Chuyên gia cảnh báo bão số 5 có thể mạnh không kém bão Yagi, người dân cần hết sức đề phòng
GĐXH - Bão số 5, có tên quốc tế là Kajiki, đang di chuyển nhanh trên Biển Đông và được dự báo sẽ mạnh lên, có khả năng vượt qua cả siêu bão Yagi. Với mức độ nguy hiểm cao, người dân cần đặc biệt chú ý trong công tác ứng phó.
Tính đến 10 giờ sáng ngày 25/8, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 5 có vị trí tâm bão khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 106.8 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 120km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 100km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 130km về phía Đông Đông Bắc.
Sức gió mạnh nhất đạt cấp 13 - 14 (134 - 166km/h), giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.
Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định: "Đây là một cơn bão tương đối đặc biệt, hình thành ngay trên khu vực Biển Đông, có cường độ rất là mạnh, di chuyển nhanh và phạm vi tác động rất là rộng".
Theo ông Khiêm, dự báo bão sẽ tiếp tục tăng cấp trong 24 đến 36 giờ tới. Các mô hình dự báo của cả Việt Nam và quốc tế đều cho thấy khả năng cơn bão số 5 có thể đạt cường độ cấp 12, 13, giật cấp 15, 16.
Về mức độ nguy hiểm, cơn bão này được đánh giá không kém bão Yagi về gió mạnh, thậm chí mạnh hơn bão Doksuri tháng 10/2017, từng ảnh hưởng trực tiếp khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị.
Trước tình hình diễn biến phức tạp và mức độ nguy hiểm của bão, cơ quan khí tượng đã nâng cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4, mức cảnh báo rất cao, đối với khu vực vùng biển từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và trên đất liền từ các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị. Đây là mức độ cảnh báo cho thấy nguy cơ thiệt hại rất lớn về người và tài sản.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin về bão số 5.
Chính vì vậy, ông Khiêm khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương cần hết sức chú ý công tác ứng phó, tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ đạo của Thủ tướng và các cấp chính quyền. "Tuyệt đối không được ra khơi trong thời điểm hiện nay," ông nhấn mạnh.
Ngoài gió mạnh, bão số 5 còn mang theo nguy cơ mưa lớn trên diện rộng. Dự báo từ đêm ngày 24, một đợt mưa rất lớn sẽ xuất hiện ở khu vực Bắc Trung Bộ và khu vực Đông Bắc Bộ. Lượng mưa tại trọng tâm của bão có thể lên đến 600mm, không chỉ tập trung ở ven biển mà còn bao trùm cả khu vực phía Tây.
Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. "Cái nguy cơ lũ quét và sạt lở đất này không chỉ trong cái thời điểm diễn ra bão, ảnh hưởng trước, trong và thậm chí là sau một, hai ngày khi bão đã tan", ông Khiêm cảnh báo.
Các chuyên gia nhận định, với sức gió và lượng mưa dự báo, bão số 5 có khả năng gây ra những tác động tàn phá trên một khu vực rộng lớn. Người dân các địa phương trong vùng ảnh hưởng cần khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống, gia cố nhà cửa, sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
