Tin bão mới nhất – cơn bão số 5

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, lúc 12h trưa ngày 25/8, vị trí tâm bão số 5 cách Nghệ An khoảng 85km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 65km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 135km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Hình ảnh mắt bão số 5.

Dự báo thời điểm bão số 5 đổ bộ đất liền Trung Bộ

Ông Mai Văn Khiêm (Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, dự kiến từ 15h–18h chiều nay, bão số 5 sẽ đổ bộ, trọng tâm ảnh hưởng là Bắc Hà Tĩnh – Nam Nghệ An, sau đó lan sang Thanh Hóa. Trong bán kính khoảng 50 km từ tâm bão, gió có thể đạt trên cấp 12, giật cấp 14–15.

Các địa phương ven biển như TP Vinh, Cửa Lò, Cửa Hội (Nghệ An) và Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cần đặc biệt chú ý. Với hướng di chuyển này, khu vực phía Nam bão (Huế, Quảng Trị, Nam Hà Tĩnh) chịu gió yếu hơn, khoảng cấp 6–8, giật trên cấp 9. Đáng lưu ý, khi bão đi sâu vào đất liền, mưa lớn còn kéo dài, không chỉ tại Bắc Trung Bộ mà mở rộng ra phía Tây Bắc Bộ (Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai). Lượng mưa lớn có thể duy trì thêm 2–3 ngày sau khi bão suy yếu, nên nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn rất cao.

Ngoài ra, hoàn lưu bão sang Trung và Thượng Lào mang theo nhiều hơi ẩm, có thể gây lũ trên các sông có thượng nguồn từ Lào như sông Cả (Nghệ An). Thực tế, khi bão số 5 đi qua phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) hôm qua, gió quan trắc được cấp 14, giật cấp 17, mưa trên 400 mm/24h. Điều này cho thấy tính nguy hiểm của bão vẫn rất lớn, cần tiếp tục tăng cường cảnh giác.

"Một vấn đề nữa là tốc độ di chuyển chậm sẽ khiến thời gian bão quét qua các địa phương kéo dài 6–10 giờ. Vì vậy, người dân và chính quyền cần đặc biệt lưu ý, không được chủ quan sau khi có tin bão suy yếu, bởi mưa lũ và sạt lở có thể kéo dài nhiều ngày tiếp theo", ông Mai Văn Khiêm lưu ý.

Do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực miền Trung đã có mưa rất to. Ảnh: Hoàng Trinh

Các tỉnh miền Trung ảnh hưởng mưa bão thế nào?

Theo ghi nhận, từ sáng sớm nay (25/8), tại Nghệ An, gió bão bắt đầu nổi lên, cường độ gió mỗi lúc một tăng. Gió kèm mưa lớn dội xuống từng đợt.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 tại Trung tâm chỉ huy Quân khu 4 (Nghệ An).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các địa phương phải theo sát diễn biến, sẵn sàng kích hoạt phương án huy động lực lượng trong vòng 3 giờ tới, được coi là "thời gian vàng" để triển khai biện pháp ứng phó.

Phó Thủ tướng cũng thăm và động viên bà con đang sơ tán tại xã Đan Hải. Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng quân sự, công an khẩn trương triển khai nhân lực, phương tiện tiếp cận bằng được để hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, bánh mỳ, sữa, hàng cứu trợ… cho người dân; hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai theo đề nghị của địa phương.

Trước diễn biến của bão số 5, UBND tỉnh Nghệ An đã ra công điện yêu cầu các sở, ngành và UBND các xã, phường tăng cường các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe người dân.

Lực lượng chức năng giúp người dân sơ tán tài sản trước khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Vũ Đồng

Khoảng 12h15 trưa 25/8, mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ở TP Vinh (cũ) như Phan Bội Châu, Đinh Công Tráng, Nguyễn Thị Minh Khai… bị ngập cục bộ. Gió giật mạnh cũng làm một số cây xanh gãy đổ. Chính quyền địa phương đã huy động máy móc, nhân lực khẩn trương thu dọn, bảo đảm an toàn giao thông. Lo ngại cây đổ, mái tôn rơi trúng, nhiều người dân đưa ô tô tới gầm cầu và các bãi đỗ lớn để tránh bão.

Tại Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của bão số 5 đã có mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét ở miền núi Hà Tĩnh.

Taị các xã Hà Linh, Hương Đô, Hương Xuân... lãnh đạo địa phương đã sơ tán khẩn cấp các hộ già cả neo đơn sống trong nhà thiếu kiên cố; di dời tài sản người dân các nơi thấp trũng; hỗ trợ người dân lắp đặt nhà phao tránh lũ, chuẩn bị phương tiện sẵn sàng ứng cứu trong mưa lũ.

Do ảnh hưởng bão số 5, nhiều địa phương ven biển ở Hà Tĩnh và Nghệ An đã mất điện để bảo đảm an toàn.

Khoảng 11h15, toàn phường Cửa Lò (Nghệ An) bị mất điện. Chính quyền cho biết việc ngắt điện nhằm phòng ngừa sự cố trong bối cảnh mưa to, gió giật mạnh, một số tuyến đường đã ngập sâu. Trước đó, Cửa Lò đã di dời khoảng 2.500 người dân đến các điểm an toàn, khách sạn kiên cố. Lực lượng công an, quân sự túc trực 24/24, kiên quyết không để người dân ở lại tàu thuyền, lồng bè.

Từ 11h30, nhiều khu vực ven biển xã Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân cũ, Hà Tĩnh) cũng xảy ra sự cố mất điện do gió lớn. Lãnh đạo Điện lực Nghi Xuân cho biết lực lượng kỹ thuật đang khẩn trương khắc phục để sớm cấp điện trở lại cho người dân. Hiện tại, khu vực ven biển Hà Tĩnh và Nghệ An mưa lớn, gió mạnh dần lên, sóng biển cao 1-3m.

Tại Quảng Trị, từ trưa 25/8 khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và có nơi có dông, lượng mưa phổ biến từ 100-220mm, có nơi trên 300mm.

Dự báo các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ xuất hiện một đợt lũ. Theo đó, đỉnh lũ trên sông Gianh có khả năng lên mức báo động 2 - báo động 3, sông Kiến Giang và sông Thạch Hãn có khả năng lên mức báo động 2, các sông khác trên báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngâp lụt vùng trũng thấp ven sông, khu vực tập trung dân cư tại vùng hạ lưu các sông, ngập lụt cục bộ các cầu tràn trên một số tuyến giao thông ở khu vực miền núi, ngập úng cục bộ đô thị và những nơi thoát nước kém, lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc các xã khu vực miền núi, các công trình đang thi công, sạt lở bờ sông suối, sạt trượt taluy đường giao thông.