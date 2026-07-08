Phát triển nhà ở cho thuê: Chính sách mới của Hà Nội mang lại lợi ích gì cho người dân?
GĐXH - Thành phố Hà Nội thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân trong bối cảnh giá nhà ở thương mại vẫn ở mức cao.
Theo kế hoạch 260/KH-UBND triển khai Nghị quyết số 72/2026/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở UBND TP Hà Nội vừa ban hành, Thành phố sẽ xây dựng cơ chế để thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nhà ở cho thuê thông qua nhiều chính sách ưu đãi.
Các dự án thuộc diện áp dụng sẽ được xem xét miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích xây dựng nhà ở cho thuê và hạ tầng kỹ thuật. Thành phố cũng sẽ đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung và các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu phục vụ các khu nhà ở.
Những chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp tăng nguồn cung nhà ở cho thuê trong những năm tới. Khi có thêm nhiều dự án được đưa vào khai thác, người dân, đặc biệt là người lao động, người trẻ và các gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà sẽ có thêm lựa chọn chỗ ở với điều kiện sống tốt hơn.
Một điểm đáng chú ý khác là Hà Nội sẽ ban hành khung giá cho thuê nhà ở đối với các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết. Việc này góp phần minh bạch hóa giá thuê, hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý tại các dự án được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước, qua đó bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người thuê nhà.
Thành phố cũng cho phép nghiên cứu chuyển đổi một số dự án nhà ở thương mại sang phát triển nhà ở cho thuê khi đáp ứng các điều kiện theo quy định. Đây được xem là giải pháp giúp bổ sung nhanh nguồn cung nhà ở, tận dụng hiệu quả quỹ nhà hiện có thay vì phải chờ đầu tư các dự án mới.
Không chỉ tăng số lượng nhà ở, Hà Nội còn hướng tới nâng cao chất lượng môi trường sống.
Theo kế hoạch, ngân sách thành phố sẽ được bố trí để đầu tư hệ thống giao thông, điện, nước và các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu tại các dự án nhà ở cho thuê. Điều này đồng nghĩa người dân không chỉ có thêm chỗ ở mà còn được hưởng các tiện ích công cộng đồng bộ, thuận lợi hơn trong sinh hoạt hằng ngày.
Bên cạnh đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ tham mưu bố trí quỹ đất phát triển nhà ở cho thuê tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Việc quy hoạch này giúp người lao động có thêm cơ hội thuê nhà gần nơi làm việc hoặc gần các tuyến giao thông công cộng, từ đó giảm thời gian và chi phí đi lại.
Đáng chú ý, thành phố cũng giao Sở Xây dựng nghiên cứu việc mua hoặc thuê mua nhà ở thương mại để hình thành quỹ nhà ở dành cho nhân lực chất lượng cao. Chính sách này không chỉ góp phần thu hút chuyên gia, nhà khoa học và lao động trình độ cao đến làm việc tại Hà Nội mà còn tạo thêm nguồn lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Với hàng loạt cơ chế ưu đãi về đất đai, hạ tầng, quy hoạch và quản lý giá, chính sách mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường nhà ở cho thuê phát triển theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng nguồn cung và nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở của người dân trong thời gian tới.
Trước đó, tháng 6/2026, UBND TP Hà Nội đã trình HĐND thành phố xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng, với quy mô 1.166 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.560 tỷ đồng. Nếu được phê duyệt, dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028.
Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, dự án nhà ở cho thuê sẽ xây dựng mới 7 tòa nhà cao từ 12 đến 13 tầng cùng 2 tầng hầm trên các lô đất CT-04C, CT-04E, CT-05B, CT-05D, CT-06A, CT-07A1 và CT-07A2.
Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án khoảng 2,46ha, đồng thời được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng nội bộ. Tổng số căn hộ dự kiến đưa vào khai thác là 1.166 căn.
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