệ thống thủy lợi, gắn trực tiếp với an toàn sản xuất nông nghiệp và dân sinh vùng hạ lưu.

Một số địa phương ở Ninh Bình bắt đầu xuất hiện gió to, mưa lớn.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra trực tiếp tại các vị trí xung yếu đồng thời yêu cầu địa phương chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, quyết tâm không để bị động, bất ngờ trước diễn biến phức tạp của bão số 5.

Sáng ngày 25/8, theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, tại một số nơi của tỉnh Ninh Bình đã bắt đầu xuất hiện gió to, mưa lớn kéo dài.

Theo bản tin phát đi lúc 11h ngày 25/8, của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 5, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Trạm Diễn Châu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) có gió giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8;... Ở các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Hồi 10 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 120km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 100km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 130km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 14 (134 - 166km/giờ), giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 - 20km/giờ...