Nghệ An: Cấm đường tạm thời để phòng, chống bão số 5
GĐXH - Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông khi bão vào, Cục CSGT đề nghị các phương tiện hạn chế đi trên tuyến quốc lộ 1A, tuyến cao tốc Bắc - Nam thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An trong chiều nay. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có văn bản cấm đường tạm thời từ 11 giờ ngày 25/8/2025 để phòng, chống bão số 5.
Sáng ngày 25/8, đại diện Cục CSGT, Bộ Công an đưa ra khuyến cáo, do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), để đảm bảo an toàn, các phương tiện hạn chế đi trên Quốc lộ 1A, tuyến cao tốc Bắc - Nam thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An.
Cục CSGT cho biết, trong trường hợp cần thiết, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cấm đường, các phương tiện chủ động tìm lộ trình phù hợp hoặc khu vực dừng, đỗ xe để đảm bảo an toàn. Đồng thời, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hướng dẫn lệnh của lực lượng chức năng.
Sáng cùng ngày thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, để tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp bão số 5, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân, theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, hôm nay (25/8/2025), UBND tỉnh ban hành Công văn số 8791/UBND-NC về việc cấm đường tạm thời phòng, chống bão số 5 năm 2025.
UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường xác định các tuyến đường xung yếu, ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5, thời gian bão đi qua địa bàn để tổ chức giao thông, cấm đường tạm thời các phương tiện (trừ các phương tiện, lực lượng phòng, chống bão, làm nhiệm vụ), bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.
Đối với các tuyến đường bị sạt lở, ngập úng, nhất là tại các địa bàn miền núi, UBND các xã, phường tổ chức cảnh báo, cử lực lượng để cấm người, phương tiện qua lại, bảo đảm an toàn cho Nhân dân.
Trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền (từ 11 giờ đến dự kiến 22 giờ ngày 25/8/2025), yêu cầu người dân không có nhiệm vụ không được ra đường nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe.
Thời gian thực hiện cấm đường tạm thời: Bắt đầu từ 11 giờ 00 phút ngày 25/8/2025, đến khi bão đi qua địa bàn hoặc tình hình an toàn sẽ có thông báo sau.
UBND tỉnh Nghệ An giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các xã, phường triển khai phương án tạm thời cấm đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các cá nhân cố tình không thực hiện; căn cứ thực tiễn để linh hoạt, cơ động trong tổ chức cấm đường.
Theo tin nhanh được phát đi từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 12h vị trí tâm bão khoảng 18.5 độ Vĩ Bắc; 106.5 độ Kinh Đông, cách tỉnh Nghệ An khoảng 85km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 65km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 135km về phía Đông Đông Bắc.
Sức gió mạnh nhất: Cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.
