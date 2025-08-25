Bão số 5 áp sát đất liền, sức gió giật cấp 16 gây sóng cao đến 8m

Bão đã ở rất gần, gió giật mạnh và sóng cao tới 8 mét

Ngày 25/8, theo cập nhật mới nhất lúc 12 giờ trưa từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia , vị trí tâm bão ở vào khoảng 18.5 độ Vĩ Bắc; 106.5 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 85km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 65km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 135km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134 - 149km/h), giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo về cơn bão số 5.

Thông tin với PV, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ảnh hưởng của bão đã thể hiện rõ rệt tại nhiều nơi. Tại trạm khí tượng Hòn Ngư (Nghệ An) đã ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Các khu vực ven biển khác như Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Cồn Cỏ (Quảng Trị), Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đều đã có gió mạnh giật cấp 8-9. Đặc biệt nguy hiểm trên biển, trạm ra đa tại Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đo được sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, cực kỳ nguy hiểm cho tàu thuyền và các công trình ven biển.

Mưa lớn cũng đã bắt đầu trút xuống trên diện rộng. Nhiều nơi tại Hà Tĩnh và Quảng Trị đã ghi nhận lượng mưa từ 100 - 200mm, cá biệt có nơi trên 300mm như tại Kỳ Lâm (Hà Tĩnh) là 322.8mm. Đáng báo động là cường suất mưa rất lớn, tại Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) chỉ trong 3 giờ buổi sáng đã ghi nhận lượng mưa lên tới 176,2mm.

Thời gian đổ bộ từ 16 - 19 giờ chiều nay, gió trên đất liền mạnh cấp 14

Dự báo, bão sẽ duy trì cường độ cấp 14, giật cấp 15 - 16 khi đi vào vùng biển Hà Tĩnh - Thanh Hóa.

Hướng di chuyển của bão số 5. Ảnh: TTKTTVQG

Thời gian gió mạnh nhất trên đất liền được dự báo là từ 12 giờ trưa đến 20 giờ tối nay (25/8). Thời điểm bão bắt đầu đổ bộ vào đất liền là từ 16 giờ đến 19 giờ chiều. Khu vực đổ bộ trọng tâm là Nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh, đặc biệt là tỉnh Nghệ An.

Khi vào đất liền, khu vực Nam Thanh Hóa - Bắc Hà Tĩnh sẽ hứng chịu sức gió mạnh nhất, cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua có thể mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16. Bán kính gió mạnh trên cấp 12 quanh tâm bão là khoảng 50km. Các khu vực sâu hơn trong đất liền cách bờ biển 50-70km cũng sẽ có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12.

Mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ sạt lở kéo dài nhiều ngày

Ông Mai Văn Khiêm đặc biệt lưu ý, điểm khác biệt và cực kỳ nguy hiểm của cơn bão này là vùng mưa bao phủ trên diện rất rộng. Không chỉ tập trung ở ven biển, mưa lớn sẽ đi sâu vào cả khu vực đồng bằng và vùng núi phía Tây.

"Các khu vực phía Tây Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh mưa rất lớn và mưa còn mở rộng thêm cả sang khu vực Phú Thọ, Hòa Bình, lên khu vực Lào Cai, Sơn La", ông Khiêm nói.

Do đó, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất là rất cao và sẽ còn tiếp tục kéo dài 2 - 3 ngày tới, ngay cả khi bão đã suy yếu. Hoàn lưu bão sau khi sang khu vực Thượng Lào cũng sẽ gây mưa lớn, có khả năng gây ra một đợt lũ mới trên các sông có thượng nguồn từ Lào như sông Cả (Nghệ An).

Sức tàn phá của gió bão và khuyến cáo khẩn cấp

Với cường độ gió bão hiện tại, mức độ tàn phá là rất khủng khiếp. "Với gió cấp 12 trở lên thì gần như là các nhà cấp bốn, nhà không kiên cố sẽ bị tốc mái, gãy đổ cây cối, cột điện, hạ tầng không kiên cố sẽ không trụ vững được", ông Khiêm cảnh báo.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra khuyến cáo tuyệt đối không đi ra ngoài đường khi có gió mạnh từ cấp 10 trở lên. Không trú ẩn trong các khu nhà thiếu kiên cố. Người dân trong vùng ảnh hưởng của bão cần tuyệt đối tuân thủ chỉ đạo của chính quyền địa phương, khẩn trương chằng chống nhà cửa, di dời đến nơi an toàn và theo dõi chặt chẽ các bản tin cập nhật tiếp theo về cơn bão.

